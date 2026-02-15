Хилтунен - Молитва есть любовь
В этой книге финский юрист и богослов Пааво Хилтунен раскрывает молитву не как техническое упражнение или выполнение религиозного долга, а как живое дыхание любви между Богом и человеком. Автор подчеркивает, что подлинное общение с Творцом начинается в тот момент, когда человек откладывает маски и предстает перед Ним в полной искренности и уязвимости. Хилтунен убедительно доказывает, что молитва — это не способ «уговорить» Бога, а пространство, в котором Его безусловная любовь трансформирует наше сердце, заменяя страх и тревогу глубоким внутренним миром.
Особое внимание автор уделяет «молитве без слов» и искусству духовного слушания, утверждая, что тишина часто бывает более красноречивой, чем многословие. Хилтунен анализирует препятствия на пути к Богу — чувство вины, эгоцентризм и суету, — и предлагает путь их преодоления через доверие и созерцание. Книга написана теплым, доверительным языком и служит вдохновляющим призывом к тем, кто жаждет сделать свою духовную жизнь более личной и глубокой, превратив ежедневную молитву в радостную встречу с Тем, Кто Сам есть Любовь.
Пааво Хилтунен – Молитва есть любовь
Финляндия: Paiva, 1995. – 224 с.
ISBN 951-622-641-8
Пааво Хилтунен – Молитва есть любовь – Содержание
Введение
1 Мое соприкосновение с миром любви
2 Дух молитвы
3 Молитва - дар
4 Непрестанная молитва
5 Один или вместе с другими?
6 Молитва - не монолог
7 Ожидание Бога
8 Ожидающий Бог
9 Молитва - обеденный стол
10 Молитва есть радость
11 Молитва есть любовь
12 Молитва есть школа
13 Устами к устам
14 Молитва есть покой
15 Молитва есть прославление
16 Почему молитва трудна?
17 Преврати свою жизнь в молитву
18 Молитва и страдание
19 Молитва-ходатайства
20 Молитва есть смирение
