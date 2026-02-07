Хиллман - Пан и кошмар

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Psychology Psychotherapy

Почему мы испытываем беспричинный ужас в лесу или среди толпы? Джеймс Хиллман утверждает, что современная психология совершила ошибку, «стерилизовав» страх. В этой книге он воскрешает козлоногого бога Пана — покровителя дикой природы, инстинктов и ночных кошмаров.

Автор доказывает, что паника — это не симптом болезни, а внезапное вторжение природного, нецивилизованного начала в нашу упорядоченную жизнь. Исследуя связь между сексуальностью, волосатостью, козлиным обликом и кошмарами, Хиллман предлагает путь исцеления не через подавление страха, а через признание власти Пана над нашей инстинктивной душой.

Джеймс Хиллман - Пан и кошмар

М. : «Касталия», 2021. — 228 стр.

ISBN 978-5-521-16248-2

Джеймс Хиллман - Пан и кошмар - Содержание

Часть первая: Эссе о Пане Джеймса Хиллмана

  • Возвращение Психеи в Грецию

  • Сон в 1900 году

  • Пан, Бог-козел природы

  • Воображаемая реальность

  • «Инстинкт»

  • Паника

  • Пан и мастурбация

  • Изнасилование

  • Нимфы Пана

  • Экология

  • Спонтанность - синхронность

  • Исцеление нашего безумия

Часть вторая: Эфиальт - Вильгельм Генрих Рошер

  • О психологическом значении текста и его авторе

  • Предисловие

  • Природа и происхождение кошмара с точки зрения современной медицины

  • Природа и происхождение кошмара, по мнению древних врачей

  • Старые обозначения кошмара

  • Самые важные греческие и римские демоны кошмара

Views 75
Added 07.02.2026
Author brat lexmak
