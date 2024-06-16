Иногда тяжело найти свое место в мире. Все остальные думают, что знают, чем вы должны заниматься в своей жизни, и они свободно высказывают вам все свои мнения. Но в сердце мы храним мечты, кем мы хотим стать, и слышим божественное призвание Божьего плана для нашей жизни.

Когда вы смотрите на свой список ежедневных дел, Божий план для вашей жизни может показаться таким далеким. Иногда вы можете даже подумать, не придумали ли вы сами все то, что Он проговорил в ваше сердце. А иногда вы можете смотреть вокруг и видеть, как другие люди (даже ваши близкие) идут вперед в своих планах, и задавать вопрос, почему уходит так много времени, чтобы Бог открыл вам следующий шаг в Своем плане для вас. Но Божье время совершенно. Он знает тайны вашего сердца и мечты, которые Он вам дал, - мечты, которые Он также собирается осуществить. Бог любит вас; вы важны для Него! И Он активно работает в ваших интересах, чтобы преобразовывать вас для Своего плана для вашей жизни - плана, который Он предопределил для вас до начала времени.

Если вы задаете себе вопрос, чем вы должны заниматься в настоящее время - пока ждете осуществления того, что сказал Бог - вы не один. В этойкниге я поделюсь с вами ценными уроками, которые я извлекла из того тяжелого времени ожидания и раздумывания о том, когда же, наконец, план Божий для моей жизни осуществится. Я молюсь, чтобы мой опыт помог вам оставаться сильным и полным надежды во время ожидания.

Линетт Хейгин - Бог, почему так долго?

- Севастополь: Издательский центр "Гедеон", 2012. - 302 с.

ISBN: 978-966-2039-23-8

Линетт Хейгин - Бог, почему так долго? - Содержание

Вступление

1. Ожидая и задавая вопросы

2. Успешно проходя жизненные сезоны

3. Посвятитесь, подготовьтесь, ожидайте, докажите

4. Спасибо Богу за Духа Святого!

5. «Принято твердое решение!»

6. Вы можете полностью положиться на Бога

7. Предайте свои заботы

8. Мир в трудные времена

9. Как получить и исполнить Божий план

10. Найти свое место через молитву

11. Быть верным призванию

12. Превращая камни преткновения в трамплин

13. Посвящение +удовлетворение= радость

14. Благословения ожидания от Господа

15. Для такого времени как сейчас

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