Хиллман - Сила характера и продолжительная жизнь
Старение не случайно. Оно необходимо человеческому состоянию, предназначенному душой. Старение встроено в нашу физиологию, и все же, к нашему недоумению, человеческая жизнь простирается далеко за пределы репродуктивных функций и переживает мышечную силу и остроту чувств. По этой причине нам нужны образные идеи, которые могут украсить старение и говорить о нем с пониманием, которого оно заслуживает. Вы найдете это видение в книге. Оно обещает освежить ум читателя потоком идей, цель которых - глубоко и даже надолго повлиять на переходы в последующие годы.
Итак, почему мы так долго живем? Другие млекопитающие сдаются, в то время как мы продолжаем жить после сорока, пятидесяти, иногда даже шестидесяти лет после менопаузы. Мы продолжаем жить, сидя в наших креслах или маршируя по беговой дорожке в восемьдесят восемь лет.
Я не могу поддержать теорию о том, что человеческое долголетие является искусственным результатом цивилизации, ее науки и социальных сетей, порождающих урожай живых мумий, парадоксов, подвешенных в сумеречной зоне. Старость - как «замедление».
Джеймс Хиллман - Сила характера и продолжительная жизнь
М. : Клуб Касталия. 2020. — 232 с.
ISBN 978-5-519-70033-7
Джеймс Хиллман - Сила характера и продолжительная жизнь - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРА
ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ
I.ОСТАЮЩИЙСЯ
1. Долголетие
2. Последние годы
3. Старый
II. УХОДЯЩИЙ
4. От «остающегося» к «уходящему»
5. Повторение
6. Груз тяжести
7. Пробуждения по ночам
8. Ажитация путаницы
9. Высыхание
10. Память: кратковременная потеря, долгосрочная выгода
11. Повышенная раздражительность
12. Расставание
13. Эротика
14. Анестезия
15. Сердечная недостаточность
16. Возвращение
ИНТЕРЛЮДИЯ
Интерлюдия. Сила лица
III. УШЕДШИЙ
17. От «уходящему» к «ушедшему»
18. Характер в философии
19. Характер добродетелей или характер морализованный
20. Представления о характере
21. Воспитание внуков
22. Старый суровый воспитатель
23. Добродетели характера
24. Финиш
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