Данная книга представляет собой своевременное и долгожданное дополнение к традиционным на Западе исследованиям на тему Крестовых походов, переживающим сегодня бурный расцвет. Хилленбранд Кэрол - Крестовые походы - Взгляд с Востока - мусульманская перспектива Пер. с англ. — СПб.: «Издательство «ДИЛЯ», 2008. — 672 с. ISBN 978-5-88503-623-8 Публикация ее совпала с 900-летием взятия Иерусалима войсками крестоносцев, однако она была написана не с целью отметить это событие или поддержать ту идеологию, которая привела западных завоевателей на Восток. Напротив, главной целью автор ставит чисто научную задачу, стремясь создать противовес той искаженной картине Крестовых походов, которая была сформирована западной исторической наукой. Автор делает это, привлекая арабские источники по данному предмету, что задает новое направление в осмыслении этого переломного и по большей части антагонистического периода в истории взаимоотношений арабо-мусульманского и европейского христианского миров. Кэролл Хилленбранд - Крестовые походы - Взгляд с Востока - мусульманская перспектива - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

БЛАГОДАРНОСТИ

ОБ ИЛЛЮСТРАЦИЯХ

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ ТРАНСКРИПЦИИ И ПЕРЕВОДА

КОММЕНТАРИЙ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Глава 1 ПРОЛОГ

Введение Подход к исследованию Современные арабские научные подходы к исследованию крестовых походов Что не получило освещения в данной книге Особенности средневековых мусульманских источников Степень доступности средневековых мусульманских источников Книги на европейских языках о мусульманском аспекте Крестовых походов Переводы важнейших арабских источников Крестовые походы: краткий исторический очерк Третий и Четвертый Крестовые походы

Глава 2 ПЕРВЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД И ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА НА ПОЯВЛЕНИЕ ФРАНКОВ

Введение Мусульманские источники по истории Первого Крестового похода Общее состояние мусульманского мира накануне Первого Крестового похода Опустошительные события 485-187/1092-1094 гг. Ослабление мусульман как следствие религиозного раскола Дух времени Восточная перспектива: раскол среди Сельджуков, 485-492/1092-1099 гг Анатолия в конце XI в Египетская перспектива, 487-492/1094-1099 гг. Общий обзор состояния мусульманских стран накануне Первого Крестового похода Сирия и Палестина накануне Первого Крестового похода Почему начался Первый Крестовый поход? — мусульманская интерпретация Хроника событий Первого Крестового похода: мусульманские источники Падение Антиохии Падение Ма'аррат ан-Ну'мана Завоевание Иерусалима Отношение к евреям во время Первого Крестового похода Восточные христиане во время Первого Крестового похода Роль византийского императора в Первом Крестовом походе и в последующий период — мусульманская версия Реакция мусульман на Первый Крестовый поход и возникновение франкских государств в Леванте Обзор событий 492-504/1099-1110 гг. Вытеснение мусульманского населения Экспансия крестоносцев и разобщенность мусульман, 491-518/1099-1124 гг Реакция Египта Реакция Сельджуков Региональная сирийская реакция на присутствие франков Заключение

Глава 3 ДЖИХАД В ПЕРИОД 493-569/1100-1174 гг.

Введение: цели и структура главы Определение джихада: его корни в коране и хадисах Джихад в раннеисламский период Выработка классической мусульманской теории джихада Духовный джихад («великий джихад») Изменения в классической теории джихада Реалии джихада в период, предшествовавший Крестовым походам Граница мусульманского мира с кочевниками-тюрками в Средней Азии Граница мусульманского мира с Византией Отсутствие духа джихада в Сирии и Палестине Развитие феномена джихада во времена Крестовых походов Первые пробные шаги к возрождению джихада Зенги и падение Эдессы Начало Второго Крестового похода в 543/1148 г. — переломный момент в истории джихада Правление Нур ад-дина, 541-569/1146-1174 гг. Религиозные аспекты правления Нур ад-дина Отношения между Нур ад-дином и духовенством Образ Нур ад-дина в письменных источниках Роль Иерусалима в средневековом мусульманском мире Роль Иерусалима в пропаганде антикрестовых походов Литература о джихаде во времена Нур ад-дина

Глава 4 ДЖИХАД В ПЕРИОД СМЕРТИ НУР АД-ДИНА И ДО ПАДЕНИЯ АКРЫ (569-690/1174-1291 гг.)

