Книга Екатерины Хитрук «Вальтер Раушенбуш — пророк XX века» представляет собой глубокое историко-богословское исследование жизни и идей основоположника движения «Социального евангелия» (Social Gospel) в США. Автор ставит задачу реконструировать духовный путь Раушенбуша и показать актуальность его наследия для современного христианства. Основная идея произведения заключается в том, что христианская вера не может ограничиваться лишь вопросами личного спасения, но должна активно преображать социальные структуры, борясь с несправедливостью, нищетой и угнетением ради установления Царства Божьего на земле.

Содержательная часть книги охватывает исторический контекст конца XIX — начала XX века, когда индустриализация поставила перед церковью новые этические вызовы. Екатерина Хитрук подробно анализирует ключевые труды Раушенбуша, объясняя его концепцию «христианизации социального порядка» и видение греха не только как индивидуального акта, но и как системного зла. Автор исследует, как идеи Раушенбуша повлияли на Мартина Лютера Кинга и других реформаторов, а также рассматривает его личную трагедию — потерю слуха и кризис веры в годы Первой мировой войны, которые парадоксальным образом только укрепили его пророческий голос.

Текст написан в строгом академическом, но при этом живом и доступном стиле, что делает его ценным как для специалистов в области истории теологии, так и для широкого круга читателей, интересующихся социальной ответственностью церкви. Работа служит важным напоминанием о том, что евангельское послание имеет мощный преобразующий потенциал для общества. Это чтение помогает лучше понять корни современной христианской социальной этики и вдохновляет на поиск путей воплощения библейских идеалов правды и милосердия в сегодняшних реалиях.

«Автор», 2024

Екатерина Хитрук - Вальтер Раушенбуш - пророк XX века - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ В. РАУШЕНБУША

НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ

ХРИСТИАНСТВО И СОЦИАЛЬНЫЙ КРИЗИС

ХРИСТИАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОРЯДКА

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИИСУСА

ТЕОЛОГИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО ЕВАНГЕЛИЯ

ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ

ХРИСТИАНСКИЙ РЕАЛИЗМ И СОЦИАЛЬНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ И ДВИЖЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА

СОЦИАЛЬНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ И СВЕТСКИЙ ГУМАНИЗМ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗА БОГА И ЛЮДЕЙ. МОЛИТВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОБУЖДЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРА