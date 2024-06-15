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Хобринк - Тайное, ставшее явным

Хобринк, Бен - Тайное, ставшее явным - Библия — Книга, опередившая науку на 3500 лет
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, **Theology and Science, Science and Technology
Библия не является учебником физики, биологии или астрономии, и составлена она не с тем, чтобы представить читателю современные знания. Библия говорит о тех отношениях, которые соединяют Бога и человека. Тем не менее, кроме Библии, нет ни одной древней книги, в которой содержалось бы столько достоверных в свете современной науки данных.
Иудаизм и христианство связаны множеством объективных, то есть поддающихся проверке, исторических и естественнонаучных фактов (ничего подобного об остальных религиях сказать нельзя!). Только в XX в. обнаружилось, что все эти факты можно обосновать с позиций современной науки. Отсюда следует, что нам, христианам, пытающимся отстоять авторитет Священного Писания, не следует уходить в глухую оборону, ибо загнать нас в угол невозможно. Однако последнее утверждение истинно лишь при одном условии: христианам надо достаточно подробно и с научной, и с библейской точки зрения разбираться в как можно большем числе исторических и естественнонаучных фактов. Только в этом случае Библия будет признана Книгой, опередившей науку на 3500 лет.
Конечно, научные факты упоминаются в Библии лишь мельком. Понять, почему это так, нетрудно, ведь по большому счету Библия — это божественная Книга, посвященная отношениям Бога и человека. Но тем не менее просто диву даешься глубине постижения и научной надежности множества приведенных в ней данных. И если исключительно важно учитывать, пусть и бегло высказанные, предписания Бога в отношении физического благополучия человека, то сколь неизмеримо более важно постичь Его духовное послание! Так что откладывать Библию в сторону по той причине, что это «собрание легенд и мифов», крайне неразумно. Делать это категорически нельзя, поскольку Бог хочет сообщить человеку нечто очень важное о его благополучии в вечности. Итак, мы стоим перед необходимостью совершить сознательный выбор.
В последнее время печатаются сотни книг, посвященных роли и значению библейских духовных законов. Эти законы всегда остаются в силе. В нашей книге, в отличие от множества других, посвященных именно духовным законам, особое внимание уделяется эмпирическому библейскому материалу. О нем библеисты пишут совсем мало.
Эта книга написана не для того, чтобы доказать бытие Бога или Его непогрешимость, — она написана из желания поделиться с вами изумлением перед Его чудесной Книгой. Библия переполнена разнообразными сведениями, которые люди в древности не понимали, а потому не придавали им особого значения или просто их игнорировали. Нам думается, что по мере углубления нашего понимания такого положения дел в Писании найдутся факты и обстоятельства, которые даже последних скептиков заставят убедиться в том, что оно действительно достойно своего Творца. Мы будем счастливы получить от читателей дополнительные сведения любого характера о подобных фактах. Пишите нам по адресу: В. Hobrink, с/о Gideon Publishers, Dorpsweg 3, 4223 NA Hoornaar, The Netherlands.

Хобринк, Бен - Тайное, ставшее явным - Библия — Книга, опередившая науку на 3500 лет

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2011. — 528 с. — (Интеллектуальное христианство).
ISBN 978-5-904737-17-7

