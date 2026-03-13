Книга Рендалла Хиллибренда «Служить или не служить?» представляет собой тщательный экзегетический анализ одного из самых дискуссионных вопросов в христианской этике. Автор ставит перед собой задачу вывести обсуждение военной службы из плоскости политических предпочтений или эмоций, сосредоточившись исключительно на библейском фундаменте. Основная идея произведения заключается в том, что Писание дает комплексный и многогранный взгляд на роль государства, применение силы и личную совесть верующего, призывая каждого христианина к осознанному решению, основанному на глубоком понимании Божьего слова, а не на традициях или общественном давлении.

Содержательная часть книги структурирована вокруг ключевых библейских концепций, касающихся войны и мира. Хиллибренд детально исследует ветхозаветные установления о войнах Израиля и сопоставляет их с новозаветными заповедями Иисуса Христа о любви к врагам и непротивлении злу. Автор анализирует такие важные отрывки, как 13-я глава Послания к Римлянам, рассматривая границы полномочий земных властей и право государства на «ношение меча». Особое внимание уделяется практическим вопросам: может ли христианин убивать на войне, как совместить заповедь «не убий» с присягой и какую роль играет личное призвание и мир в сердце при выборе жизненного пути в контексте воинской повинности.

Текст написан в уважительном, исследовательском стиле, который поощряет читателя к самостоятельному размышлению и молитве. Хиллибренд не навязывает единственно правильный ответ, а скорее снабжает верующего необходимым инструментарием для формирования собственной позиции. Работа служит ценным пособием для пасторов, молодежных лидеров и призывников, помогая им пройти путь от сомнений к твердому убеждению. Это чтение, которое подчеркивает верховенство Христа над всеми сферами жизни и напоминает, что даже в вопросах государственной службы главным ориентиром для христианина остается верность небесному Царству.

Рэндэлл Хиллибрэнд – Служить или не служить? – Следует ли христианам служить в армии? Библейский взгляд

Пер. с англ. - «Диджибук Пресс», 2019. – 72 с.

Рэндэлл Хиллибрэнд – Служить или не служить? – Содержание

Предисловие

Христианский пацифизм

Не убей!

Бог как Бог-воитель

Причины войны

Христианский ответ на войну

Христиане на службе в армии

Ответственность церкви

Библейская терминология

Послесловие

Об авторе