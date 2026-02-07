Хиллман - Ужасающая любовь к войне

Когда Лютер защищает убийство на войне, бог, на которого он ссылается — это Марс или Христос? «Тот факт, что меч был создан Богом, чтобы наказать зло, защитить добро и сохранить мир [Рим. 13:1-4; 1 Пет. 2:13] является веским и достаточным доказательством того, что война и убийство, вместе со всем, что сопровождает военное время и военный закон, были учреждены Богом».

Марс продолжает снабжать христианскую веру пылом фундаментализма. Он родился заново в 1920 году, когда группа евангельских протестантов объявили себя боевиками, готовыми совершить «королевскую битву» во имя «основ» христианской веры. Американские ребята из послушных лютеранских, конгрегационалистских, методистских, баптистских домов расстреливали иностранцев на Карибах, на Филиппинах, semper fides, сохраняя веру, от залов Монтесумы до берегов ,Триполи. «Десантники Христа». Янки идут, барабаны стучат. Распространи слово; мы идем, и это скоро будет везде. «Взрывающиеся в воздухе бомбы» — доказательство того, что наш флаг все еще там. Слова, ставшие государственным гимном, возникли как предсказания оракула почти два столетия назад (в 1814 году), как и «Боевой гимн Республики» (1861), который пришел чудесным образом при пробуждении с первыми лучами солнца к Джулии Уорд Хау, в пяти страстных, религиозных, воинственных строфах, например, «Я прочел огненное евангелие, написанное на полированных рядах стали ... Оно прозвучало в трубе, которая никогда не призовет к отступлению... Наш Бог идет...» Пророческие слова из уст демона коллективной американской души.

Я против американского христианства, в частности, потому что Соединенные Штаты обладают наибольшей военной мощью и то же время являются самым христианским из народов. Если религия — это война, то современная Америка представляет собой парадигму моего тезиса. И не только современная Америка. Свободное насилие и религиозное сектантство движутся бок о бок в истории Соединенных Штатов и показывают свою судьбу со времен самых первых колонистов, которые были не только благочестивыми паломниками и джентльменами в париках из Вирджинии и Массачусетса. Преступники также были предками этой нации: «С 1619 по 1640 год все помилованные преступники были отправлены [из Англии] в Вирджинию. С 1661 по 1700 год более 4500 осужденных были отправлены в колонии». Позже еще восемь или девять тысяч были сосланы в Мэриленд. Другие приехали с надеждой избежать английского закона, который почти триста преступлений наказывал повешением, и эти люди, избежавшие наказания, отняли новые земли дикой свободы, которые позже стали 'Теннесси, Арканзасом и Техасом. «Худшие представители с начала общества белых людей ушли в дикие земли». К1812 году один наблюдатель отметил, что «низший порядок белых людей в Соединенных Штатах этого нового мира, возможно, более дикий, чем индейцы с медной кожей».

Джеймс Хиллман - Ужасающая любовь к войне

М: «Касталия», 2019 — 332 с.

ISBN 978-5-519-68135-3

Джеймс Хиллман - Ужасающая любовь к войне - Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ: Война как норма

ЭКСКУРС: Личная часть

ЭКСКУРС: Нормальное

ЭКСКУРС: Мир

ГЛАВА ВТОРАЯ: Война как нечеловеческое

ЭКСКУРС: Контузия

ЭКСКУРС: Нечеловеческое

ЭКСКУРС: Вниз на землю, назад в страну

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: Война как возвышенное

ЭКСКУРС: Каталог ужасов

ЭКСКУРС: Еще одна личная часть

ЭКСКУРС: Сдавая оружие

ЭКСКУРС: Война слов

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: Религия — это война

ЭКСКУРС: Третья личная часть

ЭКСКУРС: Военное христианство

ССЫЛКИ