В этой работе Георгий Хмуркин предпринимает попытку критического переосмысления устоявшихся взглядов на масштабы и характер репрессий против духовенства в первое десятилетие советской власти. Автор ставит своей целью уйти от эмоциональных оценок и сосредоточиться на методологии подсчета жертв, анализируя статистические данные о «гонениях» в период с 1917 по 1926 годы. Хмуркин исследует архивные документы, следственные дела и отчеты карательных органов, указывая на сложность разграничения между преследованиями исключительно за веру и репрессиями по политическим или уголовным обвинениям в условиях хаоса Гражданской войны.

Основной акцент в очерках сделан на объективности цифр: автор сопоставляет данные различных источников, выявляя преувеличения и неточности, которые закрепились в церковной и светской историографии. Он рассматривает террор не как единовременный акт уничтожения, а как многогранный процесс, в который были вовлечены разные социальные силы. Книга вызывает дискуссии, так как предлагает более сложную, а порой и спорную картину отношений между новой властью и церковными структурами, призывая читателя к беспристрастному изучению истории через призму точных данных, а не только житийной литературы.

Георгий Георгиевич Хмуркин - Церковь и революционный террор. Очерки по статистике «гонений» в 1917-1926 гг.

М. : 2018. - 128 с.

ISBN 978-5-4465-1890-6

Георгий Георгиевич Хмуркин - Церковь и революционный террор. Очерки по статистике «гонений» в 1917-1926 гг. - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Очерк 1 СКОЛЬКО СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ПОГИБЛО В ПЕРВОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ (февраль 1917 - декабрь 1926 г.)

1. Постановка задачи

2. Предварительные подсчеты

3. Итоговый подсчет

4. Сравнение с данными Русской Православной Церкви

5. Сравнение с данными российских архивов

6. Духовенство в революционном водовороте (1917-1922)

Заключение

Очерк 2 СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛО В ХОДЕ ИЗЪЯТИЯ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 1922-1923 ГГ.?

1. Историческая справка

2. Проблема числа жертв

3. Число жертв по данным «региональных» диссертаций

4. Общая характеристика кампании (по материалам «региональных» диссертаций)

5. Сравнение с данными Русской Православной Церкви

6. Другие статистические «параметры» кампании

Заключение

Очерк 3 О БАЗЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ «ЗА ХРИСТА ПОСТРАДАВШИЕ» (критический анализ концепции Н.Е. Емельянова)

1. Концепция Н.Е. Емельянова

2. Поправочный коэффициент

3. Несостоятельность модели Н.Е. Емельянова

Заключение

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

§ 1. Общее количество священнослужителей РПЦ в 1915 г.

§ 2. Численность духовенства РПЦ в 1915 г.

§ 3. Количество священнослужителей РПЦ накануне революции (конец 1916 - начало 1917 г.)

§ 4. «320 000 погибших священнослужителей»

§ 5. Количество священнослужителей РПЦ, трудившихся накануне революции за пределами Территории

§ 6. Священнослужители РПЦ на Территории в конце 1926 г.

§ 7. Уровень естественной смертности священнослужителей РПЦ в 1917-1926 гг.

§ 8. Ежегодный приток священнослужителей РПЦ до 1917 г.

§ 9. Сколько священнослужителей РПЦ погибло в 1917-1926 гг. (по данным Базы «За Христа пострадавшие»)

§ 10. Сколько человек ежегодно принимало монашество до 1917 г.

ПРИМЕЧАНИЯ