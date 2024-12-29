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Хиггинс Годфри - Анакалипсис - 2 тома

Хиггинс Годфри - Анакалипсис - Попытка снять покров с Исиды Саиса, или Исследование истока языков, народов и религий
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, UNIVERSITY TEXTBOOK, History, Cultural Studies Art, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Социокультурная антропология (10 books)
Годфри Хиггинс (1772-1833), английский историк религии, археолог, антрополог-интерпретатор, принадлежит к тому направлению европейской мысли, которое претендовало на некий универсализм; в связи с этим сам он пытался найти единые истоки и точки пересечений мировых религий.
«Анакалипсис» — последний и наиболее масштабный двухтомный труд Хиггинса. Некоторые представления исследователя оказали влияние на последующее развитие религиоведения. Однако ряд его доводов, касаемых производности Библии и христианства от древнеиндийских верований, представляется спорным и не подтверждается дальнейшими научными изысканиями.
Наряду с тем «Анакалипсис» как главная составляющая наследия Хиггинса предоставляет современному читателю, открывающему для себя этого самобытного автора, возможность погрузиться в изучение величайшей тайны происхождения Бога, религий и человека.
Первое издание на русском языке

Хиггинс Годфри - Анакалипсис - Попытка снять покров с Исиды Саиса, или Исследование истока языков, народов и религий - В 2 томах - Том 1 - Книги I-VIII

Годфри Хиггинс; Пер. с англ. Б.Э. Филина. — М.: Академический проект, 2023. — 539 с.
(Социокультурная антропология).
ISBN 978-5-8291-4102-8
ISBN 978-5-8291-4103-5( Т. I)

Хиггинс Годфри - Анакалипсис - Попытка снять покров с Исиды Саиса, или Исследование истока языков, народов и религий - Том 1 - Содержание

