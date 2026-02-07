Кареньи - Эдиповы вариации

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Psychology Psychotherapy

Джеймс Хиллман и Карл Кереньи предпринимают масштабный пересмотр «эдиповой темы», которая десятилетиями была фундаментом классического психоанализа. Авторы доказывают, что Фрейд, зациклившись на семейном треугольнике, упустил из виду истинную трагедию и мудрость этого образа.

В книге исследуются литературные и мифологические пласты сюжета об Эдипе. Кереньи реконструирует античный контекст, а Хиллман переводит его на язык архетипической психологии, утверждая, что Эдип — это прежде всего символ интеллекта, который пытается познать самого себя. Это фундаментальный труд для тех, кто хочет понять, как миф превращается в догму и как вернуть ему его изначальную, живую силу.

Карл Кереньи, Джеймс Хиллман - Эдиповы вариации. Исследования в области литературы и психоанализа

Касталия, 2022. - 167 стр.

ISBN 978-5-521-16359-5

Added 07.02.2026
Author brat lexmak