Хобринк, Бен - Тайное, ставшее явным – Библия - Содержание

Предисловие
Глава 1. Библия опередила современное знание?
  • А. Заяц, жующий жвачку
  • Б. Поиски знания во времена Моисея
    • Уникальность законов Моисея
  • В. Законы общества и библейский язык
    • Законы общества в качестве религиозных законов
    • Библейский язык
    • Резюме
Глава 2. Профилактика эпидемических заболеваний
  • А. Венерические болезни в Ханаане
    • 1. Внебрачные половые связи и принесение в жертву детей
      • Внебрачные половые связи
      • Принесение в жертву детей
    • 2. Гонорея
      • Библейская профилактика гонореи
  • Б. Средневековые эпидемии
    • 1. Проказа
      • Изгнание из общества
    • 2. «Черная смерть» (бубонная чума)
      • Балавигнус
      • Карантин
    • 3. Профилактика эпидемий желудочно-кишечных заболеваний
      • Туалеты
      • Резюме
Глава 3. Гигиена
  • А. Врач, вымой руки!
    • Земмельвайс и родильная горячка
    • За 3500 лет до Земмельвайса
  • Б. Гигиена внутри и снаружи жилища
    • 1. Мытье тела и стирка одежды
      • Вошь человеческая
      • Мыло
    • 2. Санитарная защита пищевых продуктов и источников водоснабжения
      • а) Заражение пищевых продуктов
      • б) Заражение воды и источников водоснабжения
      • в) Удаление нечистот
  • В. Рак полового члена и роль обрезания
    • 1. Обрезание
      • Рак полового члена
    • 2. Восьмой день
      • Резюме
Глава 4. Питание
  • А. Законы, совершенные с биологической точки зрения
    • 1. Биологическая мотивировка
    • 2. Ограниченность человеческих знаний
      • Вопрос здоровья в первобытном обществе
  • Б. Какие животные пригодны в пищу?
    • 1. Крупные наземные животные
      • а) Почему непригодно в пищу мясо нежвачных животных?
      • б) Четыре исключения
    • 2. Птицы
      • Экологическое равновесие
    • 3. Мелкие наземные животные и насекомые
      • а) «Ползучие твари» без крыльев
      • б) «Ползучие твари» с крыльями
    • 4. Водные животные
      • Почему нельзя есть «не имеющих чешуи» водных животных?
  • В. Запрет на употребление в пищу падали, крови и жира
    • Падаль
    • Кровь
    • Жир
    • Новейшие диетологические советы
    • Резюме
    • Может ли что сравниться с законами Моисея?
Глава 5. Естественные науки
  • А. Ноев ковчег
    • 1. Совершенная конструкция
    • 2. Действительно ли ковчег был достаточно большим?
      • а) Сколько животных могло находиться в ковчеге?
      • б) Сколько животных было в ковчеге?
  • Б. Всемирный потоп
    • 1. Большой каньон
    • 2. Триста сказаний о потопе
    • 3. Китайские иероглифы
  • В. Земля
    • 1. Баланс воды на земном шаре
      • а) Круговорот воды в природе
      • б) Вес, положенный облакам
      • в) Вес, положенный ветру
      • г) Морские пути
    • 2. Земля — это шар, висящий в космическом пространстве
  • Г. Астрономия
    • 1. Орион и Плеяды
    • 2. Авраам и количество звезд на небе
  • Д. Теория вероятности
    • 1. Пророчества о жизни Иисуса Христа
    • 2. Пророчества о еврейском народе
    • 3. Некоторые пророчества в более подробном изложении
    • Резюме
Глава 6. Творение или эволюция?
  • А. Биология
    • 1. Непреодолимые границы
    • 2. Промежуточных разновидностей не бывает
    • 3. Нередуцируемая сложность
  • Б. Геология
    • 1. Питекантропы и гиракотерии
      • Человек
      • Лошадь
    • 2. Между бараминами никогда не существовало переходных форм
      • Две знаменитые переходные формы
    • 3. Бомбы под теорию эволюции
  • В. Законы природы
    • 1. Термодинамика
      • а) Первый закон термодинамики
      • 6) Второй закон термодинамики
    • 2. Сложность живых существ
    • 3. Необычные животные
  • Г. Свидетельства в пользу юного возраста Земли
  • Д. Творение и потоп в зеркале креационизма
    • 1. Перед всемирным потопом
    • 2. Во время всемирного потопа
    • 3. После всемирного потопа
    • Резюме
Глава 7. Достоверность Библии
  • Отвращение к идее сверхъестественного происхождения Библии
  • А. Авторитет и богодухновенность Библии
    • 1. Божественный авторитет
    • 2. Божественное вдохновение
    • 3. Пятикратное вдохновение Моисея
  • Б. 50 библейских ошибок?
    • 1. Мнимые ошибки непосредственно в Библии
      • а) Общая характеристика мнимых библейских ошибок
      • б) Типичные мнимые ошибки в Ветхом Завете
      • в) Типичные мнимые ошибки в Новом Завете
    • 2. Ошибки в древних списках
      • а) Ошибки в рукописях Ветхого Завета
      • б) Ошибки в рукописях Нового Завета
    • Уверенность более чем на 99,95%
    • Важнейшие древние манускрипты Библии
  • В. Археология и Пятикнижие Моисея
    • 1. Археология на службе Библии
    • 2. Тора и свидетельства в пользу авторства Моисея
    • Резюме
Глава 8. Еще немного фактов
  • А. Сельское хозяйство и окружающая среда
    • Земледелие
    • Защита окружающей среды
  • Б. Общественные законы
    • День отдыха и стресс
    • Забота о работниках и чужеземцах
    • Расхождения между Моисеем и Хаммурапи
    • Библия — уникальная Книга
  • В. Бытие Бога недоказуемо
    • Действительными признаются лишь «неоспоримые доказательства»
    • В заключение
Рекомендуемая литература
Отсылки к библейским текстам
Благодарности за предоставленные иллюстрации
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Views 339
Rating 5.0 / 5
Added 15.06.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 2 years ago

Огромное спасибо! И эта книга теперь есть на сайте.

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