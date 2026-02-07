Почему мы испытываем беспричинный ужас в лесу или среди толпы? Джеймс Хиллман утверждает, что современная психология совершила ошибку, «стерилизовав» страх. В этой книге он воскрешает козлоногого бога Пана — покровителя дикой природы, инстинктов и ночных кошмаров.
Автор доказывает, что паника — это не симптом болезни, а внезапное вторжение природного, нецивилизованного начала в нашу упорядоченную жизнь. Исследуя связь между сексуальностью, волосатостью, козлиным обликом и кошмарами, Хиллман предлагает путь исцеления не через подавление страха, а через признание власти Пана над нашей инстинктивной душой.
Джеймс Хиллман - Пан и кошмар
М. : «Касталия», 2021. — 228 стр.
ISBN 978-5-521-16248-2
Джеймс Хиллман - Пан и кошмар - Содержание
Часть первая: Эссе о Пане Джеймса Хиллмана
Возвращение Психеи в Грецию
Сон в 1900 году
Пан, Бог-козел природы
Воображаемая реальность
«Инстинкт»
Паника
Пан и мастурбация
Изнасилование
Нимфы Пана
Экология
Спонтанность - синхронность
Исцеление нашего безумия
Часть вторая: Эфиальт - Вильгельм Генрих Рошер
О психологическом значении текста и его авторе
Предисловие
Природа и происхождение кошмара с точки зрения современной медицины
Природа и происхождение кошмара, по мнению древних врачей
Старые обозначения кошмара
Самые важные греческие и римские демоны кошмара
