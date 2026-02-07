Хиллман - Погребальная песнь мёртвым
Хиллман и Шамдасани поднимают пугающий и завораживающий вопрос: что, если психология — это способ говорить с теми, кто ушел? Опираясь на опыт Юнга, описанный в «Красной Книге», собеседники исследуют присутствие «мертвых» в наших снах, фантазиях и комплексах.
Это книга о «культе предков» в современном кабинете психолога. Авторы доказывают, что без признания исторического и мифологического прошлого (мира мертвых) душа современного человека обречена на изоляцию и безумие. Психология здесь предстает не как способ адаптации к жизни, а как искусство сопровождения души в её странствиях между мирами.
Джеймс Хиллман, Сону Шамдасани - Погребальная песнь мёртвым - Психология после Красной Книги К. Г. Юнга
«Касталия», 2022. — 240 c.
ISBN 978-5-521-18619-8
Джеймс Хиллман, Сону Шамдасани - Погребальная песнь мёртвым - Психология после Красной Книги К. Г. Юнга - Содержание
Предисловие
РАЗГОВОРЫ
1. Лос-Анджелес Первый разговор
2. Коннектикут
Второй разговор
Третий разговор
Четвёртый разговор
Пятый разговор
Шестой разговор
Седьмой разговор
Восьмой разговор
3. Нью-Йорк
Девятый разговор
Десятый разговор
Одиннадцатый разговор
Двенадцатый разговор
Тринадцатый разговор
Четырнадцатый разговор
4. Коннектикут Пятнадцатый разговор
Благодарности
No comments yet. Be the first!