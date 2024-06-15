Хобринк, Бен - Тайное, ставшее явным - Библия — Книга, опередившая науку на 3500 лет

Хобринк - Тайное, ставшее явным
Библия не является учебником физики, биологии или астрономии, и составлена она не с тем, чтобы представить читателю современные знания. Библия говорит о тех отношениях, которые соединяют Бога и человека. Тем не менее, кроме Библии, нет ни одной древней книги, в которой содержалось бы столько достоверных в свете современной науки данных.
Иудаизм и христианство связаны множеством объективных, то есть поддающихся проверке, исторических и естественнонаучных фактов (ничего подобного об остальных религиях сказать нельзя!). Только в XX в. обнаружилось, что все эти факты можно обосновать с позиций современной науки. Отсюда следует, что нам, христианам, пытающимся отстоять авторитет Священного Писания, не следует уходить в глухую оборону, ибо загнать нас в угол невозможно. Однако последнее утверждение истинно лишь при одном условии: христианам надо достаточно подробно и с научной, и с библейской точки зрения разбираться в как можно большем числе исторических и естественнонаучных фактов. Только в этом случае Библия будет признана Книгой, опередившей науку на 3500 лет.
Конечно, научные факты упоминаются в Библии лишь мельком. Понять, почему это так, нетрудно, ведь по большому счету Библия — это божественная Книга, посвященная отношениям Бога и человека. Но тем не менее просто диву даешься глубине постижения и научной надежности множества приведенных в ней данных. И если исключительно важно учитывать, пусть и бегло высказанные, предписания Бога в отношении физического благополучия человека, то сколь неизмеримо более важно постичь Его духовное послание! Так что откладывать Библию в сторону по той причине, что это «собрание легенд и мифов», крайне неразумно. Делать это категорически нельзя, поскольку Бог хочет сообщить человеку нечто очень важное о его благополучии в вечности. Итак, мы стоим перед необходимостью совершить сознательный выбор.
В последнее время печатаются сотни книг, посвященных роли и значению библейских духовных законов. Эти законы всегда остаются в силе. В нашей книге, в отличие от множества других, посвященных именно духовным законам, особое внимание уделяется эмпирическому библейскому материалу. О нем библеисты пишут совсем мало.
Эта книга написана не для того, чтобы доказать бытие Бога или Его непогрешимость, — она написана из желания поделиться с вами изумлением перед Его чудесной Книгой. Библия переполнена разнообразными сведениями, которые люди в древности не понимали, а потому не придавали им особого значения или просто их игнорировали. Нам думается, что по мере углубления нашего понимания такого положения дел в Писании найдутся факты и обстоятельства, которые даже последних скептиков заставят убедиться в том, что оно действительно достойно своего Творца. Мы будем счастливы получить от читателей дополнительные сведения любого характера о подобных фактах. Пишите нам по адресу: В. Hobrink, с/о Gideon Publishers, Dorpsweg 3, 4223 NA Hoornaar, The Netherlands.
Хобринк, Бен - Тайное, ставшее явным - Библия — Книга, опередившая науку на 3500 лет
Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2011. — 528 с. — (Интеллектуальное христианство).
ISBN 978-5-904737-17-7
Хобринк, Бен - Тайное, ставшее явным – Библия - Содержание
Предисловие
Глава 1. Библия опередила современное знание?
- А. Заяц, жующий жвачку
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Б. Поиски знания во времена Моисея
- Уникальность законов Моисея
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В. Законы общества и библейский язык
- Законы общества в качестве религиозных законов
- Библейский язык
- Резюме
Глава 2. Профилактика эпидемических заболеваний
-
А. Венерические болезни в Ханаане
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1. Внебрачные половые связи и принесение в жертву детей
- Внебрачные половые связи
- Принесение в жертву детей
-
2. Гонорея
- Библейская профилактика гонореи
- 1. Внебрачные половые связи и принесение в жертву детей
-
Б. Средневековые эпидемии
-
1. Проказа
- Изгнание из общества
-
2. «Черная смерть» (бубонная чума)
- Балавигнус
- Карантин
-
3. Профилактика эпидемий желудочно-кишечных заболеваний
- Туалеты
- Резюме
- 1. Проказа
Глава 3. Гигиена
-
А. Врач, вымой руки!
