Этот труд одного из самых влиятельных психологов современности, основателя архетипической психологии Джеймса Хиллмана, переворачивает традиционные представления о душевных страданиях. Вместо того чтобы рассматривать депрессию как досадную поломку организма, Хиллман провозглашает её «царской дорогой созидания души».
В книге, основанной на лекциях и семинарах разных лет, автор вступает в глубокий диалог с античной философией, алхимией и искусством. Он утверждает, что современная депрессия — это «меланхолия без богов», симптом нашего «маниакального общества», которое одержимо скоростью, ростом и успехом. Хиллман не предлагает «лечить» депрессию в привычном смысле — он предлагает услышать её голос, увидеть в «свинцовой тяжести» Сатурна необходимый вес для обретения душой глубины и подлинности.
Джеймс Хиллман — О меланхолии и депрессии
Под редакцией Т. Читема и К. Отмана М.: Касталия, 2026. — 252 с.
ISBN 978-5-908110-40-2
Джеймс Хиллман — О меланхолии и депрессии - Содержание
Депрессия как культурный симптом: Анализ того, как наше общество наказывает за замедление и вознаграждает манию, превращая естественную потребность души в рефлексии в клинический диагноз.
Три семинара по меланхолии: Обширный материал, охватывающий клинические аспекты, экономику психики и терапию как «депрессивную деятельность».
Алхимия почернения (Nigredo): Исследование депрессии как необходимого этапа трансформации, где «свинец» отчаяния становится шахтой для добычи «серебра» мудрости.
Терапия идей и образов: Переход от личной истории болезни к миру воображения, где синий цвет меланхолии подготавливает душу к союзу духа и жизни (Unio Mentalis).
Политика депрессии: Взгляд на то, как нечувствительность к «душе мира» (Anima Mundi) — экологическим и социальным катастрофам — порождает внутреннее онемение.
