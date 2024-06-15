Хобринк, Бен - Тайное, ставшее явным - Библия — Книга, опередившая науку на 3500 лет

Библия не является учебником физики, биологии или астрономии, и составлена она не с тем, чтобы представить читателю современные знания. Библия говорит о тех отношениях, которые соединяют Бога и человека. Тем не менее, кроме Библии, нет ни одной древней книги, в которой содержалось бы столько достоверных в свете современной науки данных.

Иудаизм и христианство связаны множеством объективных, то есть поддающихся проверке, исторических и естественнонаучных фактов (ничего подобного об остальных религиях сказать нельзя!). Только в XX в. обнаружилось, что все эти факты можно обосновать с позиций современной науки. Отсюда следует, что нам, христианам, пытающимся отстоять авторитет Священного Писания, не следует уходить в глухую оборону, ибо загнать нас в угол невозможно. Однако последнее утверждение истинно лишь при одном условии: христианам надо достаточно подробно и с научной, и с библейской точки зрения разбираться в как можно большем числе исторических и естественнонаучных фактов. Только в этом случае Библия будет признана Книгой, опередившей науку на 3500 лет.

Конечно, научные факты упоминаются в Библии лишь мельком. Понять, почему это так, нетрудно, ведь по большому счету Библия — это божественная Книга, посвященная отношениям Бога и человека. Но тем не менее просто диву даешься глубине постижения и научной надежности множества приведенных в ней данных. И если исключительно важно учитывать, пусть и бегло высказанные, предписания Бога в отношении физического благополучия человека, то сколь неизмеримо более важно постичь Его духовное послание! Так что откладывать Библию в сторону по той причине, что это «собрание легенд и мифов», крайне неразумно. Делать это категорически нельзя, поскольку Бог хочет сообщить человеку нечто очень важное о его благополучии в вечности. Итак, мы стоим перед необходимостью совершить сознательный выбор.

В последнее время печатаются сотни книг, посвященных роли и значению библейских духовных законов. Эти законы всегда остаются в силе. В нашей книге, в отличие от множества других, посвященных именно духовным законам, особое внимание уделяется эмпирическому библейскому материалу. О нем библеисты пишут совсем мало.

Эта книга написана не для того, чтобы доказать бытие Бога или Его непогрешимость, — она написана из желания поделиться с вами изумлением перед Его чудесной Книгой. Библия переполнена разнообразными сведениями, которые люди в древности не понимали, а потому не придавали им особого значения или просто их игнорировали. Нам думается, что по мере углубления нашего понимания такого положения дел в Писании найдутся факты и обстоятельства, которые даже последних скептиков заставят убедиться в том, что оно действительно достойно своего Творца. Мы будем счастливы получить от читателей дополнительные сведения любого характера о подобных фактах. Пишите нам по адресу: В. Hobrink, с/о Gideon Publishers, Dorpsweg 3, 4223 NA Hoornaar, The Netherlands.

Хобринк, Бен - Тайное, ставшее явным - Библия — Книга, опередившая науку на 3500 лет

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2011. — 528 с. — (Интеллектуальное христианство).

ISBN 978-5-904737-17-7

Хобринк, Бен - Тайное, ставшее явным – Библия - Содержание

Предисловие

Глава 1. Библия опередила современное знание?

А. Заяц, жующий жвачку

Б. Поиски знания во времена Моисея Уникальность законов Моисея

В. Законы общества и библейский язык Законы общества в качестве религиозных законов Библейский язык Резюме



Глава 2. Профилактика эпидемических заболеваний

А. Венерические болезни в Ханаане 1. Внебрачные половые связи и принесение в жертву детей Внебрачные половые связи Принесение в жертву детей 2. Гонорея Библейская профилактика гонореи

Б. Средневековые эпидемии 1. Проказа Изгнание из общества 2. «Черная смерть» (бубонная чума) Балавигнус Карантин 3. Профилактика эпидемий желудочно-кишечных заболеваний Туалеты Резюме



