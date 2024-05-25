В последнее время не ослабевает интерес к такой, неизвестной прежде, главе нашей истории, как жизнь русского православного мира заграницей в 20-40-е гг. ушедшего века. В связи с открытием для исследователей большинства государственных и церковных архивов, выросла объективность исторических трудов. Это позволило историкам перейти от крайне политизированных оценок к выработке общих, научно обоснованных позиций. Учеными проделана большая работа по изучению истории РПЦЗ, однако до сих пор целый ряд важных тем остается неизученным. Так, мы пока еще недостаточно представляем себе повседневную епархиальную жизнь русских православных приходов в это время заграницей.

Материалы журналов заседаний Архиерейского Синода РПЦЗ дают для этого богатый материал. Заседания Синода проходили регулярно, два раза в месяц, почти всегда в одинаковом составе. В них хорошо отражены повседневные, насущные дела и заботы русских православных приходов по всему миру, при этом с принципиальными общецерковными проблемами соседствуют, на первый взгляд, совсем незначительные вопросы, что и создает своеобразную атмосферу той непростой эпохи. Различные аспекты деятельности высшего органа управления РПЦЗ, Архиерейского Синода, рассматриваются в соответствующих главах: «Юрисдикционные разделения», «Межправославные связи и межконфессиональные контакты», «Дисциплинарные и судебные дела», «Бракоразводные дела», «Подготовка к Соборам», «Финансовые вопросы», «Образовательная и издательская деятельность».

Другой важный источник, совсем недавно в полном объеме ставший доступным всем интересующимся читателям,—журнал «Церковные Ведомости», официальный орган РПЦЗ. Он издавался с 1922 по 1930 гг. под редакцией Е. И. Махароблидзе. В журнале публиковались послания Соборов и Синода Зарубежной Церкви, Определения Соборов, указы и другие материалы. Например, такие важные документы ВЦУ в Москве, возглавляемого Патриархом Тихоном, как указ № 362 и указ № 348 (349), в России были опубликованы гораздо позднее. Кроме официальных документов, «Церковные Ведомости» печатали свидетельства о религиозной жизни в Советском Союзе, получаемые из самых разных источников. Большая заслуга в этом принадлежит редактору журнала Е. И. Махароблидзе, которые готовил публикации на основе своих личных связей с представителями российского епископата и духовенства. Из номера в номер на протяжении нескольких лет издавалась подготовленная им рубрика «Положение Св. Патриарха Тихона и Русской Православной Церкви в Рос- сии», имеющая подзаголовок: «Общий обзор по телеграммам, агентурным сведениям и частным письмам». Эта серия статей представляет огромный интерес и содержит множество живых подробностей о самых актуальных вопросах церковной жизни того времени. Мы сочли возможным широко процитировать этот материал в главе 2-й «РПЦЗ и Россия: отношения с Православной Церковью и Советским правительством».

Мы надеемся, что после прочтения этой книги жизнь наших православных соотечественников, вынужденных столетие назад уехать на чужбину, но не забывших свой язык и свою веру, станет ближе и понятнее сегодняшним гражданам России.

Иеромонах Никодим (Хмыров) - Русская зарубежная церковь - Дела. События. Факты. 20-е годы XX в.

По материалам журналов заседаний Архиерейского Синода и журнала «Церковные Ведомости». — СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2019. — 352 с.

ISBN 978-5-6042531-7-5

Иеромонах Никодим (Хмыров) - Русская зарубежная церковь – Содержание

Предисловие

Глава 1. Епархиальная жизнь 1.1. Первые страны эмиграции (Тунис, Марокко, Египет, Турция). Духовная Миссия в Иерусалиме 1.2. Епархиальная жизнь. Балканы 1.3. Епархиальная жизнь. Европа 1.4. Епархиальная жизнь. Северная и Южная Америка 1.5. Епархиальная жизнь в Китае, Японии и Корее 1.6. Епархиальная жизнь. Персия (Иран)

Глава 2. РПЦЗ и Россия: отношения с Православной Церковью и Советским правительством

Глава 3. Юрисдикционные разделения

Глава 4. Межправославные связи и межконфессиональные контакты

Глава 5. Дисциплинарные и судебные дела

Глава 6. Бракоразводные дела

Глава 7. Подготовка к Соборам

Глава 8. Финансовые вопросы

Глава 9. Образовательная и издательская деятельность

Заключение