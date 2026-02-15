Хилтунен - Молитва есть любовь

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience

В этой книге финский юрист и богослов Пааво Хилтунен раскрывает молитву не как техническое упражнение или выполнение религиозного долга, а как живое дыхание любви между Богом и человеком. Автор подчеркивает, что подлинное общение с Творцом начинается в тот момент, когда человек откладывает маски и предстает перед Ним в полной искренности и уязвимости. Хилтунен убедительно доказывает, что молитва — это не способ «уговорить» Бога, а пространство, в котором Его безусловная любовь трансформирует наше сердце, заменяя страх и тревогу глубоким внутренним миром.

Особое внимание автор уделяет «молитве без слов» и искусству духовного слушания, утверждая, что тишина часто бывает более красноречивой, чем многословие. Хилтунен анализирует препятствия на пути к Богу — чувство вины, эгоцентризм и суету, — и предлагает путь их преодоления через доверие и созерцание. Книга написана теплым, доверительным языком и служит вдохновляющим призывом к тем, кто жаждет сделать свою духовную жизнь более личной и глубокой, превратив ежедневную молитву в радостную встречу с Тем, Кто Сам есть Любовь.

Пааво Хилтунен – Молитва есть любовь

Финляндия: Paiva, 1995. – 224 с.

ISBN 951-622-641-8

Пааво Хилтунен – Молитва есть любовь – Содержание

Введение

  • 1 Мое соприкосновение с миром любви

  • 2 Дух молитвы

  • 3 Молитва - дар

  • 4 Непрестанная молитва

  • 5 Один или вместе с другими?

  • 6 Молитва - не монолог

  • 7 Ожидание Бога

  • 8 Ожидающий Бог

  • 9 Молитва - обеденный стол

  • 10 Молитва есть радость

  • 11 Молитва есть любовь

  • 12 Молитва есть школа

  • 13 Устами к устам

  • 14 Молитва есть покой

  • 15 Молитва есть прославление

  • 16 Почему молитва трудна?

  • 17 Преврати свою жизнь в молитву

  • 18 Молитва и страдание

  • 19 Молитва-ходатайства

  • 20 Молитва есть смирение

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