Предшественник современного религиоведения (Д.А. Батурин)
Предисловие
Предварительные замечания: вероятное происхождение чисел и букв, а также принятие количества 28 для первых и 16 для вторых
  • КНИГА 1 - Глава I. Эпоха мира. — Потоп. — Планеты и дни недели. — Луна - Глава II. Первый бог древних. — Солнце. — Двойная природа божества. — Метемпсихоз и обновление миров. — Нравственное зло. — Вечность материи. — Будда. — Генезис - Глава III. Солнце — первый объект поклонения всех народов. — Боги — не умершие герои. — У китайцев есть только один бог. — Индуистские богини. — Веротерпимость и смена религий - Глава IV. Две древние Эфиопии. — Великая черная нация в Азии. — Будда — Индии негр. — Арабы были кушитами. — Мемнон. — Пастушьи цари. — Индусы и египтяне похожи. — Сирия заселена из Индии
  • КНИГА II - Глава I. Древнеперсидское в религии Авраама. — Первые книги Бытия. — Лицемерное поведение при переводе Библии. — Авраам признавал не одного бога - Глава II. Слово Алейм (ALEIM), или еврейская Троица. — Саддай Адонис (Saddai Adonis). — Троица раввинов. — Значение слов AL и EL
  • Глава III. Ездра и древнееврейская каббала. — Эманации. — Значение слова Берасит (Berasit). — Сфирот и эманации. Продолжение. — Происхождение времени. — Планеты или Samim. — Замечания по предыдущим разделам - Глава IV. Почему Кир восстановил храм. — Мелхиседек. — Авраам, каким он был. — Авраам — отец персов. — Даниил. — Книга Есфирь персидская. - Зороастр. — Вариации между персами и израильтянами. — Жертвоприношения. — Религия Зороастра. — Зендавеста. — Наблюдения над религией евреев и персов. — Все древние религии астрологические - Глава V. Характер Ветхого Завета. — Природа аллегории в Книге Бытия
  • КНИГА III - Глава I. Орфическая и митраитская Троица сходна с христианской. — Сэр Уильям Джонс о религии Персии. — Персидские Оромазд, Митра, Ариман. — Мнения Геродота, Порфирия, Страбона, Юлиана о вышеприведенных. — Гайда и Бособр о временах Пифагора и Зороастра. — Последователи Зороастра, еще не вымершие. — Поклонение огню. — Веды описывают персидскую религию, пришедшую из Верхней Индии. — Морис об индуистской Троице - Глава II. Слово Ом. — Омфалос, Омфал. — Олимп. Аммон. Дельфы. — Отступление относительно слова Он. — Возобновление темы Аммона. — Хам, сын Ноя, и Аммон, Солнце в Овне. — Нибур об Омбричи в Италии. — Дух или рух (руах) и его символ, голубь. — Мнение Пристли. — Тема персидской и индуистской Троицы возобновлена - Глава III. Рассказ Израэля Уорсли о древних Троицах. — Мнение доктора Притчарда и других о Троицах. — Мнение Маврикия и других о Троицах. — Христианская Троица. — Ее происхождение. — Макробий о Троице. — Рассказ Филона о Троице иудеев. — Рассказ Фабера о всеобщей вере в Троицу. — Наблюдения над учением о том, что разрушение есть только возрождение
  • КНИГА IV - Глава I. Правильный способ рассмотрения религии. — Жизнь Кришны. — Об этимологии слов Нил и Осирис. — Продолжение темы. — Христос черный, ответ на импозантное рассуждение - Глава II. Распятие Кришны, а также Виттоба или Бальджи. — Опровергнутые наблюдения Мура. — Более подробные сведения о храме Виттобы-Кришны, Вакха, Геракла и т. д., и типах реального Спасителя. — Телец и Овен и Аега (Эра) Кришны. — Непорочное зачатие, из истории Пифагора
  • КНИГА V - Глава I. Будда был Солнце в Тельце, как Кришна был Солнце в Овне. — Имена Будды. — Значение слова Будда то же самое, что и первое слово в Книге Бытия. — Десять воплощений. — Нисхождение Будды то же самое, что у Кришны. — Будда и Кришна то же самое. — Простота буддизма. — Будда негр. - Иерархия. — Майя. — Воплощение. — Кабул. — Буддизм распространяется на многие страны. — Будда до Рождества Христова - Глава II. Кассини. Лубер. Циклы. — Пророчество Исайи, известное египтянам и кельтам Галлии. — Мистическое значение буквы М. — Мистер Бентли. Берос. — Мозаичная и индуистская системы. - Различные пророчества. — Марциан Капелла. Тема продолжена - Глава III. Тема продолжена. — Два цикла. Иисус Навин останавливает Солнце и Луну. — Еврейские воплощения. — Тысячелетие. Притчард. Платон. — Иудейские и христианские авторитеты от д-ра Меде. — Плутарх и другие западные авторы о 600-летнем цикле. — Индусы имели различные системы. — Исследования Пифагора и т. д. — Ла Лубер о слове Сиам - Глава IV. Крест, значение его. — Юстин и Тертуллиан о кресте. — Монограммы Христа и Осириса. — Крест