Хмуркин - Церковь и революционный террор
В этой работе Георгий Хмуркин предпринимает попытку критического переосмысления устоявшихся взглядов на масштабы и характер репрессий против духовенства в первое десятилетие советской власти. Автор ставит своей целью уйти от эмоциональных оценок и сосредоточиться на методологии подсчета жертв, анализируя статистические данные о «гонениях» в период с 1917 по 1926 годы. Хмуркин исследует архивные документы, следственные дела и отчеты карательных органов, указывая на сложность разграничения между преследованиями исключительно за веру и репрессиями по политическим или уголовным обвинениям в условиях хаоса Гражданской войны.
Основной акцент в очерках сделан на объективности цифр: автор сопоставляет данные различных источников, выявляя преувеличения и неточности, которые закрепились в церковной и светской историографии. Он рассматривает террор не как единовременный акт уничтожения, а как многогранный процесс, в который были вовлечены разные социальные силы. Книга вызывает дискуссии, так как предлагает более сложную, а порой и спорную картину отношений между новой властью и церковными структурами, призывая читателя к беспристрастному изучению истории через призму точных данных, а не только житийной литературы.
Георгий Георгиевич Хмуркин - Церковь и революционный террор. Очерки по статистике «гонений» в 1917-1926 гг.
М. : 2018. - 128 с.
ISBN 978-5-4465-1890-6
Георгий Георгиевич Хмуркин - Церковь и революционный террор. Очерки по статистике «гонений» в 1917-1926 гг. - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
Очерк 1 СКОЛЬКО СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ПОГИБЛО В ПЕРВОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ (февраль 1917 - декабрь 1926 г.)
1. Постановка задачи
2. Предварительные подсчеты
3. Итоговый подсчет
4. Сравнение с данными Русской Православной Церкви
5. Сравнение с данными российских архивов
6. Духовенство в революционном водовороте (1917-1922)
Заключение
Очерк 2 СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛО В ХОДЕ ИЗЪЯТИЯ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 1922-1923 ГГ.?
1. Историческая справка
2. Проблема числа жертв
3. Число жертв по данным «региональных» диссертаций
4. Общая характеристика кампании (по материалам «региональных» диссертаций)
5. Сравнение с данными Русской Православной Церкви
6. Другие статистические «параметры» кампании
Заключение
Очерк 3 О БАЗЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ «ЗА ХРИСТА ПОСТРАДАВШИЕ» (критический анализ концепции Н.Е. Емельянова)
1. Концепция Н.Е. Емельянова
2. Поправочный коэффициент
3. Несостоятельность модели Н.Е. Емельянова
Заключение
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
§ 1. Общее количество священнослужителей РПЦ в 1915 г.
§ 2. Численность духовенства РПЦ в 1915 г.
§ 3. Количество священнослужителей РПЦ накануне революции (конец 1916 - начало 1917 г.)
§ 4. «320 000 погибших священнослужителей»
§ 5. Количество священнослужителей РПЦ, трудившихся накануне революции за пределами Территории
§ 6. Священнослужители РПЦ на Территории в конце 1926 г.
§ 7. Уровень естественной смертности священнослужителей РПЦ в 1917-1926 гг.
§ 8. Ежегодный приток священнослужителей РПЦ до 1917 г.
§ 9. Сколько священнослужителей РПЦ погибло в 1917-1926 гг. (по данным Базы «За Христа пострадавшие»)
§ 10. Сколько человек ежегодно принимало монашество до 1917 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
No comments yet. Be the first!