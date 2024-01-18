В последние десятилетия ХХ в. Джеймс Хиллман создавал новое видение психологии и разработал основы оригинальной психологической дисциплины — архетипической психологии. В данном томе избранных работ «великого реформатора» собраны его важнейшие сочинения 80-х годов, в которых прослеживается интеллектуальная история данного направления, проводится анализ корневых метафор и понятий, составляющих ее практическую основу (эссе «Архетипическая психология»); рассматривается важнейший для современной глубинной психологии вопрос «Чего хочет душа?», ответ на который автор ищет, обращаясь к трудам великих основателей «науки о психическом» — Зигмунда Фрейда, Карла Юнга и Альфреда Адлера («Исцеляющий вымысел»).

Данная публикация завершает цикл серии «Юнгианская психология» (4 тома), знакомящий русскоязычного читателя с основными работами (60–80-х годов ХХ в.) выдающегося американского психолога и аналитика Джеймса Хиллмана, признанного рядом специалистов Фрейдом XXI века. Напомню читателям, что ранее вышло три тома работ Хиллмана: «Самоубийство и душа», «Внутренний поиск», «Миф анализа». Это всего лишь часть созданного Хиллманом в те годы, но часть принципиально важная, так что главное, похоже, состоялось: труды «великого реформатора» глубинной психологии стали известны в России.

В предисловии к тому «Самоубийство и душа» приведена краткая биографическая справка о Хиллмане, здесь же я только коснусь основных вех его деятельности и некоторых принципиальных моментов его «архетипической психологии».

Джеймс Хиллман – Архетипическая психология

Перевод с английского. – Москва: «Когито-Центр», 2006. – 351 с. - (Юнгианская психология).

ISBN 5-89353-186-8

Джеймс Хиллман – Архетипическая психология – Содержание