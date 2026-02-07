Хиллман - Голубой огонь

Голубой огонь
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology

Искусство психологии проявляется в способе, который использует Хиллман при письме. Для него пересмотр психологии подразумевает пересмотр процесса написания работы о психологии. Он постоянно предлагает, сеет сомнения, спорит, преувеличивает, переформулирует и этимологизирует.

В своих работах он любит вести диалоги. Он вставляет примечания в музыку своих аргументов. Его стиль может меняться от одного эссе к другому. У него книги по форме часто отличаются от привычного формата. Он часто пытается наладить сотрудничество с читателем, комментируют старые тексты и без предупреждения пускается в отступления.

Джеймса Хиллман - Голубой огонь. Избранные работы Джеймса Хиллмана

«Касталия», 2022. — 346 с.

ISBN 978-5-521-16396-0

Благодарности

Пролог

ДУША

  • Глава 1. Поэтическая основа разума

    • Душа

    • Архетипическая фантазия

    • Имагинальный метод

    • Язык

    • Сознание

  • Глава 2. Много богов, много личностей

    • Политеизм

    • Персоны

  • Глава 3. Имагинальная практика: Приветствие ангелу

    • Идеи

    • Реакция на образы

    • Переживание образов

    • Воображение, основание уверенности

    • Ангелическая интерпретация

  • Глава 4. Терапия: Вымыслы и Эпифании

    • Забота о душе

    • История терапевтических случаев

    • Драматические напряжения

    • Психологическая вера

    • Направляющая анима

МИР

  • Глава 5. Anima Mundi

    • Живая природа

    • Город и душа

  • Глава 6. Соль души, сера духа

    • Вершины и долины

    • Душа и дух

    • Алхимические решения

    • Дивертисмент

    • Рецепты

    • Фантазии

  • Глава 7. Патологизация: Рана и Глаз

    • Симптомы

    • Миф нормальности

    • Депрессия

    • Раны

    • Культурное расстройство

  • Глава 8. Психоанализ на улице

    • Обучение

    • Работа

    • Деньги

    • Транспорт

    • Секс

    • Война

    • Терроризм

ЭРОС

  • Глава 9. Мифология как семья

    • Семья

    • Отец: Сатурн и Сенекс

    • Отцы и дочери

    • Отцы и сыновья

    • Матери

    • Матери и сыновья

    • Пуэр

    • Ребёнок

  • Глава 10. Сновидения и кровавая душа

    • Работа со сновидениями

    • Животные

    • Мотивы

  • Глава 11. Очарование любовных мучений

    • Любовное мучение

    • Предательство

    • Имагинальная любовь

  • Глава 12. Божественное лицо вещей

    • Психическая красота

    • Животная красота

    • Эстетическая тень

    • Мышление сердцем

Источники

