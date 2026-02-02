Хлеб наш насущный – Ежедневные христианские чтения

В церкви Оксфордского университета в Англии есть замечательные витражи. На внешних окнах в виде мозаики представлены ветхозаветные истории, а на внутренних - соответствующие им новозаветные. Когда солнечный свет проходит через окно, оба изображения смешиваются. Люди внутри церкви видят Авраама, готовящего как жертву Исаака, на фоне Голгофского креста. В другом случае люди видят медного змея на шесте, а на втором плане Христа, распятого на кресте.

Эта книга попробует дать вам то, что давали витражи в оксфордской церкви; она показывает как события Ветхого и Нового Заветов intcrwinc. И происходит это в три способа.

Во-первых, она объясняет пятьдесят два события, о которых Библия говорит как в прошедшем, так и будущем времени. Часто события Ветхой) Завета указывают на Христа, а прообразы событий Нового Завета зачастую просматриваются в Ветхом Завете.

Во-вторых, она предлагает главную мысль для каждого события, ее развитие и связь с другими библейскими истинами.

В-третьих, каждую мысль она подчеркивает в течение всех семи дней библейского чтения как Ветхого, так и Нового Завета, подавая перспективный взгляд на Божественную истину.

Речь идет о событиях начиная от Творения и заканчивая Вторым Пришествием и подаваемых так, как они следуют в Библии. В книге содержаться почти все главные библейские события, и, в некоторых случаях, второстепенные, но содержащие важные мысли.

Среди пятидесяти двух тем находятся такие важные как власть, грех, гордость, полновластие, ревность, единство, вера, сдавленность, падение, служение, искушение и надежда.

Перед тем, как Бог сможет работать через нас, Ему надлежит поработать внутри нас. Вот почему мы должны возрастать в вере и укреплении наших отношений с Ним. Чем больше мы познаем незыблемую Отеческую любовь к нам, тем больше мы любим Его и желаем служить Ему.

Я молюсь о том, чтобы эта книжечка помогла вам проводить время с Иисусом - нашим Господом и нашим Богом - и сделать это время самым главным и ответственным в распорядке вашего дня.

Хлеб наш насущный – Ежедневные христианские чтения - 1995

Переведено на русский язык И.Е.Котенко. - По изданию “Каждый день с Богом наедине”: лучшие страницы из книг “Хлеб наш насущный”. – Минск: Библейский Радиокласс – PICORP, 1995. – 372 с.

Хлеб наш насущный – 1995 -Содержание

ВВЕДЕНИЕ

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Неделя 1 – Неделя 52

День 1 - Неделя 1 - Псалом 8

“Господи Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле” (Псалом 8:2).

У моего друга репутация хорошего обивщика мебели. Он считает, что всякую работу следует делать хорошо. Он работает так хорошо, что его имя известно по всей округе. Он чинил мебель в горсовете, в самых престижных гостиницах, для самых влиятельных людей в нашем районе. Благодаря высокому качеству своей работы он сделался известным.

Величественное Имя Господа также известно по Его делам. В Псалме 8 псалмопевец призывает взглянуть на небеса. Посмотреть на могущество Божие, на поставленные Им планеты и звезды. Взгляните на чудное море, на удивительный мир животных - удивительный мир Божиих творений, существующих в богодухновенной гармонии и красоте. И взгляните на человека - увенчанного славой и честью, сотворенного только немного умаленным пред ангелами, и получившего власть над всяким творением (стихи 6-7).

Давайте прославим Бога, Того, Кто словом Своей власти создал небеса, Того, Кто управляет вращением планет и звезд. Давайте возвеличим Его, Дающего тайны океанам, прекрасный покров горам, сложную природу растительному и животному миру. Давайте возвеличим Его, сотворившего нас и у венчавшего нас славой и честью.

’’Господи Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле”

Создатель заслуживает хвалы из уст Своего творения.

Хлеб наш насущный – Ежедневные христианские чтения - 1996

Русское издание подготовил: Billy Strachan. - Перевел: Игорь Котенко. – Минск: Библейский Радиокласс – PICORP, 1996. – 386 с.

