Гомер Хейли пишет для обычных людей, заинтересованных в серьезном изучении Библии. Его комментарии по произведениям малых пророков и Книге Откровения были приняты с большим энтузиазмом, потому что они послужили своего рода мостом между специализированными, написанными ученым языком исследованиями и изданиями, предназначенными для широкой публики. Теперь он выпустил аналогичный комментарий по Книге пророка Исаии.

Это — монументальное достижение, результат кропотливого труда, сложная задача, решенная в наших интересах. Я полагаю, что это — его лучшая работа. Книга пророка Исаии это величественное произведение, в котором красочно и захватывающе описаны напряженные условия в Иуде времен ассирийских нашествий. В ней противопоставлены вера тех немногих людей, которые полагались на Господа, и неверие большинства, страшившегося ассирийского царя. В ней также противопоставлены мрак нынешнего греховного состояния Иуды и слава ее будущего возвращения из плена и последующее основание мессианского царства.

Сильный предвещающий компонент Книги пророка Исаии озадачил многих исследователей, и они, по выражению Джорджа Л. Робинсона, произвели над этой книгой «безответственные хирургические операции». Но, несомненно, пророк, который смог превзойти ограничения пространства и увидеть «Святого Израилева» на Его престоле на небесах, мог преодолеть ограничения времени и заглянуть в отдаленное будущее, чтобы описать падение Вавилона, возвращение остатка и страдания Отрока Мессии. Гомер Хейли принимает органическое единство Книги пророка Исаии и толкует его мессианские пророчества в свете слов апостола Иоанна о том, что Исаия «видел славу Его [Христа] и говорил о Нем» (Иоан. 12:41).

Гомер Хейли - Комментарий по книге пророка Исаии, или Мессианская надежда, Божьи суды над народами и наказания; Роберт Харкрайдер - Книга пророка Исаии

Учебное пособие для преподавателей и студентов

Пер. с англ.

Белая Церковь, 2018. 624 стр.

Гомер Хейли - Комментарий по книге пророка Исаии, или Мессианская надежда, Божьи суды над народами и наказания; Роберт Харкрайдер - Книга пророка Исаии - Содержание