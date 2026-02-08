Хиберт - Послания к фессалоникийцам

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology

Фундаментальный труд Д. Эдмонда Хиберта «Послания к фессалоникийцам: экспозиционный комментарий» представляет собой детальное исследование двух самых ранних писем апостола Павла. Автор подходит к тексту с глубоким уважением к историческому контексту, называя Первое послание к фессалоникийцам «классикой христианской дружбы». Книга помогает читателю перенестись в оживленную Фессалонику I века — стратегический узел Римской империи, где пересекались торговые пути и культуры.

Особенность этого комментария заключается в его экспозиционном характере: Хиберт не просто анализирует богословские термины, но последовательно раскрывает замысел апостола, учитывая жизненные обстоятельства авторов и получателей. Он подробно описывает значение Эгнатиевой дороги (Via Egnatia) и роль города как «ключа к Македонии», что объясняет, почему Благая Весть так быстро распространилась из этого центра. Комментарий охватывает как личные аспекты отношений Павла с общиной, так и сложные практические вопросы: наставления о святости, утешение скорбящих и знаменитые пророчества о Дне Господнем.

Это издание — незаменимый инструмент для пасторов, студентов семинарий и серьезных исследователей Библии. Благодаря подробному плану каждого послания, предметному указателю и обширной библиографии, книга Хиберта служит надежным мостом между древним текстом и современной церковной практикой, помогая понять, как призыв к бдительности и святости актуален для христиан сегодня.

Хиберт Д. Э. — Послания к фессалоникийцам: экспозиционный комментарий

Пер. с англ. А. А. Раугаса. — Самара: Благая весть, 2025. — 524 с.
ISBN 978-5-7454-2980-5

Д. Эдмонд Хиберт — Послания к фессалоникийцам — Содержание

  • Предисловие к пересмотренному изданию

  • ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

  • Введение: Город, жители и исторические обстоятельства.

  • Личные главы: Благодарность, отношения и радость разлуки (1:2–3:13).

  • Практические главы: Увещевания о чистоте, наставления о воскресении мертвых и бдительность в ожидании Христа (4:1–5:24).

  • ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

  • Утешение в скорбях: Справедливый суд Божий (1:3–12).

  • День Господень: Разъяснение событий, предшествующих пришествию (2:1–12).

  • Христианское поведение: Призыв к труду и дисциплине (3:1–15).

  • Библиография, указатель текстов Писания и предметный указатель.

Views 282
Rating 5.0 / 5
Added 08.02.2026
Author brat Vadim
Comments (4 comments)

B
brat Aleksey 2 months ago
дорого что то стал Хиберт
E
esxatos 2 months ago
Это уже деньги такие...
B
brat Aleksey 2 months ago
то да. но и в электроннном теперь не дешево
S
Sergey05 2 months ago
Спасибо за очередной содержательный комментарий Хиберта!

Related Books

All Books