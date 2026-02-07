Хиллман приглашает читателя в галерею образов Анимы: от роковой женщины и капризной девчонки до Софии — Божественной Мудрости. Он доказывает, что Анима — это не «часть личности», которую нужно интегрировать, а автономная сила, требующая признания.
В этой книге психология встречается с искусством и мифологией. Автор анализирует, как присутствие Анимы одухотворяет материю и почему без связи с этим архетипом наша жизнь становится плоской и бесцветной. Это чтение, которое учит не «анализировать» душу, а вступать с ней в эстетический и эротический диалог.
Джеймс Хиллман - Анима
М: «Касталия», 2019. — 240 с.
ISBN 978-5-519-66864-4
Джеймс Хиллман - Анима - Содержание
Предисловие
ЧАСТЬ I
Вступление
1. Анима и контрсексуальность
2. Анима и Эрос
3. Анима и чувство
4. Анима и женское начало
5. Анима и психэ
ЧАСТЬ II
6. Анима и деперсонализация
7. Интеграция анимы
8. Посредник с бессознательным
9. Анима как одиночная личность
10. Анима в сизигии
No comments yet. Be the first!