Хлеб наш насущный – 1996 – Содержание

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Библейский Радио Класс

Первый месяц, день 1 – Двенадцатый месяц, день 31

Изучение в сопоставлении

Проверьте свою веру

10 причин верить во Христа, а не в религию

Хлеб наш насущный – Ежедневные христианские чтения – 2000 Перевёл: Юрий Смирнов. - Минск: Библейский Радиокласс - World Wide Printing, 2000. – 372 с. ISBN 1-58712-001-1 Хлеб наш насущный – 2000 – Содержание Как читать эту книгу

Библейский Радиокласс

Информационная страничка

Статья ’’Духовная власть”

Статья ” Не обманывайтесь”

Тематический указатель

Статьи ежедневного чтения Буклеты серии "Открытия" Как идти за Христом?

Что значит знать Бога лично?

Обетование Духа

Хлеб наш насущный – Ежедневные христианские чтения – 2001

Составил: Игорь Фридрих. - Перевёл: Юрий Смирнов. - Минск: Библейский Радиокласс - World Wide Printing, 2001. – 370 с.

ISBN 1-58712035-6

Хлеб наш насущный – 2001 - Содержание

Будущее вашего прошлого

Статья ”Не нужно бояться круглых дат”

Статья ”Прощение”

Статьи ежедневного чтения

Буклеты сепии ״Открытия"

Христов эталон молитвы

А зачем быть святым?

Когда остановиться невозможно

Налетать постоянным читателем

Тематический указатель

Хлеб наш насущный – Ежедневное христианское чтение – Специальный выпуск

Составил: Игорь Фридрих. - Перевёл: Юрий Смирнов. - Минск: Библейский Радиокласс – World Wide Printing, 2002. – 386 с.

ISBN: 1-58712-080-1

Хлеб наш насущный – Специальный выпуск – Содержание

Письмо к читателю

Статьи ежедневного чтения, I квартал

“Проверка истинности нашей религии”

Статьи ежедневного чтения, II квартал

“Что думает обо мне Бог?”

Как постоянно получать книгу

Статьи ежедневного чтения, III квартал

“О личном знакомстве с Богом”

Информация для пользователей сети Интернет

Статьи ежедневного чтения, IV квартал

“Изучение Библии", статья М. де Гаана

Об авторах книги “Хлеб Наш Насущный”

Тематический указатель

Хлеб наш насущный – Ежедневное христианское чтение – Январь – Март 2003

Перевод с английского: Юрий Смирнов. – Минск: Библейский Радиокласс – World Wide Printing, 2003. – 98 с.

ISBN 1-58-712-087-9

Хлеб наш насущный - Январь – Март 2003 – Содержание

Наполовину пуст или наполовину полон?

Библия за год

Чтения 1 января – 31 марта

А что если Христос говорил о Себе правду?

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ

16 февраля - Саранча

Текст: Евреям 10:19-25

“Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам” (Евреям 10:24).

Что такое один кузнечик? Его даже и не видно в траве. Но, когда кузнечики-саранча собираются вместе, они сметают абсолютно все на своем пути — и тогда уже не видно травы, а не кузнечиков.

Саранча подает нам, людям, хороший пример того, что значит единство. Один кузнечик - ноль, вздор, а тысячи кузнечиков вместе — огромная и страшная сила. В книге Притчей мудрец Агур сказал о саранче так: “У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно” (Пр. 30:27).

Нам действительно есть чему поучиться у этих насекомых. Верующие во Христа смогут сделать во славу Божью гораздо больше, чем они делают каждый по отдельности, если будут молиться и действовать вместе. Когда христиане объединяются в служении Господу, они могут стать мощной силой, и Бог через них, через такую, единую церковь сможет многое совершить.

Хотя в Новом Завете постоянно подчеркивается, насколько важна личная вера каждого человека в Иисуса Христа, в нем нигде ни разу не говорится, что наша вера — это дело индивидуальное, частное, интимное. Мы нужны другим верующим, и нам нужны другие верующие — мы все нужны друг другу (Евр. 10:24, 25).

Давайте же жить в единстве тела Христова и созидать это единство общения в нем. Не глупее же мы саранчи, в конце- то концов! (Хаддон Робинсон)

Мы связаны со всеми, кто Христов, Раз верою Христовой пламенеем, И нужно, чтобы каждый был готов Своим делиться, чтобы стать сильнее. (Хесс)

Вместе сможешь больше, чем один.

Хлеб наш насущный - Ежедневное христианское чтение – Январь – март 2005

Перевод с английского: Юрий Смирнов. - Минск: Библейский Радиокласс – World Wide Printing, 2005. – 98 с.

ISBN 1-58712-121-2

Хлеб наш насущный - Январь – март 2005 - Содержание

Вопрос вечности

Чтения 1 января – 31 марта

Что мне делать с моим беспокойством?

