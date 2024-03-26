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Хо - Миллионы шансов

Джуди Хо - Миллионы шансов. Как научить мозг не упускать возможности, достигать целей и воплощать мечты
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Вам никогда не случалось устремиться к цели (снижение веса, смена работы, отказ от излишних трат, построение гармоничных отношений), а потом терзаться от разочарования из-за того, что ваши усилия ни на шаг не приблизили вас к исполнению мечты? Вам никогда не приходилось избегать сближения с симпатичными людьми от неуверенности и страха показаться слишком навязчивыми? Вы никогда не останавливались и не думали: «Зачем я это сде лал?» – потянувшись за печеньем вместо полезной морковки или превратив перерыв в работе в запойный просмотр сериала, после чего остались с покрасневшими глазами и сорванными сроками?
Если это вам знакомо, значит, вы попали в цикл самосаботажа. Проще говоря, самосаботаж проявляется в мыслях или поступках, которые не служат вашим интересам и мешают сознательным намерениям. Вы никогда не думали: «Мне этого не сделать», – и поэтому опускали руки, даже не пытаясь? Это и есть самосаботаж. Вы никогда не совершали вредных для себя поступков (не съедали, к примеру, половину торта), хотя прекрасно знали важность здорового образа жизни? Это тоже пример самосаботажа.
Это явление мы с легкостью замечаем в жизни друзей и близких. И все же многие из нас с готовностью принимают его вредоносное, пораженческое, негативное влияние в собственной жизни, порой даже не осознавая этого. Поскольку самосаботаж часто действует скрытно, мы не улавливаем момента, когда это происходит и как проявляется. Заметить это несложно, но его вредоносные проявления обычно поднимают свою безобразную голову в те моменты, когда вы испытываете сильный стресс, страдаете или напрягаетесь сверх меры.
Самосаботажу в разных сферах жизни подвержены даже самые успешные люди. Возможно, у вас блестящая карьера и крепкая семья, но вы не можете заставить себя заниматься физическими упражнениями. Или вы очень общительны, и друзья ценят вас за легкость характера, но с романтическими партнерами отношения у вас не складываются.

Джуди Хо - Миллионы шансов. Как научить мозг не упускать возможности, достигать целей и воплощать мечты

ISBN 978-5-4461-1544-0
ООО Издательство «Питер», 2020

Джуди Хо - Миллионы шансов. Как научить мозг не упускать возможности, достигать целей и воплощать мечты - Содержание

Предисловие. Что нас удерживает?
Замечания по упражнениям
  • Введение. Почему мы мешаем сами себе
  • Стремление к награде
  • Уклонение от угрозы
  • Приближение и избегание
  • Во всем виноваты НУСИ
  • Подведем итоги
  • Запись целей SMART
  • Что дальше
  • Шаг 1. Выявление триггеров самосаботажа
  • Триггеры самосаботажа
  • Понимание своих триггеров самосаботажа
  • Откуда берутся триггеры самосаботажа?
  • Что дальше?
  • Шаг 2. Деактивация триггеров и обнуление термостата
  • Разрушение последовательности
  • Деактивация триггеров самосаботажа
  • Обнуление термостата
  • Регулировка чувств
  • Усиление позитивных эмоций
  • Что дальше?
  • Шаг 3. Выход из замкнутого круга. Основные приемы
  • Основы (предшествие, поступки, последствия)
  • Предшествие
  • Поступки
  • Последствия
  • Процессы подкрепления
  • Еще о мотивирующих действиях
  • Фундаментальные принципы
  • Фактор страха
  • Что дальше?
  • Шаг 4. Замещение, а не повторение
  • Проблема позитивных намерений
  • Желание против намерения
  • Саморегуляция
  • Что мы знаем о силе воли
  • Ментальное контрастирование
  • Соединяем будущие результаты и текущие проблемы
  • Реализация намерений
  • «Если/когда… тогда…»
  • Достижение целей с помощью реализации намерений
  • Что дальше?
  • Шаг 5. Ценности, которые избавляют от самосаботажа
  • Когда цели и ценности не совпадают
  • Счастье
  • НУСИ, ценности и счастье
  • Ценности
  • Выявление ценностей
  • Подведем итоги
  • Что дальше?
  • Шаг 6. Создание схемы перемен
  • Построение своей схемы: начинаем с ценностей
  • Теперь записываем цель, основанную на ценностях
  • Возвращаемся к НУСИ
  • Прежние цепочки: анализ предшествия
  • Прежние цепочки: поступки и их последствия
  • Переписывание сценария: реализация намерений
  • Как пользоваться схемой
  • Что дальше?
  • Заключение. Взгляд назад – и вперед
Благодарности
Приложение I. Схема перемен
Приложение II. Экстренные приемы борьбы с самосаботажем
Приложение III. Список приятных занятий
Приложение IV. Оценка таблицы мотивирующих действий
Приложение V. Карточки ценностей
Дополнительная литература
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Views 260
Rating 5.0 / 5
Added 26.03.2024
Author brat Artem
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5.0/5 (3)

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