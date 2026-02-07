Хиллман - Музы

Я сама была в поисках музы, когда мне позвонила Нэнси Катер с предложением написать статью о музыке для журнала Spring. «Какая ирония» - подумала я втайне, но сказала ей, что попробую. Я зашла в писательский тупик, из-за чего сомневалась в продолжении своей карьеры писателя. Я встречалась с музой во время прогулок по высокогорной пустыне Скалистых гор - святилищу, куда я всегда хожу, чтобы найти ее. Но я не могла придумать способ вернуть ее к моему письменному столу.

Писательский блок, как и любой творческий блок в нашей жизни, вызывает беспокойство и подводит человека к краю его бытия. Творческий блок призывает нас трансформироваться, прыгнуть в неизведанное, чтобы вернуться новым существом. Мы можем либо прыгнуть в бездну, либо отступить от нее. Я была уверена, что прыжок, который мне пришлось совершить, был связан с моим возрастом. Существует ли муза старения?

Мне было шестьдесят пять, и в моей жизни начался новый этап. Жить было хорошо. Отношения с моей давней второй половинкой, Китом, с каждым днем становились все крепче. Меня радовали прекрасные друзья, и я жила в горах, которые питали мое сердце и душу. Я была благодарна музе за то, что она вдохновила меня написать шесть книг, и мне стало интересно, нужны ли мои усилия в другом месте. Я также беспокоилась о старении.

Музы. Сборник статей под редакцией Джеймса Хиллмана Spring 70

Музы. Сборник статей под редакцией Джеймса Хиллмана Spring 70 - Содержание