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ

Март 24 - Праздник начал

Текст: Луки 1:26-38

И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. — Луки 1:31

Многие церкви 25 марта отмечают праздник Благовещения в память о том дне, когда посланный от Бога ангел сообщил Марии, что она станет матерью Мессии, Иисуса. В нашем мире, который нацелен только на успех, этот праздник нужен нам как напоминание о том, что очень важно признавать и приветствовать начало Божьего дела в жизни человека, а не откладывать свои аплодисменты на потом, до успешного завершения этого дела.

Евангелие от Луки мы часто читаем на Рождество и потому, возможно, забываем, что от ответа Марии Гавриилу до рождения Иисуса прошло 9 месяцев. Когда мы читаем ее смиренные слова, помня об этих месяцах, они приобретают особое значение: “Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему” (Лк. 1:38). Мария, наверно, очень сильно ободрилась, когда ее родственница Елизавета ей сказала: “И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа” (Лк. 1:45).

Мы можем отметить начало дела Божьего в человеке, обняв его или пожав ему руку, если он впервые в жизни исповедовал свою веру во Христа. Мы можем написать записку со словами поддержки другу, который решил поступить по Слову Божьему.

Давайте будем использовать возможности отмечать начало Божьего дела в жизни других людей. — DCM

Времени много не надо, Сил не потратишь ты много, Чтоб поддержать хотя б взглядом Тех, кто шажок сделал к Богу. — Хесс

От доброго слова дух человека взмывает ввысь на крыльях надежды.

Хлеб наш насущный - Ежедневное христианское чтение – Январь – март 2006

Перевод с английского: Александр Капустин. - Минск: Библейский Радиокласс – World Wide Printing, 2006. – 98 с.

ISBN 1-58712-129-8

Хлеб наш насущный – Январь – март 2006 - Содержание

Включите в планы Бога

Чтения 1 января – 31 марта

ТЕМАТИЧЕСКИМ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ

Изменяйтесь в благодати

Январь 20 - Перемена

Текст: Псалом 13

Сказал безумец в сердце своем: “Нет Бога”. — Псалом 13:1

Что, если мы не верим в Бога, а вместо этого приняли отвергающую Творца теорию эволюции? Представьте, что у нас атеистический взгляд на жизнь. Биолог из Корнельского университета Уильям Провайн заявил в публичных дебатах, что, если вы убежденный дарвинист, вам придется также признать, что нет жизни после смерти, нет основания для этики, нет конечного смысла нашего существования, нет свободной воли. Жизнь опустошится.

Слава Богу, вместо этого унылого неверия мы можем открыть сердце и разум для веры в Небесного Отца, открывшего Себя в Своем Сыне Иисусе Христе. Благодаря Его смерти на кресте, мы имеем прощение грехов. Это не только убеждает нас в блаженном будущем, но также наполняет наше настоящее безмерными благословениями смысла и надежды. Мы можем знать, благодаря живущему в нас Святому Духу, что слова Иисуса в Евангелии от Иоанна 8:12 истинны: “Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни”.

В нашем земном путешествии мы не блуждаем во тьме неверия. Мы ходим во свете и направляемся к свету вечного блаженства. Вот такую перемену и производит вера.

Яркий свет воссиял надо мной, И рассеялась злая ночь, В сердце радость пришла волной, А тоска убежала прочь. — Блисс

Атеизм - страшная тьма, которую может рассеять лишь свет спасения.

Хлеб наш насущный - Ежедневное христианское чтение – Июль – сентябрь 2006

Перевод с английского: Александр Капустин. - Минск: Библейский Радиокласс – World Wide Printing, 2006. – 98 с.

ISBN 1-58712-135-2

Хлеб наш насущный – Июль – сентябрь 2006 - Содержание

Чтения 1 июля – 30 сентября

ТЕМАТИЧЕСКИМ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ

ВНИМАНИЕ: одностороннее движение

Июль 27 - Призван благословлять

Текст: Бытие 12:1-9

Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие. — Евреям 11:8

Одно из самых тяжелых испытаний в жизни - быть отделенным от любимых мест и людей. Так трудно оставлять дом, с которым связано много светлых воспоминаний, так тяжело прощаться с дорогими сердцу людьми.

Поэтому Аврааму было нелегко повиноваться Божьему призванию уйти из своей страны, оставив родных и друзей. Однако без послушания Божьему повелению не было бы и благословения для патриарха и его потомков.

