Г. Йонас, характеризуя гностицизм, пишет, что само слово «гностицизм», возникшее, чтобы служить собирательным названием для многообразных сектантских учений, появившихся вокруг и около христианства в первые века существования последнего, происходит от греческого слова «гносис», обозначающего «знание».

«Акцент на знании как способе обретения спасения или даже форме спасения как таковой и требование к обладанию этим знанием в одной четко сформулированной доктрине являются общей особенностью многочисленных сект, в которых исторически проявляло себя гностическое движение». Хотя существовало только несколько групп, чьи члены эксплицитно называли себя гностиками,

«Знающими», уже Ириней в заглавии своей работы использовал слово «Гносис» (с добавлением «так называемый», «ошибочный», «лжеименный»), чтобы охватить все те секты, которые отличались от них расстановкой акцентов и иными характеристиками.

В этом значении, считает ученый, «можно говорить о гностических школах, сектах и культах, гностических произведениях и учениях, гностических мифах и воззрениях и даже о гностической религии».

При этом тезис о восточном происхождении гностицизма имеет преимущества перед одним лишь эллинским. В гностическом контексте термин «знание» имеет очевидно религиозное, или сверхъестественное, значение и относится к объектам, которые в настоящее время скорее назвали бы предметами веры, а не разума. «Знание» гностиков, которому противостояла простая христианская вера, было нерациональным. Гносис означал по преимуществу знание Бога, а так как божество понималось как трансцендентное, то это «знание Бога» было знанием чего-то реально непознаваемого, и потому не является знанием естественных предметов - его объекты включают все, что относится к божественной сфере бытия: порядок и историю высших миров, а также спасение человечества

Г.В. Хлебников - Философская мистика и гностицизм - история и современность - Аналитический обзор

РАН, ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. Отд. философии. -М., 2009. - 148 с.

(Сер.: Проблемы философии)

ISBN 978-5-248-00499-7