Иезекииля и др. — Другие монограммы Христа. — Хрисмон Санкти Амброджи. — Священные числа в храмах Британии. — Митра. — Иосиф Флавий и Валланей о мистических числах. — Индийские круги. — Лама Тибета. — Индра распятый. — Иезуитский рассказ о Тибете - Глава V. Ману. — Сэр Уильям Джонс о Ману - Глава VI. Геракл и Самсон — это одно и то же. — Этимология слова Самсон. — Значение слова Геркулес. — Геркулес черный. Кришна в Египте - Глава VII. Мистер Бентли. — Отречение Плейфера. —־ Веды. — Подделки. — Коулбрук о подделках. — Рассуждения над отрывком из «Кельтских друидов*. — Покаяние Бентли перед доктором Маршем. - Глава VIII. Матурея - Возражения. — Искупление, первородный грех. — Черная нация буддистов в Азии - Глава IX. Ваал. — Сэр Джонс и Десатир. — Этимология слова Бал. — Д-р Хагер об Аполлоне. — Трава Куфа. Жертвоприношение - Глава X. Ягья или Пасха. — Восемь Васу - Глава XI. Расит, или мудрость, продолжение. — Тайные доктрины. — Боги с головой быка и барана. — Дата создания системы. Имена Будды и т. д. — Невежество брахманов и древних. — Крейцер, Хаммер, Гиньяут и т. д. — Дерево бытия в Ипсамбуле и то же самое у Монфокона - Глава XII. Орел Гаруда. — Спенсер, Фабер, Бернет, Калмет и т. д. о Бытии и его аллегории. — Троица индийцев и евреев от Фабера - Глава XIII. Спорные главы Матфея и Луки. — Причина черной кудрявой головы Будды. — Общие замечания о нравственных учениях различных религий
  • КНИГА VI - Глава I. Потоп Ноя. — Изучение Книги Бытия. — Текст Книги Бытия. — Внутренние моря Азии. — Происхождение дельты Египта. — Каспийское море. — Атлантида Платона. — Геологический факт в Йоркшире - Глава II. Поклонение Деве и младенцу. — Кармелиты, поклоняющиеся Деве. — Дева небесной сферы. — Праздник Богородицы. — Немецкая и итальянская Девы. — Монфокон. — Мультимаммия. — Исида и Луна. — Небесная Дева Дюпюи. — Иисус Бен Пантера - Глава III. Бахус —־оображаемый персонаж. — Мнения разных авторов. — Бахус в Индии. Гора Меру. — Приключения, похожие на приключения Кришны
  • КНИГА VII - Глава I. Ионийцы, происхождение. — Аргонавты. — Линга и Йони. — Аргха - Глава II. Лотос. — Морис о Лотосе. — Пейн Найт о том же самом. — Мур о том же самом. — Нимрод о том же самом - Глава III. Магнетический камень. — Яваны. — Разделение последователей мужского и женского начал, а также их воссоединение - Глава IV. Корабль Египта и Греции. — Дюпюи об аргонавтах. — Фивы, Тибет - Глава V. Янус. — Афродита и Диана. — Ганеша. — Талес - Глава VI. Ид-Авратта, Меру и Мероэ. — Эдем и его реки. — Делос. — План мистического города. — Висячие сады и семь холмов. — Селевк Антиохийский. — Греческие мифологии. — Гомер. — Троя, Илион - Глава VII. Кассандра. — Вавилонский миф. — Константин и Елена. Астрология. — Брайант о ранней истории. — Родная страна олив и Арарата - Глава VIII. Рим. — Изображения, которые не использовались в древности. Происхождение названия Рим. — Лабиринт. — Замечания о собственных именах. — Боги-герои объясняются. — Селевк Никатор Антихрист. — Общие наблюдения. — Яваны изгнаны из городов, которые они построили
  • КНИГА VIII - Глава I. Еврейское Пятикнижие: публикация вынужденная. — Евреи — индуистское или персидское племя. — Название Финикии и Сирии. — Причина миграции Авраама. — Абарис, значение. — Ядавы (Ядус), племя евреев. — Бог, названный нееврейскими именами, но всегда мужскими. — Трудность в метемпсихозе. — Доктор Хайд показывает, что Авраам был брамином - Глава II. Голубь ассирийцев. — Черные евреи. — Рассказ Мегасфена о евреях - Глава III. Названия мест. — Индийская хронология. — Гора Сион. — Храм Соломона в Кашмире - Глава IV. Гора Соломона, гора каббалы. — Гора Олимп. — Афганцы, иудеи. — Тюрки. — Афганцы говорят на халдейском, пуштунском и древнееврейском языках. — Аравия на Инде. — Тысяча городов Страбона. Особенности Восточной и Западной Сирии - Глава V. Религия афганцев и раджпутов. — Саул. — Феришта, рассказ об индийских евреях. — Аравия, ее место и значение. — Названия старых городов, незамеченные. — Саба и т. д - Глава VI. Арабы из Индии. — Законы и обычаи афганцев и евреев. — Реннелл о раджпутах. — Рай. Арарат. — Полковник Тод о местах в Индии. — Иегова. — Полковник Тод об индийских мифах. — Геродот не знал об империи Соломона - Глава VII. Евреи ненавидят женский принцип. — Евреи и египтяне. — Наблюдения над евреями. — Общие выводы - Глава VIII. Пандион, Пандея. — Цыгане

