Фундаментальный труд Д. Эдмонда Хиберта «Послания к фессалоникийцам: экспозиционный комментарий» представляет собой детальное исследование двух самых ранних писем апостола Павла. Автор подходит к тексту с глубоким уважением к историческому контексту, называя Первое послание к фессалоникийцам «классикой христианской дружбы». Книга помогает читателю перенестись в оживленную Фессалонику I века — стратегический узел Римской империи, где пересекались торговые пути и культуры.
Особенность этого комментария заключается в его экспозиционном характере: Хиберт не просто анализирует богословские термины, но последовательно раскрывает замысел апостола, учитывая жизненные обстоятельства авторов и получателей. Он подробно описывает значение Эгнатиевой дороги (Via Egnatia) и роль города как «ключа к Македонии», что объясняет, почему Благая Весть так быстро распространилась из этого центра. Комментарий охватывает как личные аспекты отношений Павла с общиной, так и сложные практические вопросы: наставления о святости, утешение скорбящих и знаменитые пророчества о Дне Господнем.
Это издание — незаменимый инструмент для пасторов, студентов семинарий и серьезных исследователей Библии. Благодаря подробному плану каждого послания, предметному указателю и обширной библиографии, книга Хиберта служит надежным мостом между древним текстом и современной церковной практикой, помогая понять, как призыв к бдительности и святости актуален для христиан сегодня.
Хиберт Д. Э. — Послания к фессалоникийцам: экспозиционный комментарий
Пер. с англ. А. А. Раугаса. — Самара: Благая весть, 2025. — 524 с.
ISBN 978-5-7454-2980-5
Д. Эдмонд Хиберт — Послания к фессалоникийцам — Содержание
Предисловие к пересмотренному изданию
ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
Введение: Город, жители и исторические обстоятельства.
Личные главы: Благодарность, отношения и радость разлуки (1:2–3:13).
Практические главы: Увещевания о чистоте, наставления о воскресении мертвых и бдительность в ожидании Христа (4:1–5:24).
ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
Утешение в скорбях: Справедливый суд Божий (1:3–12).
День Господень: Разъяснение событий, предшествующих пришествию (2:1–12).
Христианское поведение: Призыв к труду и дисциплине (3:1–15).
Библиография, указатель текстов Писания и предметный указатель.
