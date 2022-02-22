Бысшие церковные иерархи за границей проявляли большую информированность о делах в России и старались донести важные сведения до читателей. Такой объем разноплановой и разносторонней информации невозможно было получить ни обычному советскому человеку, ни рядовому европейскому гражданину. При этом редакция стремилась сохранять объективность: очень часто слово в печатном органе предоставлялось противнику. Издатели также признавали возможность, что получаемые ими сведения могли быть неточными. Основные темы охватывали все важнейшие наболевшие вопросы того времени: голод в России; гонения на веру и духовенство; сведения о Патриархе Тихоне (журнал печатает его послания и указы, сведения о нем из разных источников, инициирует обращения и грамоты глав христианских Церквей по этому поводу); обновленческие течения в России, тенденции нововведений, «Живая Церковь» и другие организации; борьба с III Интернационалом, межконфессиональное сотрудничество. Журнал «Церковные ведомости», по собственному заявлению, был представителем 3-миллионной русской эмиграции и 200-миллионного русского народа.

Он осуществлял координацию усилий различных сторон и являлся одним из немногих изданий, которые оказывали весомое влияние на церковные и светские власти в мировом масштабе. Этот свободный голос в защиту России не был голосом вопиющего в пустыне. Усилия не пропадали напрасно, голос был услышан, влияние оказывалось. Русская Зарубежная Церковь сумела оказать непосредственное влияние на такие важные исторические решения, как освобождение Патриарха Тихона и поражение обновленцев. По материалам журнала «Церковные ведомости» хорошо прослеживаются несколько периодов различной тактики советского государства по отношению к Церкви:

Курс на полное уничтожение Церкви, непримиримая позиция обеих сторон: уничтожение священников, разрушение храмов и монастырей, изъятие ценностей, анафема Патриархом Тихоном власти большевиков. Попытка властей создать лояльную «Живую Церковь» — обновленцев, их деятельность в мире по захвату материального имущества — и последовавшая неудача. Давление на Патриарха Тихона, арест, уступки с его стороны (интервью, указ о карловчанах). Неисполнение властью своих обещаний: оставшиеся приходы взяты под контроль ГПУ. Далее, после смерти Патриарха Тихона, происходили события, которые остались за рамками нашего исследования: приход митрополита Сергия, легализация Церкви: полное соглашение с властью, действие в ее интересах (интервью, декларация, указы о поминовении большевиков, требование подписки о лояльности), получение уступок. Ожесточенная антирелигиозная политика 1929— 1930-х гг., завершившаяся «большим террором» по отношению к духовенству. «Новый курс» —тактика И. Сталина по использованию Церкви в политических интересах, достигает апогея к концу войны.

Первые годы советской власти были, по словам зарубежной православной прессы, годами «жестокого, бесчеловечного гонения на Христову веру в Советской России». Тогда «десятки епископов, сотни иереев и тысячи христиан были убиты, и вера подверглась бесконечным видам унижений... была предпринята конфискация священных предметов, предназначенных для богослужения». И в то время именно Церковь явила миру духовный героизм и великое мужество своих чад, прославленных ныне в лике новомучеников и исповедников.

Иеромонах Никодим (Хмыров) - Православная Церковь по обе стороны советской границы (Журнал РПЦЗ «Церковные ведомости», 1922-1925 годы)

СПб.: РХГА, 2021. 233 с.

ISВN 978-5-907309-34-0

Иеромонах Никодим (Хмыров) - Православная Церковь по обе стороны советской границы (Журнал РПЦЗ «Церковные ведомости», 1922-1925 годы) - Оглавление