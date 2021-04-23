Людвиг Хейде - Осуществление свободы - Введение в гегелевскую философию права

В 1929 г. Т.Л. Херинг в своей работе «Гегель: Воления и свершения» писал, что практически все введения в философию Гегеля оказываются бесполезными для читателя, когда он сам берет в руки текст Гегеля. Мало кто из пишущих такие введения — продолжает он — способен хотя бы одну страницу Гегеля объяснить полностью (Zum Geleit).

Предлагаемая работа не претендует на «окончательное» объяснение текстов Гегеля. В еще меньшей степени она дает представление о состоянии новейших исследований философии Гегеля. Цель скромнее. Работа задумана как введение в гегелевскую философию объективного духа. В качестве исходного текста автор использовал работу «Философия права» («Grundlinien der Philosophie des Rechts»). С помощьр этого введения предполагается облегчить понимание самих гегелевских текстов, а также объяснить, какое значение может иметь философия Гегеля для философского осмысления права, этики и политики. В этой скромности задачи заключена и собственная претензия работы. Насколько удалось осуществить задуманное, судить читателю. Речь здесь идет о введении, а не о подробном комментарии к тексту «Философии права». Наряду с общим изложением и истолкованием содержания, особое внимание в работе уделяется специфике развития идей в «Философии права». Достижение поставленной цели требует, разумеется, привлечения к изучению также и других текстов Гегеля. Последнее относится прежде всего к вводной главе, в которой делается попытка дать некоторые существенные характеристики гегелевской философии в общем и его взглядов на то, какой должна быть философия.

Чтобы чтение текста не затруднять без надобности, ссылки на «Философию права» даются чаще всего в самом тексте. Обычно указываются только соответствующие параграфы, хотя текст часто связан также с относящимися к ним параграфами, Примечаниями (при ссылке — Примеч.) и Прибавлениями (при ссылке — Прибавл ). Только там, где речь идет о цитате или прямом указании на текст Гегеля, дается подробная ссылка. Ссылки на другие тексты даются, как правило, в примечаниях в конце книги. Для большей доступности текстов Гегеля использовалось издание его работы в серии «Theorie Werkausgabe» Зуркампа (Suhrkamp).

В последние годы с усердием и не без успеха ведутся поиски иных версий гегелевской философии права, чем та, что изложена в опубликованном им тексте и в появившихся позже дополнениях к тексту, которые были написаны Е. Гансом (E. Gans) на основе лекционных конспектов Х.Г. Гото (H.G. Hotho) и К.Г.Й. фон Грисхайма (K.G.J. von Griesheim), а также заметок в собственном экземпляре Гегеля. К.Х. Илтинг (К.Н. Ilting), впрочем, снабдил этими конспективными заметками, а также заметками Г. Гомайера (G.Homeyer) и ДФ. Штрауса (D.F. Strauss), свое критическое издание. При этом возникает постоянно вопрос: где найти «настоящего» Гегеля? В дальнейшем мы не будем (за исключением некоторых моментов) углубляться в эту проблематику.

Подобное исследование довольно сильно усложнило бы наше введение. Кроме того, сравнительный анализ предполагает в любом случае то, к чему мы здесь стремимся, то есть серьезное изучение текста, опубликованного Гегелем. Обращаясь к «Дополнениям», мы, конечно, также привлекаем часть рукописей лекций (Vorlesungsmanuskripte). Цель этого состоит, однако, только в том, чтобы разъяснить основную идею главного текста. Мы все же предполагаем, что, как бы ни были интересны и полезны те или иные неофициальные версии философии права, они вряд ли могут оказать существенное влияние на основное содержание и фундаментальные проблемы гегелевской философии объективного духа.

Этот труд не был бы никогда написан без того вклада, который сделали мои коллеги. Большую помощь оказали мне студенты — ассистенты С. ван ден Хоутен (C. van den Houten) и М. Кейс (М. Kuys). При подготовке текста к печати мне помог Н. Оомен (N. Oomen) из бюро центрального интерфакультета философии. Наконец, очень важны были контакты с моими коллегами в Тилбурге и Лувене. Особо я хочу здесь отметить А. Виллемана (A. Wylleman). Без его лекций о Гегеле — те, кто их слушал, могут оценить их высокий уровень — и бесед, которые мы с ним вели, эта книга вряд ли когда-нибудь появилась бы.