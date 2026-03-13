Хитрук - Вальтер Раушенбуш - пророк XX века

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Philosophy

Книга Екатерины Хитрук «Вальтер Раушенбуш — пророк XX века» представляет собой глубокое историко-богословское исследование жизни и идей основоположника движения «Социального евангелия» (Social Gospel) в США. Автор ставит задачу реконструировать духовный путь Раушенбуша и показать актуальность его наследия для современного христианства. Основная идея произведения заключается в том, что христианская вера не может ограничиваться лишь вопросами личного спасения, но должна активно преображать социальные структуры, борясь с несправедливостью, нищетой и угнетением ради установления Царства Божьего на земле.

Содержательная часть книги охватывает исторический контекст конца XIX — начала XX века, когда индустриализация поставила перед церковью новые этические вызовы. Екатерина Хитрук подробно анализирует ключевые труды Раушенбуша, объясняя его концепцию «христианизации социального порядка» и видение греха не только как индивидуального акта, но и как системного зла. Автор исследует, как идеи Раушенбуша повлияли на Мартина Лютера Кинга и других реформаторов, а также рассматривает его личную трагедию — потерю слуха и кризис веры в годы Первой мировой войны, которые парадоксальным образом только укрепили его пророческий голос.

Текст написан в строгом академическом, но при этом живом и доступном стиле, что делает его ценным как для специалистов в области истории теологии, так и для широкого круга читателей, интересующихся социальной ответственностью церкви. Работа служит важным напоминанием о том, что евангельское послание имеет мощный преобразующий потенциал для общества. Это чтение помогает лучше понять корни современной христианской социальной этики и вдохновляет на поиск путей воплощения библейских идеалов правды и милосердия в сегодняшних реалиях.

Екатерина Хитрук - Вальтер Раушенбуш - пророк XX века

«Автор», 2024

Екатерина Хитрук - Вальтер Раушенбуш - пророк XX века - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

  • СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ В. РАУШЕНБУША

  • НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ

  • ХРИСТИАНСТВО И СОЦИАЛЬНЫЙ КРИЗИС

  • ХРИСТИАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОРЯДКА

  • СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИИСУСА

  • ТЕОЛОГИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО ЕВАНГЕЛИЯ

  • ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ

  • ХРИСТИАНСКИЙ РЕАЛИЗМ И СОЦИАЛЬНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

  • СОЦИАЛЬНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ И ДВИЖЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА

  • СОЦИАЛЬНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ И СВЕТСКИЙ ГУМАНИЗМ

  • ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

  • ЗА БОГА И ЛЮДЕЙ. МОЛИТВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОБУЖДЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРА

