Почему мы испытываем беспричинный ужас в лесу или среди толпы? Джеймс Хиллман утверждает, что современная психология совершила ошибку, «стерилизовав» страх. В этой книге он воскрешает козлоногого бога Пана — покровителя дикой природы, инстинктов и ночных кошмаров.

Автор доказывает, что паника — это не симптом болезни, а внезапное вторжение природного, нецивилизованного начала в нашу упорядоченную жизнь. Исследуя связь между сексуальностью, волосатостью, козлиным обликом и кошмарами, Хиллман предлагает путь исцеления не через подавление страха, а через признание власти Пана над нашей инстинктивной душой.

Джеймс Хиллман - Пан и кошмар

М. : «Касталия», 2021. — 228 стр.

ISBN 978-5-521-16248-2

Джеймс Хиллман - Пан и кошмар - Содержание

Часть первая: Эссе о Пане Джеймса Хиллмана

Возвращение Психеи в Грецию

Сон в 1900 году

Пан, Бог-козел природы

Воображаемая реальность

«Инстинкт»

Паника

Пан и мастурбация

Изнасилование

Нимфы Пана

Экология

Спонтанность - синхронность

Исцеление нашего безумия

Часть вторая: Эфиальт - Вильгельм Генрих Рошер