Хиггинс Годфри - Анакалипсис - Том I - Кн. IX-X - Т. II Кн. I-II, IV-V

Пер. с англ. Б.Э. Филина. — М.: Академический проект, 2023. — 565 с.
Социокультурная антропология
ISBN 978-5-8291-4102-8
ISBN 978-5-8291-4104-2 (Т. II)
Хиггинс Годфри - Анакалипсис - Том II

Хиггинс Годфри - Анакалипсис - Том I - Кн. IX-X - Т. II Кн. I-II, IV-V - Содержание

ТОМ І
  • КНИГА IX - Глава I. Санскрит, происхождение. — Ванс Кеннеди о санскрите. — Язык изменчив. — Мазоретский древнееврейский — это новый язык. — Финикийский, греческий и коптский языки одинаковы. — Ядавы из Индии. — Абиссинские евреи. — Авраам из Индии. — Арабский и эфиопский языки одинаковы. — Доктор Притчард. — Направление письма. — Греческий и латынь. — Заключительные замечания - Глава II. Маркиз Спинето. — Иероглифы не древние. — Эдинбургский обзор об изменении языка. — Знание иероглифов предполагается утраченным греческими авторами. — Имена Птолемеев и римских императоров на памятниках. — Сэр У. Драммонд об иероглифах. — Розеттский камень — это подделка. — Награды, предлагаемые императором за раскрытие значения иероглифов. — Различные подробности, относящиеся к природе предполагаемого языка - Глава III. Семирамида то же имя, что и Елена. — Семирамиде поклонялись в образе голубки. — Причина ссоры между евреями и самаритянами. — Филон об этом. — Божественная любовь распята - Глава IV. Амазонки. Бытие. — Амазонки, значение и история. — Вторжение их в Афины. — Амазонки во времена Александра и сейчас в Индии. — Религиозные войны и последующий мир. — Письма, сохраняемые в тайне. — Хронология - Глава V. Циклопы. — Циклопические здания. — Вся древняя история — это басня или энигма. — Циклопы в Мундоре. — Масоны в Мундоре. — Храм Онгара - Глава VI. Змей Бытия. — Офиты. — Змей Бытия Логос. — Разные эпохи буддизма. — Дюпюи - Глава VII. Луна. — Притчард о луне. — Плутарх о луне и Исиде. — Исида, неизвестная грекам и римлянам. — Крещение. — Влияние луны - Глава VIII. Одноименные реки. — Иордан. — Различные реки, называемые Доном. — Донкастр и т. д. — Филистимляне, или палли - Глава IX. Лорето. — Замечания о Гомере, Илиаде и Энеиде
  • КНИГА X - Глава I. Общие наблюдения. — Тайные доктрины. — Наблюдения. — Два класса аватаров. — Римские миссионеры. — Звезда Авраама, Моисея и т. д. — Пифагор. — Сивиллы. — Каббала. — Изменение религии. — Значение слова «сивилла». — Акростих. — Имя Христос. — Цицерон признает акростих. — Выдержка из Дюпюи. — Епископ Хорсли - Глава II. Хрис. — Индийцы во Фракии - Глава III. Цезарь — девятый аватар. — Цезарь, чтимый как Бог. — Двенадцать цезарей. — Пророчество сивиллы о Цезаре. — Илиада — священный миф. — Смерть Цезаря, за которой последовала тьма. — Звезда. — Рим. — Нибур. — История Италии - Глава IV. Рыба аватар. — Имя Вишну. — Священные рыбы. — Циклопы. — Епископ Беркли. — Эсхил. — Еврипид. — Петр-рыбак. — Иоанн. — Бала Рама. — Янус - Глава V. Саливахана. — Фома. — Шэрон Тёрнер. — Халдейский язык. — Иезуиты. — Викрамадитья. — Рама. — Крестовые походы. — Мухаммед - Глава VI. Тамплиеры. — Кафедра Св. Петра. — Евангелие от Иоахима. — Святой Франциск. Измаильтяне или ассасины. — Гиблим. — Добро и зло. — Манес. — Масоны. — Суфии - Глава VII. Афганцы. — Тамульский язык. — Фома, Шэрон Тёрнер. — Две гробницы Фомы - Глава VIII. Вольные масоны Йорка и Индии. — Халдеи в Вавилоне, их язык и санскрит. — Священные числа. — Сефироты. — Первый стих Бытия. — Мани. — Масоны Йорка, метемпсихозы - Глава IX. Расит, аргонавты. — Нама Амида Бут. — Гностики. — Валентиниане. — Св. Иоанн, св. Фома. — Мифы Малой Азии. — Самаритянское Бытие. — Адам Кадмон. — Мудрость в Греции и Египте. — Время. — Христианские мистерии
