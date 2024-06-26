Хэррис - Когда жизнь сбивает с ног
Реальность неожиданно отправляет нас в нокаут, переворачивает жизнь вверх дном. К такому невозможно подготовиться. Удары могут быть разными: смерть любимого человека, серьезная болезнь или травма, какое-то ужасное происшествие, развод, предательство, оскорбление, неверность, жестокое преступление, потеря работы, банкротство, военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, пандемия... Список бесконечен. Согласитесь, никто не хочет попасть в трудную ситуацию, но рано или поздно мы все сталкиваемся с ними. И чем серьезнее проблема, тем острее боль. Нас охватывают грусть, шок, гнев, страх, тревога, ужас, чувство вины, стыд, а возможно, даже ненависть, отчаяние или отвращение. Все зависит от того, с чем мы столкнулись. Иногда боль кажется невыносимой, и на помощь приходит нервная система: «отключает» чувства. Мы как будто цепенеем: функционируем, но не живем.
Иногда нам везет: удар не слишком сильный, и мы быстро приходим в себя. Поднимаемся, отряхиваемся, находим решение проблемы и движемся дальше. Но иногда простого решения нет. Ловушка реальности всегда предполагает утрату. Мы теряем важных людей — из-за смерти, развода или конфликта. Мы теряем здоровье, работу, независимость, ощущение безопасности, доверие. Мы лишаемся свободы, поддержки, чувства принадлежности к определенному кругу людей и других вещей, которыми дорожим.
Из-за ловушек, в которые нас загоняет реальность, начинается кризис, мы теряем уверенность. Мы сталкиваемся с чем-то ужасным, неподвластным контролю. (Особенно это актуально в отношении событий, радикально меняющих жизнь и человека, — психологи называют их травмирующими.) Мы начинаем горевать — сразу же или вскоре после случившегося. Вопреки распространенному убеждению, горе — это не то же самое, что грусть. Это не эмоция. Это психологический процесс, возникающий в результате утраты. Мы испытываем широкий спектр эмоций — от грусти и тревоги до злости и чувства вины. Организм реагирует и на физическом уровне: появляются бессонница, усталость, вялость, апатия, пропадает аппетит.
Доктор Элизабет Кюблер-Росс описала пять стадий горя: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Она изучала тех, кто столкнулся со смертью или тяжелой болезнью, но описанные ею стадии можно применить ко всем видам утрат, кризисов и травм. Однако сложно понять, где кончается один этап и начинается другой. Они не всегда следуют друг за другом, и большинство людей проходят не все из них. Границы размыты, все сливается. Иногда кажется, что определенный этап пройден, но вскоре все начинается сначала.
Хэррис, Расс - Когда жизнь сбивает с ног - Преодолеваем боль и справляемся с кризисами с помощью терапии принятия и ответственности
Пер. с англ. Ю. Распутиной. — 2-е изд. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 256 с. — (Практики самопомощи. Выстоять, когда сложно).
ISBN 978-500195-985-4־
Хэррис, Расс - Когда жизнь сбивает с ног – Содержание
Предупреждение
Часть 1. Перестройка
- Глава 1. Когда приходит беда
- Глава 2. Обо всем по порядку
- Глава 3. Добрые слова
- Глава 4. Прекращение борьбы
- Глава 5. Если налетел шторм
- Глава 6. Психологический туман
- Глава 7. Заметить и назвать
- Глава 8. Отпустите и продолжайте жить
- Глава 9. Наши внутренние союзники
- Глава 10. Взгляд, полный интереса
- Глава 11. Дарите доброту
- Глава 12. Если с воспоминаниями приходит боль
Часть 2. Восстановление
- Глава 13. Наполняем жизнь смыслом
- Глава 14. Мелкими шажками
- Глава 15. Формула успеха
- Глава 16. В ловушке обиды
- Глава 17. Никогда не поздно
- Глава 18. Избавляемся от плохих привычек
Часть 3. Возвращение к жизни
- Глава 19. Жизнь — это сцена
- Глава 20. Полноценная жизнь
- Глава 21. Радость и печаль
Приложение 1. Нейтрализация
Приложение 2. Осознанное дыхание
Приложение 3. Постановка целей
Ресурсы
Благодарности
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