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Хиллман - Сила характера и продолжительная жизнь

Джеймс Хиллман - Сила характера и продолжительная жизнь
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Psychology Psychotherapy

Старение не случайно. Оно необходимо человеческому состоянию, предназначенному душой. Старение встроено в нашу физиологию, и все же, к нашему недоумению, человеческая жизнь простирается далеко за пределы репродуктивных функций и переживает мышечную силу и остроту чувств. По этой причине нам нужны образные идеи, которые могут украсить старение и говорить о нем с пониманием, которого оно заслуживает. Вы найдете это видение в книге. Оно обещает освежить ум читателя потоком идей, цель которых - глубоко и даже надолго повлиять на переходы в последующие годы.

Итак, почему мы так долго живем? Другие млекопитающие сдаются, в то время как мы продолжаем жить после сорока, пятидесяти, иногда даже шестидесяти лет после менопаузы. Мы продолжаем жить, сидя в наших креслах или маршируя по беговой дорожке в восемьдесят восемь лет.

Я не могу поддержать теорию о том, что человеческое долголетие является искусственным результатом цивилизации, ее науки и социальных сетей, порождающих урожай живых мумий, парадоксов, подвешенных в сумеречной зоне. Старость - как «замедление».

Джеймс Хиллман - Сила характера и продолжительная жизнь

М. : Клуб Касталия. 2020. — 232 с.

ISBN 978-5-519-70033-7

Джеймс Хиллман - Сила характера и продолжительная жизнь - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРА

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ

I.ОСТАЮЩИЙСЯ

  • 1. Долголетие

  • 2. Последние годы

  • 3. Старый

II. УХОДЯЩИЙ

  • 4. От «остающегося» к «уходящему»

  • 5. Повторение

  • 6. Груз тяжести

  • 7. Пробуждения по ночам

  • 8. Ажитация путаницы

  • 9. Высыхание

  • 10. Память: кратковременная потеря, долгосрочная выгода

  • 11. Повышенная раздражительность

  • 12. Расставание

  • 13. Эротика

  • 14. Анестезия

  • 15. Сердечная недостаточность

  • 16. Возвращение

ИНТЕРЛЮДИЯ

  • Интерлюдия. Сила лица

III. УШЕДШИЙ

  • 17. От «уходящему» к «ушедшему»

  • 18. Характер в философии

  • 19. Характер добродетелей или характер морализованный

  • 20. Представления о характере

  • 21. Воспитание внуков

  • 22. Старый суровый воспитатель

  • 23. Добродетели характера

  • 24. Финиш

Views 202
Rating 5.0 / 5
Added 31.01.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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