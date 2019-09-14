Хэйнц - Людвиг Рихард Конради
Когда начинаешь углубленно заниматься какой-либо историей, обычно наталкиваешься на какое-нибудь одно имя. Это имя имеет определенное звучание, пробуждает неопределенные представления, но ничего не говорит о человеке - носителе этого имени - о его характере и жизни. Когда начинаешь изучать изменчивую историю адвентизма в Европе, то внимание привлекает вновь и вновь встречающееся имя Людвига Рихарда Конради. Более 100 лет назад в 1886 году, он начал свою фантастически успешную миссионерскую и евангелическую деятельность сначала в Базеле, а затем в Гамбурге. Еще до своей смерти он стал легендой среди адвентистов седьмого дня и вплоть до сегодняшнего дня живет в рассказах и преданиях как человек, проложивший путь адвентистскому движению во многих странах Европы. Несмотря на переход к баптистам седьмого дня в конце своего жизненного пути, его значение и заслуги перед церковью адвентистов седьмого дня остаются неоспоримыми. Как никто другой он заслужил безграничное уважение современников и потомков за последовательное распространение адвентизма в течение более четырех десятков лет. После его ухода адвентистская история в Европе больше не знала такого стремительного роста и развития адвентистских общин. Многосторонность его деятельности и неслыханная работоспособность оказывают до сегодняшнего дня значительное влияние на развитие адвентизма на нашем континенте.
Предлагаемая в этой книге биография не имеет своей целью изобразить Л. Конради как некоего святого, без ошибок и промахов. Для того, чтобы представить его жизнь и образ мыслей в истинном свете, должны быть также освещены и проблематичные стороны его личности. В этом отношении данная книга предлагает адвентистам своего рода попытку "примирения с прошлым", где величие и ограниченность, триумф и трагизм необыкновенной жизни этого незаурядного человека навсегда останутся загадкой.
Остается надеяться, что эта книга не только поможет сохранить интерес читателя к истории адвентизма в Европе, но также будет способствовать лучшему и более глубокому пониманию сути Церкви адвентистов и сможет доказать обоснованность существования адвентизма как всемирного миссионерского движения, имеющего особое эсхатологическое поручение.
Даниэль Хэйнц - Людвиг Рихард Конради: миссионер, евангелист и организатор Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Европе и в России
Перевод с немецкого: Д. Гусаров
Издательство "МедНа", г. Николаев
ISBN 966-8348-07-9
Даниэль Хэйнц - Людвиг Рихард Конради: миссионер, евангелист и организатор Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Европе и в России - Содержание
Предисловие
Введение
- Исторические и теологические предпосылки
- Церковь адвентистов в Европе
- Конради - кто и каков он был
Глава I. Происхождение и ранние годы.
- Детство
- Бегство и обращение
- В адвентистском колледже Батл-Крик
Глава II. Миссионер, евангелист, организатор.
- Пастор среди немецких эмигрантов
- Начало работы в Европе
- Организация адвентистской церкви в России и на Балканах
- Быстрый рост общин в Германии
- Миссионерские путешествия за пределы Европы
Глава III. Теологические перспективы.
- Интерпритация библейского пророчества
- Суббота
- Община, церкви и миссия
- Отношение к другим вопросам учения
Глава IV. Кризисы, борьба и новое начало.
- Сомнения и кризисы
- Последние годы
Глава V. Обобщение и перспективы.
- Литература
Даниэль Хэйнц - Людвиг Рихард Конради: миссионер, евангелист и организатор Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Европе и в России - Введение
Представление о миссионерстве у ранних адвентистов было сначала весьма ограниченным. Тот факт, что они продолжали ожидать скорого Второго пришествия Христа, не позволил им осознать важность миссионерской работы в странах за пределами Северной Америки. И только с образованием структуры церковной организации в начале 60-х г.г. в адвентизме стало постепенно формироваться убеждение о необходимости миссионерского движения.
Конради можно заслуженно считать "одним из самых успешных миссионеров адвентизма". Именно поэтому его имя обрело почти символическую значимость для адвентисткой миссионерской работы по всему миру. Пожалуй, нет ни одной работы по истории церкви, которая по достоинству не оценила бы его заслуги в распространении адвентистской вести в Европе.
Личность Конради оказала на его собратьев гораздо более сильное влияние, чем вся его литературная деятельность. Его необыкновенные дарования и энергия, его непоколебимый энтузиазм, его обширная лекторская деятельность оказали сильное воздействие на большинство адвентистов. Он был прирожденным борцом, руководителем-прагматиком с практически безудержной жаждой деятельности, неутомимым проповедником и организатором, обходившимся всего лишь 3-4 часами сна.
Он был постоянно в пути, его миссионерские путешествия пролегли по 4 матеркам, по всем странам Европы. Он пересек Атлантический океан более 70 раз, проповедовал на 63 языках (на 60 из них с помощью переводчика). Его проповеди и лекции, отличавшиеся огромной убедительностью, привели тысячи людей в адвентистскую церковь. Конференция без присутствия Конради, по мнению многих адвентистов того времени, не имела бы ни значения, ни успеха. С. Д. Бондарь, служащий Министерства Внутренних Дел в Петербурге и уполномоченный по делам малых протестантских деноминаций в царской России, посетил в 1910 г. в прибалтийском Митау евангельские собрания и конференцию адвентистов в качестве наблюдателя. Конради произвел на него неизгладимое впечатление: "Его проповеди, полные внутреннего огня и силы произносились с редким подъемом и воодушевлением. С замиранием сердца внимали слушатели его словам. Иные плакали."
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