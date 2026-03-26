Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Хлебников - Философская мистика и гностицизм

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Religious Studies Atheism, Gnosticism Secret Societies

Г. Йонас, характеризуя гностицизм, пишет, что само слово «гностицизм», возникшее, чтобы служить собирательным названием для многообразных сектантских учений, появившихся вокруг и около христианства в первые века существования последнего, происходит от греческого слова «гносис», обозначающего «знание».

«Акцент на знании как способе обретения спасения или даже форме спасения как таковой и требование к обладанию этим знанием в одной четко сформулированной доктрине являются общей особенностью многочисленных сект, в которых исторически проявляло себя гностическое движение». Хотя существовало только несколько групп, чьи члены эксплицитно называли себя гностиками,

«Знающими», уже Ириней в заглавии своей работы использовал слово «Гносис» (с добавлением «так называемый», «ошибочный», «лжеименный»), чтобы охватить все те секты, которые отличались от них расстановкой акцентов и иными характеристиками.

В этом значении, считает ученый, «можно говорить о гностических школах, сектах и культах, гностических произведениях и учениях, гностических мифах и воззрениях и даже о гностической религии».

При этом тезис о восточном происхождении гностицизма имеет преимущества перед одним лишь эллинским. В гностическом контексте термин «знание» имеет очевидно религиозное, или сверхъестественное, значение и относится к объектам, которые в настоящее время скорее назвали бы предметами веры, а не разума. «Знание» гностиков, которому противостояла простая христианская вера, было нерациональным. Гносис означал по преимуществу знание Бога, а так как божество понималось как трансцендентное, то это «знание Бога» было знанием чего-то реально непознаваемого, и потому не является знанием естественных предметов - его объекты включают все, что относится к божественной сфере бытия: порядок и историю высших миров, а также спасение человечества

Г.В. Хлебников - Философская мистика и гностицизм - история и современность - Аналитический обзор

РАН, ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. Отд. философии. -М., 2009. - 148 с.

(Сер.: Проблемы философии)

ISBN 978-5-248-00499-7

Г.В. Хлебников - Философская мистика и гностицизм - история и современность - Аналитический обзор - Содержание

  • 1. Мистика, мистицизм и философская мистика

  • 2. Философская теология, мистерии и таинства в античности

  • 3. Философская теология, гностицизм и некоторые аспекты средневекового гуманитарного мышления

  • 4. Архаика, платонизм и кризис современности

  • 5. Идеи гностицизма и философской мистики в рефлексии постмодернизма

  • 6. Возникновение мира, Бог и Его Атрибуты: Некоторые современные подход

Views 27
Rating
Added 26.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

