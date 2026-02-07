Хиллман приглашает читателя в галерею образов Анимы: от роковой женщины и капризной девчонки до Софии — Божественной Мудрости. Он доказывает, что Анима — это не «часть личности», которую нужно интегрировать, а автономная сила, требующая признания.

В этой книге психология встречается с искусством и мифологией. Автор анализирует, как присутствие Анимы одухотворяет материю и почему без связи с этим архетипом наша жизнь становится плоской и бесцветной. Это чтение, которое учит не «анализировать» душу, а вступать с ней в эстетический и эротический диалог.

Джеймс Хиллман - Анима

М: «Касталия», 2019. — 240 с.

ISBN 978-5-519-66864-4

Джеймс Хиллман - Анима - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ I

Вступление

1. Анима и контрсексуальность

2. Анима и Эрос

3. Анима и чувство

4. Анима и женское начало

5. Анима и психэ

ЧАСТЬ II

6. Анима и деперсонализация

7. Интеграция анимы

8. Посредник с бессознательным

9. Анима как одиночная личность

10. Анима в сизигии