Глава 3. Гигиена

А. Врач, вымой руки! Земмельвайс и родильная горячка За 3500 лет до Земмельвайса

Б. Гигиена внутри и снаружи жилища 1. Мытье тела и стирка одежды Вошь человеческая Мыло 2. Санитарная защита пищевых продуктов и источников водоснабжения а) Заражение пищевых продуктов б) Заражение воды и источников водоснабжения в) Удаление нечистот

В. Рак полового члена и роль обрезания 1. Обрезание Рак полового члена 2. Восьмой день Резюме



Глава 4. Питание

А. Законы, совершенные с биологической точки зрения 1. Биологическая мотивировка 2. Ограниченность человеческих знаний Вопрос здоровья в первобытном обществе

Б. Какие животные пригодны в пищу? 1. Крупные наземные животные а) Почему непригодно в пищу мясо нежвачных животных? б) Четыре исключения 2. Птицы Экологическое равновесие 3. Мелкие наземные животные и насекомые а) «Ползучие твари» без крыльев б) «Ползучие твари» с крыльями 4. Водные животные Почему нельзя есть «не имеющих чешуи» водных животных?

В. Запрет на употребление в пищу падали, крови и жира Падаль Кровь Жир Новейшие диетологические советы Резюме Может ли что сравниться с законами Моисея?



Глава 5. Естественные науки

А. Ноев ковчег 1. Совершенная конструкция 2. Действительно ли ковчег был достаточно большим? а) Сколько животных могло находиться в ковчеге? б) Сколько животных было в ковчеге?

Б. Всемирный потоп 1. Большой каньон 2. Триста сказаний о потопе 3. Китайские иероглифы

В. Земля 1. Баланс воды на земном шаре а) Круговорот воды в природе б) Вес, положенный облакам в) Вес, положенный ветру г) Морские пути 2. Земля — это шар, висящий в космическом пространстве

Г. Астрономия 1. Орион и Плеяды 2. Авраам и количество звезд на небе

Д. Теория вероятности 1. Пророчества о жизни Иисуса Христа 2. Пророчества о еврейском народе 3. Некоторые пророчества в более подробном изложении Резюме



Глава 6. Творение или эволюция?

А. Биология 1. Непреодолимые границы 2. Промежуточных разновидностей не бывает 3. Нередуцируемая сложность

Б. Геология 1. Питекантропы и гиракотерии Человек Лошадь 2. Между бараминами никогда не существовало переходных форм Две знаменитые переходные формы 3. Бомбы под теорию эволюции

В. Законы природы 1. Термодинамика а) Первый закон термодинамики 6) Второй закон термодинамики 2. Сложность живых существ 3. Необычные животные

Г. Свидетельства в пользу юного возраста Земли

Д. Творение и потоп в зеркале креационизма 1. Перед всемирным потопом 2. Во время всемирного потопа 3. После всемирного потопа Резюме



Глава 7. Достоверность Библии

Отвращение к идее сверхъестественного происхождения Библии

А. Авторитет и богодухновенность Библии 1. Божественный авторитет 2. Божественное вдохновение 3. Пятикратное вдохновение Моисея

Б. 50 библейских ошибок? 1. Мнимые ошибки непосредственно в Библии а) Общая характеристика мнимых библейских ошибок б) Типичные мнимые ошибки в Ветхом Завете в) Типичные мнимые ошибки в Новом Завете 2. Ошибки в древних списках а) Ошибки в рукописях Ветхого Завета б) Ошибки в рукописях Нового Завета Уверенность более чем на 99,95% Важнейшие древние манускрипты Библии

В. Археология и Пятикнижие Моисея 1. Археология на службе Библии 2. Тора и свидетельства в пользу авторства Моисея Резюме



Глава 8. Еще немного фактов

А. Сельское хозяйство и окружающая среда Земледелие Защита окружающей среды

Б. Общественные законы День отдыха и стресс Забота о работниках и чужеземцах Расхождения между Моисеем и Хаммурапи Библия — уникальная Книга

В. Бытие Бога недоказуемо Действительными признаются лишь «неоспоримые доказательства» В заключение



Рекомендуемая литература

Отсылки к библейским текстам

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