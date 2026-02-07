Следующие страницы были написаны по разным случаям и, за исключением глав 2, 5 и 6, были прочитаны в виде лекций. В 1960-х годах в Институте К. Г. Юнга в Цюрихе я опубликовал раннюю попытку представить свой способ понимания этой темы под названием «Алхимический опус/Аналитический труд»,. Мое намерение тогда, как и сейчас, состоит в том, чтобы дать психоанализу другой метод для отображения его идей и практик, показав, как алхимия непосредственно показывает нам психологическую жизнь; в ней больше свободы от мышления клиники - и меньше духовного прогрессивизма.

Читая лекции в Нью-Йорке и составляя заметки для студенческих курсов университетов в 1968 (Чикаго), 1973 (Йель), 1975 (Сиракузы) и 1979 (Даллас), я расширил свои источники и набрёл на несколько идей - которые там, где это уместно, приведены в следующих главах.

На протяжении всей моей работы я опирался на выдающиеся научные достижения К. Г. Юнга, заложившего основу понимания психологии. Хотя я и следую его путём, но мне необходимо оставаться самим собой. Поэтому я не рассматриваю здесь алхимию как глобальную систему, объясняющую психологические процессы - такие, как соединение противоположностей и реализация Самости, и сопротивляюсь искушению давать объяснения всему на свете с помощью универсальных символов и высокой метафизики. Вместо этого я стараюсь следовать одному из собственных принципов Юнга: «придерживаться образа» - рассматривая образы цветов, химикатов, сосуда, пламени как образы чувственного воображения, выражающих состояния души.

Джеймс Хиллман - Алхимическая психология

