Джеймс Хиллман утверждает: боги никуда не исчезли, они просто превратились в наши симптомы, комплексы и мании. В этой книге автор предлагает нам перестать лечить «болезни» и начать узнавать в них лики древних божеств.

Это исследование того, как присутствие Аполлона, Диониса, Афродиты или Сатурна формирует наш характер, стиль мышления и способы любви. Хиллман учит нас не просто анализировать сны или фантазии, а вступать с ними в живой диалог, превращая кабинет психолога в пространство священного действа, где душа встречается со своими истоками.

Джеймс Хиллман - Встреча с Богами. Сборник статей

«Касталия», 2018. — 322 с.

Джеймс Хиллман - Встреча с Богами. Сборник статей - Содержание

Предисловие редактора