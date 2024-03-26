Джуди Хо - Миллионы шансов. Как научить мозг не упускать возможности, достигать целей и воплощать мечты

Вам никогда не случалось устремиться к цели (снижение веса, смена работы, отказ от излишних трат, построение гармоничных отношений), а потом терзаться от разочарования из-за того, что ваши усилия ни на шаг не приблизили вас к исполнению мечты? Вам никогда не приходилось избегать сближения с симпатичными людьми от неуверенности и страха показаться слишком навязчивыми? Вы никогда не останавливались и не думали: «Зачем я это сде лал?» – потянувшись за печеньем вместо полезной морковки или превратив перерыв в работе в запойный просмотр сериала, после чего остались с покрасневшими глазами и сорванными сроками?

Если это вам знакомо, значит, вы попали в цикл самосаботажа. Проще говоря, самосаботаж проявляется в мыслях или поступках, которые не служат вашим интересам и мешают сознательным намерениям. Вы никогда не думали: «Мне этого не сделать», – и поэтому опускали руки, даже не пытаясь? Это и есть самосаботаж. Вы никогда не совершали вредных для себя поступков (не съедали, к примеру, половину торта), хотя прекрасно знали важность здорового образа жизни? Это тоже пример самосаботажа.

Это явление мы с легкостью замечаем в жизни друзей и близких. И все же многие из нас с готовностью принимают его вредоносное, пораженческое, негативное влияние в собственной жизни, порой даже не осознавая этого. Поскольку самосаботаж часто действует скрытно, мы не улавливаем момента, когда это происходит и как проявляется. Заметить это несложно, но его вредоносные проявления обычно поднимают свою безобразную голову в те моменты, когда вы испытываете сильный стресс, страдаете или напрягаетесь сверх меры.

Самосаботажу в разных сферах жизни подвержены даже самые успешные люди. Возможно, у вас блестящая карьера и крепкая семья, но вы не можете заставить себя заниматься физическими упражнениями. Или вы очень общительны, и друзья ценят вас за легкость характера, но с романтическими партнерами отношения у вас не складываются.