Жизнь Саладина: основные вехи Наследие Hyp ад-дина Пропаганда джихад а во времена Саладина Джихад Саладина: свидетельства средневековых мусульманских хронистов Личный джихад Саладина Саладин и джихад в современной историографии Саладин и Иерусалим Hyp ад-дин и Саладин — сопоставление Аййубидский период (589-647/1193-1249 гг.): историческое введение Джихад в аййубидский период: пустое притворство? Судьба Иерусалима в аййубидский период Способность проповедника поднять население на джихад Общий обзор ведения джихада в аййубидский период Мамлюкский период до падения Акры, 648-690/1259-1291 гг. Правление Бейбарса, 648-676/1260-1277 гг. Джихад в мамлюкской титулатуре: свидетельства монументальных надписей и документов канцелярий Бейбарс и джихад: свидетельства хронистов Отношение к джихаду военных и религиозных кругов в раннемамлюкский период Джихад и падение Акры в 690/1291 г. Ибн Таймиййа и джихад Мамлюки и джихад: общий обзор Общие выводы Теории Сивана и Кёлера Джихад в более поздний период

Глава 5 КАК МУСУЛЬМАНЕ ВОСПРИНИМАЛИ ФРАНКОВ: ЭТНИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ

Вступление Источники Сочинения Усамы и ибн Джубайра — два источника, современных эпохе Значение народной литературы Мусульманский стереотип восприятия франков: формирование образа франка до начала Крестовых походов Позднесредневековые представления о франках в космографической и географической литературе Изображение франков в средневековой народной литературе Обзор отношения мусульман к франкам до 492/1099 г. Две стереотипные характеристики франков: отсутствие личной гигиены и сексуальная распущенность Отношение мусульман к франкам: сфера религии Осквернение франками мусульманского священного пространства Взгляд на религиозные постройки франков в мусульманском окружении Захват франками мечети ал-Акса и Купола Скалы Франкская угроза хаджжу и священным городам Аравии — Мекке и Медине Общепринятое представление мусульман о нечистоте франков и распространяемом ими осквернении Свидетельства мусульманской поэзии эпохи Крестовых походов Ритуальное очищение мусульманского пространства Святая земля Образ «другого»: что означает имя? Христианский символ креста Противопоставление символов креста и Корана Крест как символ несчастья для мусульман Особая важность креста Использование христианами изображений Что мусульмане знали о христианстве Мусульманская полемика и пропаганда о христианстве франков Религиозное легковерие франков Усиление антихристианской пропаганды во времена Саладина Значение великодушия Саладина для мусульманской пропаганды Значение церкви Гроба Господня Взгляды мусульман на институт папства и превосходство халифата Пропагандистское значение переписки мусульманских правителей Уровень мусульманской полемики о франкском христианстве

Глава 6 ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНИ В ЛЕВАНТЕ В ЭПОХУ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ

Введение Ландшафт франкской оккупации Языковой барьер Различия между франками Взгляды мусульман на религиозные ордены крестоносцев Взгляд мусульман на правящую верхушку франков Женщины франков Образование Медицина Как повлияли мусульмане на образ жизни франков Рыцарские ценности, общие для мусульманских и франкских рыцарей Смешные стороны франкского рыцарства Судьба мусульман под властью крестоносцев Путешествия Присвоение культовых сооружений противника Случаи обращения в другую веру мусульман и франков Свобода богослужения Культурный обмен между мусульманами и европейцами: свидетельства мусульманского искусства и архитектуры Долгосрочные последствия контактов крестоносцев и мусульман Заключение

Глава 7 АРМИИ, ОРУЖИЕ, ДОСПЕХИ И УКРЕПЛЕНИЯ

Введение Обзор исследований, посвященных военному делу крестоносцев Цели данной главы Специфика средневековых мусульманских источников Свидетельства произведений искусства Мусульманские руководства по военному делу Литература жанра «княжих зерцал» Состав мусульманских армий во времена Крестовых походов Вооружение и доспехи мусульман Оборонные сооружения Леванта в XII и XIII вв

Глава 8 СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ

Военная стратегия мусульман Мусульманская армия на марше Сражения Ведение осад Мусульманские сообщения об отдельных осадах Общие замечания Свидетельства трех мусульманских произведений искусства Другие аспекты ведения войны Военно-морское дело Связь между войной на море и осадным делом в мамлюкский период Об исторической ценности мусульманских источников, касающихся ведения войны

Глава 9 ЭПИЛОГ: НАСЛЕДИЕ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ

Введение Развитие интереса мусульман к феномену Крестовых походов Эволюция мифа о Саладине Современное воплощение мусульманского «антикрестового» похода: анализ нескольких частных случаев Некоторые общие рассуждения Махмуд Дарвиш: напоминание для забывчивых Заключение

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ СПИСОК НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ МУСУЛЬМАНСКИХ СРЕДНЕВЕКОВЫХ АВТОРОВ, УПОМЯНУТЫХ В КНИГЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

РИСУНКИ

ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СЛОВАРЬ ИСЛАМСКИХ ТЕРМИНОВ

СЛОВАРЬ АРАБСКИХ ВОЕННЫХ ТЕРМИНОВ

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ СПИСОК НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ ДО ПАДЕНИЯ АКРЫ В 690/ 1291 г.

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

УКАЗАТЕЛЬ