Джон Марк Хикс - Но и тогда я буду уповать на Него - Делает ли что-нибудь Бог в страдающем мире?

Я задумал написать эту книгу для студентов-старшекурсников, чтобы дать им пищу для размышления. Книга предназначена также для того, чтобы обеспечить лидеров церквей, а также служителей, деятельность которых связана с больными людьми, теологическими основами для рассуждения о страдании и помощи страдающим. Эти основы содержат теологические доводы, помогающие перенести горе и помочь горюющим. Книга представляет собой теологическое повествование. Это рассказ о жизни Бога и Его народа, о том, какую роль в этой жизни играет страдание, какое отношение Бог имеет к нему, а также о том, как Бог собирается поступить в будущем.

Это не философская теодицея. Я просто хочу поведать библейскую историю в целом, чтобы мы смогли с самого начала увидеть её конец. И узнав однажды Божью историю, впоследствии мы получим своего рода увеличительное стекло, через которое сможем лучше понять свои собственные истории. Таким образом, моя задача состоит в использовании на практике библейской теологии, а не философской теологии.

Некоторые главы предлагаемой вашему вниманию книги требуют большей глубины теологического понимания, чем другие, однако первая и последняя главы являются её фундаментом. В первой главе я рассказал свою личную историю, а десятая глава говорит об основных теологических ценностях, необходимых тому, кто страдает, и тому, кто мог бы стать утешителем.

Я молюсь о том, чтобы эта книга помогла вам объяснить для себя свое собственное страдание и чтобы у вас появилось «увеличительное стекло», через которое вы бы увидели, каким образом Божья история пересекается с вашей собственной. Я уверен, что Божьи деяния, Божьи цели, задачи и намерения связаны с жизнью каждого человека. Я надеюсь, что даже во время страданий эта книга поможет вам увидеть, как Бог совершает всё это.