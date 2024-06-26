Реальность неожиданно отправляет нас в нокаут, переворачивает жизнь вверх дном. К такому невозможно подготовиться. Удары могут быть разными: смерть любимого человека, серьезная болезнь или травма, какое-то ужасное происшествие, развод, предательство, оскорбление, неверность, жестокое преступление, потеря работы, банкротство, военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, пандемия... Список бесконечен. Согласитесь, никто не хочет попасть в трудную ситуацию, но рано или поздно мы все сталкиваемся с ними. И чем серьезнее проблема, тем острее боль. Нас охватывают грусть, шок, гнев, страх, тревога, ужас, чувство вины, стыд, а возможно, даже ненависть, отчаяние или отвращение. Все зависит от того, с чем мы столкнулись. Иногда боль кажется невыносимой, и на помощь приходит нервная система: «отключает» чувства. Мы как будто цепенеем: функционируем, но не живем.

Иногда нам везет: удар не слишком сильный, и мы быстро приходим в себя. Поднимаемся, отряхиваемся, находим решение проблемы и движемся дальше. Но иногда простого решения нет. Ловушка реальности всегда предполагает утрату. Мы теряем важных людей — из-за смерти, развода или конфликта. Мы теряем здоровье, работу, независимость, ощущение безопасности, доверие. Мы лишаемся свободы, поддержки, чувства принадлежности к определенному кругу людей и других вещей, которыми дорожим.

Из-за ловушек, в которые нас загоняет реальность, начинается кризис, мы теряем уверенность. Мы сталкиваемся с чем-то ужасным, неподвластным контролю. (Особенно это актуально в отношении событий, радикально меняющих жизнь и человека, — психологи называют их травмирующими.) Мы начинаем горевать — сразу же или вскоре после случившегося. Вопреки распространенному убеждению, горе — это не то же самое, что грусть. Это не эмоция. Это психологический процесс, возникающий в результате утраты. Мы испытываем широкий спектр эмоций — от грусти и тревоги до злости и чувства вины. Организм реагирует и на физическом уровне: появляются бессонница, усталость, вялость, апатия, пропадает аппетит.

Доктор Элизабет Кюблер-Росс описала пять стадий горя: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Она изучала тех, кто столкнулся со смертью или тяжелой болезнью, но описанные ею стадии можно применить ко всем видам утрат, кризисов и травм. Однако сложно понять, где кончается один этап и начинается другой. Они не всегда следуют друг за другом, и большинство людей проходят не все из них. Границы размыты, все сливается. Иногда кажется, что определенный этап пройден, но вскоре все начинается сначала.

Хэррис, Расс - Когда жизнь сбивает с ног - Преодолеваем боль и справляемся с кризисами с помощью терапии принятия и ответственности

Пер. с англ. Ю. Распутиной. — 2-е изд. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 256 с. — (Практики самопомощи. Выстоять, когда сложно).

ISBN 978-500195-985-4־

Хэррис, Расс - Когда жизнь сбивает с ног – Содержание

Предупреждение

Часть 1. Перестройка

Глава 1. Когда приходит беда

Глава 2. Обо всем по порядку

Глава 3. Добрые слова

Глава 4. Прекращение борьбы

Глава 5. Если налетел шторм

Глава 6. Психологический туман

Глава 7. Заметить и назвать

Глава 8. Отпустите и продолжайте жить

Глава 9. Наши внутренние союзники

Глава 10. Взгляд, полный интереса

Глава 11. Дарите доброту

Глава 12. Если с воспоминаниями приходит боль

Часть 2. Восстановление

Глава 13. Наполняем жизнь смыслом

Глава 14. Мелкими шажками

Глава 15. Формула успеха

Глава 16. В ловушке обиды

Глава 17. Никогда не поздно

Глава 18. Избавляемся от плохих привычек

Часть 3. Возвращение к жизни

Глава 19. Жизнь — это сцена

Глава 20. Полноценная жизнь

Глава 21. Радость и печаль

Приложение 1. Нейтрализация

Приложение 2. Осознанное дыхание

Приложение 3. Постановка целей

Ресурсы

Благодарности

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