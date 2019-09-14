Конради можно заслуженно считать "одним из самых успешных миссионеров адвентизма". Именно поэтому его имя обрело почти символическую значимость для адвентисткой миссионерской работы по всему миру. Пожалуй, нет ни одной работы по истории церкви, которая по достоинству не оценила бы его заслуги в распространении адвентистской вести в Европе.

Личность Конради оказала на его собратьев гораздо более сильное влияние, чем вся его литературная деятельность. Его необыкновенные дарования и энергия, его непоколебимый энтузиазм, его обширная лекторская деятельность оказали сильное воздействие на большинство адвентистов. Он был прирожденным борцом, руководителем-прагматиком с практически безудержной жаждой деятельности, неутомимым проповедником и организатором, обходившимся всего лишь 3-4 часами сна.

Он был постоянно в пути, его миссионерские путешествия пролегли по 4 матеркам, по всем странам Европы. Он пересек Атлантический океан более 70 раз, проповедовал на 63 языках (на 60 из них с помощью переводчика). Его проповеди и лекции, отличавшиеся огромной убедительностью, привели тысячи людей в адвентистскую церковь. Конференция без присутствия Конради, по мнению многих адвентистов того времени, не имела бы ни значения, ни успеха. С. Д. Бондарь, служащий Министерства Внутренних Дел в Петербурге и уполномоченный по делам малых протестантских деноминаций в царской России, посетил в 1910 г. в прибалтийском Митау евангельские собрания и конференцию адвентистов в качестве наблюдателя. Конради произвел на него неизгладимое впечатление: "Его проповеди, полные внутреннего огня и силы произносились с редким подъемом и воодушевлением. С замиранием сердца внимали слушатели его словам. Иные плакали."