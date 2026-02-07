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Хиллман - Встреча с Богами

Хиллман - Встреча с Богами
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Psychology Psychotherapy, **Archetypal Psychology

Джеймс Хиллман утверждает: боги никуда не исчезли, они просто превратились в наши симптомы, комплексы и мании. В этой книге автор предлагает нам перестать лечить «болезни» и начать узнавать в них лики древних божеств.

Это исследование того, как присутствие Аполлона, Диониса, Афродиты или Сатурна формирует наш характер, стиль мышления и способы любви. Хиллман учит нас не просто анализировать сны или фантазии, а вступать с ними в живой диалог, превращая кабинет психолога в пространство священного действа, где душа встречается со своими истоками.

Джеймс Хиллман - Встреча с Богами. Сборник статей

«Касталия», 2018. — 322 с.

Джеймс Хиллман - Встреча с Богами. Сборник статей - Содержание

Предисловие редактора

  • II. Мифологический образ девичества: Артемида - Карл Кереньи

  • III. Проблема амазонок - Рене Маламуд

  • IV. Гефест: Паттерн интроверсии - Мюррей Стайн

  • V. Красная шапочка и бабушка Рея: Образы психологии инфляции - Дэвид Л. Миллер

  • VI. Гестия: Фон психологического фокусирования - Барбара Киркси

  • VII. Разноименные обозначения Гермеса - Уильям Дж. Дойти

  • Vlll. Ариадна, Повелительница лабиринта - Крис Даунинг

Views 295
Rating 2.0 / 5
Added 07.02.2026
Author brat lexmak
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