ТОМ II
  • Предисловие
  • КНИГА I - Глава I. Сакья. — Саксонцы - Глава II. Scala, или лестница - Глава III. Иудейские мифы в Египте. — Менее. Ной. —־ Тулис. —־ Иосиф. — Греческая история. — Язык Египта - Глава IV. Лорд Кингсборо о Мексике. — Малкольм. — Мексиканские мифы такие же, как у Старого Света. — Гумбольдт и Спинето. — Хронология и циклические периоды. — Башни Мексики и Вавилонское столпотворение. — Еврейский язык и мексиканские обряды. — Крест и распятие. — Непорочное зачатие. Женский принцип. — Гумбольдт. — Перуанские обряды и т. д. — Осел и лошадь. Человеческая раса. — Китай. Тибет. Испанская политика. — Законы мексиканцев. — Остров Пасхи. — Последний ожидаемый аватар. — Тод о Тибете. Остров затонул. Еврейские мифы. — Общие наблюдения
  • КНИГА II - Глава I. Христианская религия не нова. — Кармелиты. — Пифагорейцы. — Понтифекс Максимус. — Семь таинств. Евхаристия. — Крещение. — Крещение колоколов. — Брак. — Соборование. — Тайная исповедь - Глава II. Поступления. — Монахи и монахини. — Молитвы стоя. — Белый стихарь. Уплата десятины. Практика пострига. Посох и свечи, благовония. — Шествия. Изображения. Святой Авраам. — Фестивали. — Богоявление. Святой Денис и святой Бамбино в Риме. — Булла. Ангелы. Демоны. — Воскресенье, Dies Solis. Различные обычаи - Глава III. Вифлеем. Рождение Иисуса Христа. — Рождение, смерть и воскресение всех богов. — Пасхальный агнец. — Агнец Божий. — Распятие язычников. — Иисус Христос не был распят. — Еврейское воплощение. — Пифагор. — Наблюдения
  • КНИГА IV - Глава I. Всеобщее духовное правительство. — Религия Тибета. — Шартрский камень. — Линга. — Феодальное землевладение. — Франк-Аль-Мойн. — Пребывание на рыцарской службе. — Происхождение монахов и монахинь. — Земельный налог Индии. — Скифы. — Аравийцы. — Торговля, ремесло, раса или каста. — Соборы и т. д., были друидическими, а затем римскими храмами. — История острова Иона или Icolmkill. — Цейлон. — Остекленевшие форты Шотландии. — Скандинавы. — Немецкие розенкрейцеры. — Церера, Вифлеем. — Рыцарство. — Морские короли, руны. — Золотой век
  • КНИГА V - Глава I. Объект мифов. — Книга Еноха о земной оси. — Ной и костюмы древних. — Причина и масштабы наводнения. — Изменение земной оси. — Наводнения Огигеса и Инаха. — Кометы считаются планетами. — Семидневный цикл и продолжительность года. — Уистон о годе в 360 дней. — Уистон о протяжении допотопного года* — Уистон о комете 1680 г. — Комета — причина потопа. — Периоды комет. — Комета Энке. — Доктор Грегори и Галлей о теории Уистона. — М. Араго о кометах. — Ранняя история — это миф - Глава II. Цезарь. — Александр. — Акбар. — Наполеон. — Понтифик. — Тринитарная доктрина Бытия. Еврейское государство. — Высшее священство - Глава III. Нибур о понтификальном правительстве в Италии. — Патриархальное правительство в Китае. — Мухаммед. — Ассасины - Глава IV. Микрокосм. — Атомы. — Китайский микрокосм. — Мир, разделенный на три части. — Меркава и Кааба. — Религиозные танцы. Поэзия. Музыка - Глава V. Микрокосм. — Байи, Бюффон и т. д. — Былая жара на полюсах. — Мифоциклическая микрокосмическая система. — То, что случилось, может случиться снова. — Иллюзия 534
  • Заключение
  • Труд Г. Хиггинса в контексте прошлого и настоящего (Д.А. Батурин)
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Rating 5.0 / 5
Added 29.12.2024
Author esxatos
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