- Земмельвайс и родильная горячка
- За 3500 лет до Земмельвайса
-
Б. Гигиена внутри и снаружи жилища
-
1. Мытье тела и стирка одежды
- Вошь человеческая
- Мыло
-
2. Санитарная защита пищевых продуктов и источников водоснабжения
- а) Заражение пищевых продуктов
- б) Заражение воды и источников водоснабжения
- в) Удаление нечистот
- 1. Мытье тела и стирка одежды
-
В. Рак полового члена и роль обрезания
-
1. Обрезание
- Рак полового члена
-
2. Восьмой день
- Резюме
- 1. Обрезание
Глава 4. Питание
-
А. Законы, совершенные с биологической точки зрения
- 1. Биологическая мотивировка
-
2. Ограниченность человеческих знаний
- Вопрос здоровья в первобытном обществе
-
Б. Какие животные пригодны в пищу?
-
1. Крупные наземные животные
- а) Почему непригодно в пищу мясо нежвачных животных?
- б) Четыре исключения
-
2. Птицы
- Экологическое равновесие
-
3. Мелкие наземные животные и насекомые
- а) «Ползучие твари» без крыльев
- б) «Ползучие твари» с крыльями
-
4. Водные животные
- Почему нельзя есть «не имеющих чешуи» водных животных?
- 1. Крупные наземные животные
-
В. Запрет на употребление в пищу падали, крови и жира
- Падаль
- Кровь
- Жир
- Новейшие диетологические советы
- Резюме
- Может ли что сравниться с законами Моисея?
Глава 5. Естественные науки
-
А. Ноев ковчег
- 1. Совершенная конструкция
-
2. Действительно ли ковчег был достаточно большим?
- а) Сколько животных могло находиться в ковчеге?
- б) Сколько животных было в ковчеге?
-
Б. Всемирный потоп
- 1. Большой каньон
- 2. Триста сказаний о потопе
- 3. Китайские иероглифы
-
В. Земля
-
1. Баланс воды на земном шаре
- а) Круговорот воды в природе
- б) Вес, положенный облакам
- в) Вес, положенный ветру
- г) Морские пути
- 2. Земля — это шар, висящий в космическом пространстве
- 1. Баланс воды на земном шаре
-
Г. Астрономия
- 1. Орион и Плеяды
- 2. Авраам и количество звезд на небе
-
Д. Теория вероятности
- 1. Пророчества о жизни Иисуса Христа
- 2. Пророчества о еврейском народе
- 3. Некоторые пророчества в более подробном изложении
- Резюме
Глава 6. Творение или эволюция?
-
А. Биология
- 1. Непреодолимые границы
- 2. Промежуточных разновидностей не бывает
- 3. Нередуцируемая сложность
-
Б. Геология
-
1. Питекантропы и гиракотерии
- Человек
- Лошадь
-
2. Между бараминами никогда не существовало переходных форм
- Две знаменитые переходные формы
- 3. Бомбы под теорию эволюции
- 1. Питекантропы и гиракотерии
-
В. Законы природы
-
1. Термодинамика
- а) Первый закон термодинамики
- 6) Второй закон термодинамики
- 2. Сложность живых существ
- 3. Необычные животные
- 1. Термодинамика
- Г. Свидетельства в пользу юного возраста Земли
-
Д. Творение и потоп в зеркале креационизма
- 1. Перед всемирным потопом
- 2. Во время всемирного потопа
- 3. После всемирного потопа
- Резюме
Глава 7. Достоверность Библии
- Отвращение к идее сверхъестественного происхождения Библии
-
А. Авторитет и богодухновенность Библии
- 1. Божественный авторитет
- 2. Божественное вдохновение
- 3. Пятикратное вдохновение Моисея
-
Б. 50 библейских ошибок?
-
1. Мнимые ошибки непосредственно в Библии
- а) Общая характеристика мнимых библейских ошибок
- б) Типичные мнимые ошибки в Ветхом Завете
- в) Типичные мнимые ошибки в Новом Завете
-
2. Ошибки в древних списках
- а) Ошибки в рукописях Ветхого Завета
- б) Ошибки в рукописях Нового Завета
- Уверенность более чем на 99,95%
- Важнейшие древние манускрипты Библии
- 1. Мнимые ошибки непосредственно в Библии
-
В. Археология и Пятикнижие Моисея
- 1. Археология на службе Библии
- 2. Тора и свидетельства в пользу авторства Моисея
- Резюме
Глава 8. Еще немного фактов
-
А. Сельское хозяйство и окружающая среда
- Земледелие
- Защита окружающей среды
-
Б. Общественные законы
- День отдыха и стресс
- Забота о работниках и чужеземцах
- Расхождения между Моисеем и Хаммурапи
- Библия — уникальная Книга
-
В. Бытие Бога недоказуемо
- Действительными признаются лишь «неоспоримые доказательства»
- В заключение
Рекомендуемая литература
Отсылки к библейским текстам
Благодарности за предоставленные иллюстрации
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