Хикс - Но и тогда я буду уповать на Него
Я задумал написать эту книгу для студентов-старшекурсников, чтобы дать им пищу для размышления. Книга предназначена также для того, чтобы обеспечить лидеров церквей, а также служителей, деятельность которых связана с больными людьми, теологическими основами для рассуждения о страдании и помощи страдающим. Эти основы содержат теологические доводы, помогающие перенести горе и помочь горюющим. Книга представляет собой теологическое повествование. Это рассказ о жизни Бога и Его народа, о том, какую роль в этой жизни играет страдание, какое отношение Бог имеет к нему, а также о том, как Бог собирается поступить в будущем.
Это не философская теодицея. Я просто хочу поведать библейскую историю в целом, чтобы мы смогли с самого начала увидеть её конец. И узнав однажды Божью историю, впоследствии мы получим своего рода увеличительное стекло, через которое сможем лучше понять свои собственные истории. Таким образом, моя задача состоит в использовании на практике библейской теологии, а не философской теологии.
Некоторые главы предлагаемой вашему вниманию книги требуют большей глубины теологического понимания, чем другие, однако первая и последняя главы являются её фундаментом. В первой главе я рассказал свою личную историю, а десятая глава говорит об основных теологических ценностях, необходимых тому, кто страдает, и тому, кто мог бы стать утешителем.
Я молюсь о том, чтобы эта книга помогла вам объяснить для себя свое собственное страдание и чтобы у вас появилось «увеличительное стекло», через которое вы бы увидели, каким образом Божья история пересекается с вашей собственной. Я уверен, что Божьи деяния, Божьи цели, задачи и намерения связаны с жизнью каждого человека. Я надеюсь, что даже во время страданий эта книга поможет вам увидеть, как Бог совершает всё это.
Джон Марк Хикс - Но и тогда я буду уповать на Него - Делает ли что-нибудь Бог в страдающем мире?
Перевод Татьяны Шишкиной, 2001 г - 362с.
Джон Марк Хикс - Но и тогда я буду уповать на Него - Делает ли что-нибудь Бог в страдающем мире? - Содержание
Предисловие
- Где же Бог?
- Как Бог действует в Своём мире?
- Зачем Бог создал этот мир?
- Что Бог допускает в падшем мире?
- Почему Бог в падшем мире делает то, что делает?
- Как сохранить веру?
- Как вопрошает вера?
- Бели я должен умереть прежде, чем проснусь?
- Где же победа?
- Чего мы ожидаем?
- О чём нужно помнить страдальцам?
Джон Марк Хикс - Но и тогда я буду уповать на Него - Делает ли что-нибудь Бог в страдающем мире? - Где же Бог?
«И где же их Бог?» - насмехаются неверующие. «Наш Бог на небесах, - отвечают верующие. - Он там, где Ему угодно быть» (Псалом 114:3). «Где же Бог?» Он здесь. Бог приходит к Иову и отвечает ему в вихре. Бог приходит к автору псалма в святилище храма и даёт ему мир. Бог приходит воплощённый в Иисусе, говорит с нами и сопереживает нам. Бог приходит через преображающее и умиротворяющее присутствие Своего Святого Духа. Он придёт опять и обновит мир. Старое пройдет, и всё обновится. Бог снова станет «всё во всём» (1 Коринфянам 15:28). «Где же Бог?» Он присутствует в Своём творении. Он поддерживает и утешает Свой народ. Бог действует. Он активно осуществляет Свою славную цель, достигнув которую, Он будет пребывать на новых небесах и на новой земле со Своим народом.
Эта книга - рассказ о Боге и Его мире. Он создал его, но поскольку сейчас мир полон боли и смерти, Бог стремится искупить его как в настоящем, так и в будущем на новой земле и новых небесах. Созданное Богом творение лишилось первона- чального мира и гармонии. Бог стремится восстановить в нём мир и гармонию. Рассказ о Боге включает в себя повествование о страдании падшего мира, а также о страдании Самого Бога. Бог вмешивается в наше страдание для того, чтобы избавить нас от него.
Это и есть та история, которую я надеюсь рассказать в этой книге. Понимание Божьих деяний поможет нам отыскать смысл в своих собственных обстоятельствах, радостных и горестных. Мы должны разглядеть свою собственную историю в Его величественном замысле. И только тогда мы обретём утешение, мир и радость, продолжая пребывать в этом падшем мире. Божье Провидение является ответом на наше недовольство окружаю- щим злом и страданием и предлагает нам мир и надежду. Мне самому эта история даёт силы предаваться плачу с надеждой. Она даёт мне силы завершить мой плач песней хвалы. Я надеюсь, что вы прочитаете мой рассказ о делах Божьих, поразмышляете над ним и, увидев, что он правдив, отыщите смысл в своей собственной истории страдания.
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