Бог призвал Авраама к жизни посвящения, потому что избрал его в качестве орудия в Своем плане искупления. Человеческий род восстал против Создателя, обратился к идолам, а Авраам должен был поклоняться единому истинному Богу.

Это и теперь является долгом верующих. Мы должны разорвать отношения со всем тем, что сдерживает наш духовный рост и препятствует эффективному служению. Нужно отвергнуть грех, своеволие и мирские прелести, уводящие наше сердце от Бога. Кое с чем расстаться будет нелегко, но тем большую благодать дарует нам Господь.

Посвятив себя Ему, мы обретем духовную силу, которая будет возрастать с каждым днем. И подобно Аврааму мы тоже сможем стать благословением для окружающих нас людей.

Все Иисусу отдаю я, Чудо Он во мне свершил: Мир и радость дал святую, Слава, слава Богу сил. — Джеймс

Чтобы не прилепляться к миру, нужно прилепиться ко Христу

Хлеб наш насущный - Ежедневное христианское чтение – Октябрь-декабрь 2006

Перевод с английского: Александр Капустин. - Минск: Библейский Радиокласс – World Wide Printing, 2006. – 98 с.

ISBN 1-58712-140-9

Хлеб наш насущный - Октябрь-декабрь 2006 - Содержание

Статьи 1 октября – 31 декабря

ТЕМАТИЧЕСКИМ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ

Знакомьтесь - Синди Каспер

“Простит ли меня Бог?”

Ноябрь 14 - Быстрый доступ

Текст: Евреям 10:19-23

Будем держаться исповедания упования неуклонно. — Евреям 10:22

Пастор Рик Маккаррелл объяснял своему маленькому сыну, как его секретарь принимает телефонные звонки в офисе церкви. Он говорил: “Если твоя мама позвонит мне, а я буду занят, то секретарь расскажет ей, чем я занимаюсь, а потом мама решит, оторвать меня от дел или оставить сообщение”.

А затем пастор сказал сыну: “Но если мне позвонишь ты, то секретарь сразу соединит тебя со мной. Ты можешь обращаться ко мне в любое время, потому что ты мой сын”.

Несколько дней спустя секретарь переключил звонок сына на кабинет отца. Пастор поздоровался с сыном и спросил, что он может для него сделать. Мальчик ответил: “Ничего, папа, я просто хотел убедиться, что до тебя правда так легко дозвониться”.

У нас тоже есть быстрый доступ к нашему Небесному Отцу. Нет никакого секретаря, который фильтровал бы наши звонки. И мы не должны думать, достойно ли наше обращение того, чтобы оторвать Бога от более важных дел. Не нужно также оставлять сообщение, чтобы Он перезвонил нам позже. Псалмопевец напоминает: “Очи Господни обращены на праведников, и уши Его — к воплю их” (Пс. 33:16).

Иисус Своей смертью и воскресением открыл нам путь к небесному престолу, и мы с дерзновением приступаем к нашему Отцу (Евр. 4:16). — АМС

Отче, благодарим Тебя за то, что можем говорить с Тобой в любое время и по любому поводу. Мы благодарны за эту честь, дарованную нам Твоим Сыном Иисусом, Его смертью и воскресением.

Молитва - быстрый доступ к Небесному Отцу

Хлеб наш насущный - Ежедневное христианское чтение – Январь-март 2007

Перевод с английского: Александр Капустин. - Минск: Библейский Радиокласс – World Wide Printing, 2007. – 98 с.

ISBN 1-58712-144-1

Хлеб наш насущный – Январь-март 2007 - Содержание

Знакомьтесь: Марвин Уильямс

Статьи 1 января – 31 марта

Тематический указатель статей

Три способа представить Евангелие

Февраль 23 - Новая религия

Текст: Екклесиаста 2:1-11

Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. — Луки 12:15

По пути на библейскую конференцию, проходившую в Ирландии, я заметил установленный на обочине огромный рекламный стенд. На ослепительно белом фоне красовалась алая женская туфля, а надпись внизу гласила: “Шоппинг - новая религия?”

Желание иметь все новое и лучшее продолжает оставаться одним из важнейших мотивов в поведении людей. Однако может ли накопительство принести истинное удовлетворение?

В Евангелии от Луки 12:15 Иисус отвечает на этот вопрос прямо и однозначно: “Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения”. Жизнь должна представлять для нас нечто большее, чем приобретение и владение пусть даже очень дорогими вещами.

