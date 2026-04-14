Книга «Синдром самозванца. Как вырваться из ловушки токсичного мышления» клинического психолога Джессами Хибберд посвящена одному из самых распространенных психологических феноменов современности. Автор исследует состояние, при котором успешные и компетентные люди приписывают свои достижения удаче или стечению обстоятельств, живя в постоянном страхе «разоблачения». Книга помогает понять, что это чувство не является отражением реальности, а представляет собой деструктивный мыслительный паттерн, лишающий человека радости от собственных побед.

Хибберд анализирует причины возникновения синдрома, связывая его с низкой самооценкой и перфекционизмом, и описывает две основные стратегии поведения «самозванцев»: изматывающую перегрузку работой и прокрастинацию (избегание). Практическая часть книги предлагает инструменты когнитивно-поведенческой терапии для трансформации внутреннего критика, развития самосострадания и формирования реалистичного взгляда на свои способности. Это пошаговое руководство по обретению подлинной уверенности и освобождению от токсичных убеждений, мешающих полноценной жизни.

Джессами Хибберд — Синдром самозванца. Как вырваться из ловушки токсичного мышления

М. : Библос, 2022. — 267 с. (Пер. с англ. М. Библос).

ISBN 978-5-905641-83-1. Оригинальное название: The Imposter Cure.

