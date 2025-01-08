Хаим Бенцион Хейн – Субботы, праздники и особые даты - Часть вторая Шмот

Издательство "Яхад"

2014 - 5774

Иерусалим - Израиль

Хаим Бенцион Хейн – Субботы, праздники и особые даты - Часть вторая Шмот - Содержание

Введение

Шмот

Ваэра

Бо

Бэшалах

Ту би Шват

Итро

Мишпатим

Трума

Тэцавэ

Пурим

Ки Тиса

Ваякhель

Пкудэй

Хаим Бенцион Хейн – Субботы, праздники и особые даты - Часть вторая Шмот - Введение

В предыдущей Книге «Брейшит» рассказывалось о создании мира, а главное - о создании человека. В чём же его предназначение в нашем мире? Для чего Б.-г создал человека, опустив его душу с огромной ступени святости в бренное тело?

Ещё до того, как Баал Шемтов открылся людям в своей святости, он работал учеником маленьких детей. Кроме того, он разъезжал по сёлам, деревням и другим местам, где жили евреи. Он встречал их и расспрашивал о житье-бытье с целью услышать от них: «Слава Б.-гу», «С Б.-ей помощью», «Спасибо Всевышнему» и т.д.

Однажды Баал Шемтов приехал в одно местечко, где ему рассказали, что в местной синагоге безвыездно находится еврей - большой знаток Торы, который постоянно изучает её уже в течение пятидесяти лет. Он не кушает целый день, и лишь вечером берёт немного хлеба и запивает его водой.

Баал Шемтов по внешнему виду, как самый заурядный простой человек, зашёл в синагогу и поздоровался с этим мудрецом. Тот не только не ответил на приветствие, но даже не поднял глаза на вошедшего. Баал Шемтов спросил, почему он ведёт такой образ жизни, полностью оторвавшись от внешнего мира? Тот, не отрывая глаз от книги, показал ему рукой на входную дверь, как бы говоря. - Пошёл вон отсюда! - Почему ты не даёшь «парнаса» - заработков Всевышнему? - спросил Баал Шемтов.

Эти слова заставили мудреца оторваться от книги, и он спросил, что тот имеет в виду?

Баал Шемтов объяснил. - Царь Давид говорит в книге «Тэhилим» (22-4). - А Ты Святой (Творец), сидишь на прославлениях евреев. -Присаживаясь, человек опускается и приближается к тому, что находится более низко от него. Подобно этому Б.-г услышав, как евреи славят Его, как бы опускается к ним, прислушивается к их просьбам и пожеланиям.

Кроме того, оценивая финансовое состояние и богатство человека, образно говорят, что кто-то «сидит» на миллионе, на десяти миллионах, на ста и т.д. Что является капиталом Всевышнего, который Ему очень дорог? - Его прославление евреями. Получается, что Он как бы «сидит» на них. Предоставляя Всевышнему этот «капитал», Творец не остаётся должником перед людьми и даёт им всё необходимое. Спросив у того мудреца, почему он не даёт заработков Б.-гу, Баал Шемтов имел в виду, что необходимо также кушать, пить, создавать семью, и за всё это благодарить и прославлять Всевышнего.

Изучение Торы, очень и очень необходимая вещь. Однако надо знать, для чего мы её учим. Главное для того, чтобы знать, как жить и вести себя, согласно её законов.

Души, находящиеся в раю, также изучают Тору с гораздо большим понятием, чем человек на этой земле. Так для чего же надо было опускать их в тело человека? Задача человека состоит в том, чтобы внести святость в наш земной материальный мир. Еврей делает это при помощи исполнения законов и заповедей Торы. Народы мира осуществляют это, исполняя семь заповедей, которые обязывают каждого человека.

Именно в этом незнании предназначения человека состоял грех разведчиков, посланных Моше на Святую землю, как об этом рассказывается в Торе позже.

Разведчики оговорили её, желая остаться в пустыне, где ничто земное не отрывало бы их от изучения Торы. Там у них была манна небесная, была вода, мясо, а одежда и обувь росли вместе с ними.

Войдя на Святую землю, придётся строить, выращивать урожаи, воевать с нападающими на них племенами и т.д. Всё это, по их мнению, не даст им возможности полностью отдаться изучению Торы. Б.-г же создал человека, чтобы он, живя земной жизнью, поднял материальное до уровня духовного. Когда люди помогают друг другу, не занимаются обманом и ведут себя так, как этого требует Тора, этим выполняется то, что желает Творец от всех своих созданий.

Соломон Мудрый на вопрос, в чём предназначение человека, отвечает в «Коhэлет» (12-13). - Бойся Б.-га и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек (его предназначение).