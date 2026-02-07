Хиллман - Встреча с Богами
Джеймс Хиллман утверждает: боги никуда не исчезли, они просто превратились в наши симптомы, комплексы и мании. В этой книге автор предлагает нам перестать лечить «болезни» и начать узнавать в них лики древних божеств.
Это исследование того, как присутствие Аполлона, Диониса, Афродиты или Сатурна формирует наш характер, стиль мышления и способы любви. Хиллман учит нас не просто анализировать сны или фантазии, а вступать с ними в живой диалог, превращая кабинет психолога в пространство священного действа, где душа встречается со своими истоками.
Джеймс Хиллман - Встреча с Богами. Сборник статей
«Касталия», 2018. — 322 с.
Джеймс Хиллман - Встреча с Богами. Сборник статей - Содержание
Предисловие редактора
II. Мифологический образ девичества: Артемида - Карл Кереньи
III. Проблема амазонок - Рене Маламуд
IV. Гефест: Паттерн интроверсии - Мюррей Стайн
V. Красная шапочка и бабушка Рея: Образы психологии инфляции - Дэвид Л. Миллер
VI. Гестия: Фон психологического фокусирования - Барбара Киркси
VII. Разноименные обозначения Гермеса - Уильям Дж. Дойти
Vlll. Ариадна, Повелительница лабиринта - Крис Даунинг
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