Хэррис Расс - Когда жизнь сбивает с ног - преодолеваем боль и справляемся с кризисами с помощью терапии принятия и ответственности

Реальность неожиданно отправляет нас в нокаут, переворачивает жизнь вверх дном. К такому невозможно подготовиться. Удары могут быть разными: смерть любимого человека, серьезная болезнь или травма, какое-то ужасное происшествие, развод, предательство, оскорбление, неверность, жестокое преступление, потеря работы, банкротство, военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, пандемия… Список бесконечен. Согласитесь, никто не хочет попасть в трудную ситуацию, но рано или поздно мы все сталкиваемся с ними. И чем серьезнее проблема, тем острее боль. Нас охватывают грусть, шок, гнев, страх, тревога, ужас, чувство вины, стыд, а возможно даже ненависть, отчаяние или отвращение. Все зависит от того, с чем мы столкнулись. Иногда боль кажется невыносимой, и на помощь приходит нервная система: «отключает» чувства. Мы как будто цепенеем: функционируем, но не живем.

Иногда нам везет: удар не слишком сильный, и мы быстро приходим в себя. Поднимаемся, отряхиваемся, находим решение проблемы и движемся дальше. Но иногда простого решения нет. Ловушка реальности всегда предполагает утрату. Мы теряем важных людей — из-за смерти, развода или конфликта. Мы теряем здоровье, работу, независимость, ощущение безопасности, доверие. Мы лишаемся свободы, поддержки, чувства принадлежности к определенному кругу людей и других вещей, которыми дорожим.

Из-за ловушек, в которые нас загоняет реальность, начинается кризис, мы теряем уверенность. Мы сталкиваемся с чем-то ужасным, неподвластным контролю. (Особенно это актуально в отношении событий, радикально меняющих жизнь и человека, — психологи называют их травмирующими.) Мы начинаем горевать — сразу же или вскоре после случившегося. Вопреки распространенному убеждению, горе — это не то же самое, что грусть. Это не эмоция. Это психологический процесс, возникающий в результате утраты. Мы испытываем широкий спектр эмоций — от грусти и тревоги до злости и чувства вины. Организм реагирует и на физическом уровне: появляются бессонница, усталость, вялость, апатия, пропадает аппетит.

Хэррис Расс - Когда жизнь сбивает с ног - преодолеваем боль и справляемся с кризисами с помощью терапии принятия и ответственности

пер. с англ. Ю. Распутиной

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022, 304 с.

Снтия "Практики самопомощи"

ISBN 978-5-00195-292-3

Хэррис Расс - Когда жизнь сбивает с ног - преодолеваем боль и справляемся с кризисами с помощью терапии принятия и ответственности - Оглавление

Предупреждение

Часть 1 Перестройка

Глава 1 Когда приходит беда

Глава 2 Обо всем по порядку

Глава 3 Добрые слова

Глава 4 Прекращение борьбы

Глава 5 Если налетел шторм

Глава 6 Психологический туман

Глава 7 Заметить и назвать

Глава 8 Отпустите и продолжайте жить

Глава 9 Наши внутренние союзники

Глава 10 Взгляд, полный интереса

Глава 11 Дарите доброту

Глава 12 Если с воспоминаниями приходит боль

Часть 2 Восстановление

Глава 13 Наполняем жизнь смыслом

Глава 14 Мелкими шажками

Глава 15 Формула успеха

Глава 16 В ловушке обиды

Глава 17 Никогда не поздно

Глава 18 Избавляемся от плохих привычек

Часть 3 Возвращение к жизни

Глава 19 Жизнь — это сцена

Глава 2 0 Полноценная жизнь

Глава 21 Радость и печаль

Приложение 1. Нейтрализация

Приложение 2. Осознанное дыхание

Приложение 3. Постановка целей

Ресурсы

Благодарности

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