Джуди Хо - Миллионы шансов. Как научить мозг не упускать возможности, достигать целей и воплощать мечты

Хо - Миллионы шансов
Вам никогда не случалось устремиться к цели (снижение веса, смена работы, отказ от излишних трат, построение гармоничных отношений), а потом терзаться от разочарования из-за того, что ваши усилия ни на шаг не приблизили вас к исполнению мечты? Вам никогда не приходилось избегать сближения с симпатичными людьми от неуверенности и страха показаться слишком навязчивыми? Вы никогда не останавливались и не думали: «Зачем я это сде лал?» – потянувшись за печеньем вместо полезной морковки или превратив перерыв в работе в запойный просмотр сериала, после чего остались с покрасневшими глазами и сорванными сроками?
Если это вам знакомо, значит, вы попали в цикл самосаботажа. Проще говоря, самосаботаж проявляется в мыслях или поступках, которые не служат вашим интересам и мешают сознательным намерениям. Вы никогда не думали: «Мне этого не сделать», – и поэтому опускали руки, даже не пытаясь? Это и есть самосаботаж. Вы никогда не совершали вредных для себя поступков (не съедали, к примеру, половину торта), хотя прекрасно знали важность здорового образа жизни? Это тоже пример самосаботажа.
Это явление мы с легкостью замечаем в жизни друзей и близких. И все же многие из нас с готовностью принимают его вредоносное, пораженческое, негативное влияние в собственной жизни, порой даже не осознавая этого. Поскольку самосаботаж часто действует скрытно, мы не улавливаем момента, когда это происходит и как проявляется. Заметить это несложно, но его вредоносные проявления обычно поднимают свою безобразную голову в те моменты, когда вы испытываете сильный стресс, страдаете или напрягаетесь сверх меры.
Самосаботажу в разных сферах жизни подвержены даже самые успешные люди. Возможно, у вас блестящая карьера и крепкая семья, но вы не можете заставить себя заниматься физическими упражнениями. Или вы очень общительны, и друзья ценят вас за легкость характера, но с романтическими партнерами отношения у вас не складываются.
Джуди Хо - Миллионы шансов. Как научить мозг не упускать возможности, достигать целей и воплощать мечты
ISBN 978-5-4461-1544-0
ООО Издательство «Питер», 2020
Джуди Хо - Миллионы шансов. Как научить мозг не упускать возможности, достигать целей и воплощать мечты - Содержание
Предисловие. Что нас удерживает?
Замечания по упражнениям
- Введение. Почему мы мешаем сами себе
- Стремление к награде
- Уклонение от угрозы
- Приближение и избегание
- Во всем виноваты НУСИ
- Подведем итоги
- Запись целей SMART
- Что дальше
- Шаг 1. Выявление триггеров самосаботажа
- Триггеры самосаботажа
- Понимание своих триггеров самосаботажа
- Откуда берутся триггеры самосаботажа?
- Что дальше?
- Шаг 2. Деактивация триггеров и обнуление термостата
- Разрушение последовательности
- Деактивация триггеров самосаботажа
- Обнуление термостата
- Регулировка чувств
- Усиление позитивных эмоций
- Что дальше?
- Шаг 3. Выход из замкнутого круга. Основные приемы
- Основы (предшествие, поступки, последствия)
- Предшествие
- Поступки
- Последствия
- Процессы подкрепления
- Еще о мотивирующих действиях
- Фундаментальные принципы
- Фактор страха
- Что дальше?
- Шаг 4. Замещение, а не повторение
- Проблема позитивных намерений
- Желание против намерения
- Саморегуляция
- Что мы знаем о силе воли
- Ментальное контрастирование
- Соединяем будущие результаты и текущие проблемы
- Реализация намерений
- «Если/когда… тогда…»
- Достижение целей с помощью реализации намерений
- Что дальше?
- Шаг 5. Ценности, которые избавляют от самосаботажа
- Когда цели и ценности не совпадают
- Счастье
- НУСИ, ценности и счастье
- Ценности
- Выявление ценностей
- Подведем итоги
- Что дальше?
- Шаг 6. Создание схемы перемен
- Построение своей схемы: начинаем с ценностей
- Теперь записываем цель, основанную на ценностях
- Возвращаемся к НУСИ
- Прежние цепочки: анализ предшествия
- Прежние цепочки: поступки и их последствия
- Переписывание сценария: реализация намерений
- Как пользоваться схемой
- Что дальше?
- Заключение. Взгляд назад – и вперед
Благодарности
Приложение I. Схема перемен
Приложение II. Экстренные приемы борьбы с самосаботажем
Приложение III. Список приятных занятий
Приложение IV. Оценка таблицы мотивирующих действий
Приложение V. Карточки ценностей
Дополнительная литература
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