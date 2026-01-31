Старение не случайно. Оно необходимо человеческому состоянию, предназначенному душой. Старение встроено в нашу физиологию, и все же, к нашему недоумению, человеческая жизнь простирается далеко за пределы репродуктивных функций и переживает мышечную силу и остроту чувств. По этой причине нам нужны образные идеи, которые могут украсить старение и говорить о нем с пониманием, которого оно заслуживает. Вы найдете это видение в книге. Оно обещает освежить ум читателя потоком идей, цель которых - глубоко и даже надолго повлиять на переходы в последующие годы.

Итак, почему мы так долго живем? Другие млекопитающие сдаются, в то время как мы продолжаем жить после сорока, пятидесяти, иногда даже шестидесяти лет после менопаузы. Мы продолжаем жить, сидя в наших креслах или маршируя по беговой дорожке в восемьдесят восемь лет.

Я не могу поддержать теорию о том, что человеческое долголетие является искусственным результатом цивилизации, ее науки и социальных сетей, порождающих урожай живых мумий, парадоксов, подвешенных в сумеречной зоне. Старость - как «замедление».

Джеймс Хиллман - Сила характера и продолжительная жизнь

М. : Клуб Касталия. 2020. — 232 с.

ISBN 978-5-519-70033-7

Джеймс Хиллман - Сила характера и продолжительная жизнь - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРА

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ

I.ОСТАЮЩИЙСЯ

1. Долголетие

2. Последние годы

3. Старый

II. УХОДЯЩИЙ

4. От «остающегося» к «уходящему»

5. Повторение

6. Груз тяжести

7. Пробуждения по ночам

8. Ажитация путаницы

9. Высыхание

10. Память: кратковременная потеря, долгосрочная выгода

11. Повышенная раздражительность

12. Расставание

13. Эротика

14. Анестезия

15. Сердечная недостаточность

16. Возвращение

ИНТЕРЛЮДИЯ

Интерлюдия. Сила лица

III. УШЕДШИЙ