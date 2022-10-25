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Хижняк - Нравственное богословие

Иеромонах Мелхиседек Хижняк - Нравственное богословие
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Ethics, Educational
Данный сборник содержит статьи и выдержки, в которых вопросы нравственности рассматриваются как социальное явление и заслуживают внимания широкого круга общественности. Почти в каждом таком фрагменте исследователи не просто очерчивают свои достижения, но и предпринимают попытку изложить построенные на этих достижениях умозаключения, которые относятся к общим проблемам нравственности. Часть текстов содержит материал о дилеммах и препятствиях нравственной жизни в современную эпоху нравственного ригоризма.
В сборнике соединено в одно целое разнообразие мнений о таком феномене, как нравственность. Именно поэтому сборник составлен из выдержек из сочинений на обозначенную тематику. Данная подборка может быть назидательна широкому кругу читателей, заинтересованных в том, чтобы вникнуть в некоторые проблемы нравственного богословия, но особо полезной она может стать для тех, кто готовится принять священный сан. Только изучив то, что говорили о нравственности в течение длительного периода люди, приобщённые к богословию, лишь углубившись в атмосферу возникавших временами споров, сталкивающихся мнений, впору полагать себя в большей или меньшей степени готовым к сложному священническому служению.
Каждый текст, помещённый в данном сборнике, тем или иным образом может быть полезен читателям. Некоторые выдержки поднимают главные вопросы нравственного богословия, заслуживающие внимания и обсуждения. Некоторые предохраняют от совершения характерных оплошностей. Есть и такие тексты, которые побуждают к исследованиям, полезным и необходимым для богословской науки.

Иеромонах Мелхиседек Хижняк - Нравственное богословие

Сборник материалов к лекциям
Пенза, Пензенская духовная семинария, 2021, 84 с.
ISBN 978-5-6045210-3-8

Иеромонах Мелхиседек Хижняк - Нравственное богословие - Содержание

От составителя
Определение терминов «мораль», «нравственность» и «этика»
  • 1. История Нравственного богословия
  • 2. Теории обоснования нравственности
  • 3. Естественный нравственный закон
  • 4. Структура библейской нравственности
  • 5. Детерминизм и индетерминизм
  • 6. Деонтология
  • 7. Христианская этика в современном мире
Вопросы для самоконтроля
Задания для самоконтроля
Ключи к тестам
Источники
Views 373
Rating 5.0 / 5
Added 25.10.2022
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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