Царь Соломон также пытался найти удовлетворение в материальном мире, но обнаружил, что все это - суета и томление духа (Еккл. 2:1-17). Если мы полагаем счастье в “изобилии имения”, то “шоппинг” действительно может стать для нас заменой Бога, новой религией. Но ничего, кроме суеты и томления, эта религия душе не даст.

Давид молился: “[Ты] открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению” (Пс. 144:16). Только Бог дает истинное удовлетворение. - WEC

Немного у меня владения земного:

Лишь пища да одежда, да кров над головой;

Но счастлив я с Христом, и не хочу иного, Богатство в небесах мне даст Спаситель мой. — Спер

Вы богаты тогда, когда довольны тем, что имеете

Хлеб наш насущный - Ежедневное христианское чтение – Апрель – июнь 2007

Перевод с английского: Александр Капустин. - Минск: Библейский Радиокласс – World Wide Printing, 2007. – 98 с.

ISBN 978-1-58712-149-2

Хлеб наш насущный – Апрель – июнь 2007 – Содержание

"Вот Агнец!"

Статьи 1 апреля – 30 июня

Тематический указатель статей

Увольняйтесь!

Июнь 30 - Проблемы с сердцем

Текст: Ефесянам2:1-10

Сердце чистое сотвори во мне, Боже. — Псалом 50:12

От каких болезней больше всего страдают люди в США? От болезней сердца. Именно заболевания сердечно-сосудистой системы являются самой распространенной причиной смертности среди людей, не достигших преклонного возраста.

Однако есть недуг еще более опасный, чем нарушение работы органа, обеспечивающего кровоснабжение организма. Это болезнь “духовного сердца”, из-за которой страдает вся жизнь человека. “Все согрешили и лишены славы Божией” (Рим. 3:23).

А вот диагноз, объявленный Иисусом Христом, величайшим из кардиологов: “Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления - это оскверняет человека” (Мф. 15:19, 20). Его слова эхом повторяют вердикт Иеремии: “Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?” (17:9). Этот диагноз касается всех неспасенных людей, мертвых по своим грехам (Еф. 2:1). Нам нужно новое сердце. Как же получить его? Требуется исцеляющее прикосновение нашего Господа. Бог явил нам Свою благость во Христе Иисусе, когда отдал Его на смерть вместо нас. Он оживляет нас благодатью через веру, и это “Божий дар” (Еф. 2:8).

Сделайте заявку на пересадку сердца.

Успокойся, мое сердце утружденное, Будешь биться ты отныне для Спасителя; Ты, омытое Христом и обновленное, Стало вечной Духа Божьего обителью. — Доддридж

Нам нужно нечто большее, чем новое начало; нам нужно новое сердце

Хлеб наш насущный - Ежедневное христианское чтение – Октябрь – декабрь 2008

Перевод с английского: Александр Капустин. - Минск: Библейский Радиокласс – World Wide Printing, 2008. – 98 с.

ISBN 978-158-7121-73-9

Хлеб наш насущный - Октябрь – декабрь 2008 – Содержание

Статьи 1 октября – 31 декабря

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ

Ноябрь 12 - Выход из тени

Текст: 4-я Царств 22:3-11

«...Книгу закона я нашел в доме Господнем». — 4-я Царств 22:8

В старом доме, где квартировали солдаты во время Гражданской войны в США, ученые кропотливо восстанавливают надписи на стенах. Эти надписи подобны тем, что и сейчас делают некоторые люди на стенах и заборах. Однако для исследователей находка стопятидесятилетней давности представляет исключительный интерес. Найдя очередную надпись, они приходят в восторг, поскольку им открывается еще одна страничка истории страны.

Мне это напомнило, как в древнем Израиле священник Хелкия нашел в храме древнюю книгу закона. Драгоценные слова Бога, врученные в древние времена Его народу, оказались никому не нужными в течение многих лет. Но царь Иосия решил следовать за Господом и поэтому приказал Хелкии возобновить богослужения в храме. Так и была обнаружена священная книга.

Впрочем, впереди было еще большее открытие. Много лет спустя, встретив Спасителя, Филипп сообщил своему другу Нафанаилу: “Мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета” (Ин. 1:45).

Археологи радуются, найдя какую-нибудь древнюю запись. Но несравненно большая радость обретается теми, кто находит Слово всемогущего Бога, облекшееся в земную плоть Спасителя мира, Иисуса Христа!

Сокровища Божьего Слова На свете ни с чем не сравнимы; Ищите их снова и снова, Для нас они Богом хранимы. — Спер

Библия — древняя книга, но ее истины всегда новы