Предлагаемая читателю «История ислама» знаменитого американского исламоведа Маршалла Ходжсона – новинка, давно ожидаемая как российскими специалистами и студентами, так и всеми, кто интересуется исламом и его культурой. Эта книга представляет собой фундаментальный труд по истории исламской цивилизации, который охватывает события от зарождения ислама до начала 60-х гг. XX века. В этом произведении, сделавшем Ходжсона непререкаемым авторитетом в исламоведческих кругах США, автор всесторонне исследует исламское общество на всех этапах его эволюции, детально анализирует не только исторические события, но и развитие религии, философии, культуры в самом широком смысле этого слова, экономических отношений и даже влияние природных и климатических факторов. Все это, вкупе с поистине фундаментальным подходом к исследованию, в котором ученый охватил все области Старого Света, где в той или иной степени получил распространение ислам (в том числе и Россию), делает данную книгу совершенно уникальной, не имеющей аналогов в современном востоковедении.

Маршалл Ходжсон. История ислама: Исламская цивилизация от рождения до наших дней

Marshall G. S. Hodgson THE VENTURE OF ISLAM Licensed by The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, U.S.A.

1974 by The University of Chicago

М., Эксмо, 2013

Перевод с английского A. H. Гордиенко, И. В. Матвеева, Н. В. Шевченко

Объем: 3060 стр.,

373 иллюстрации

ISBN: 978-5-699-58270-9

Маршалл Ходжсон - История ислама - Исламская цивилизация от рождения до наших дней - От издателей



Особую ценность этому труду придает тот факт, что Ходжсон, являясь специалистом по истории ислама и прекрасно владея восточными языками, опирался при его написании на первичные источники, что позволило ему создать полностью оригинальное произведение. Используя собственную оригинальную историческую периодизацию и терминологию, которая помогла ему отказаться от европоцентризма, Маршалл Ходжсон практически стал первым, кто описал мусульманскую цивилизацию как одну из основополагающих частей мирового исторического процесса. Это стало основой того равноправного отношения к неевропейской вообще и исламской истории в частности, которое все более становится характерным для подлинно научных исследований.



Проведенный автором исчерпывающий анализ не только исламской цивилизации, но и общеисторических процессов, в условиях которых она развивалась, помогает лучше понять как историю мусульманских обществ, так и те события, в том числе и глобального масштаба, которые не ограничивались их рамками, а иногда протекали и за их пределами. В частности, несомненный интерес представляет трактовка Ходжсоном событий западноевропейской истории Нового и Новейшего времени. Более того, многие аналитические выводы, к которым автор пришел в середине XX в., полностью подтвердились последующим ходом исторических событий и позволяют прогнозировать их будущий ход.



В оригинале труд Ходжсона состоит из трех томов, в русском издании, объединив их под одной обложкой, мы отказались от такой разбивки произведения, но сохранили авторскую сквозную нумерацию книг, таким образом, сама структура монографии осталась в первозданном виде. При переводе мы старались максимально сохранить присущий автору стиль изложения, который не всегда прост и понятен. Некоторые используемые Ходжсоном термины не имеют точного соответствия в русском языке, это касается главным образом исторической периодизации, поэтому там, где это необходимо, после перевода в скобках приведено оригинальное слово.

Небольшой переработке подвергся и глоссарий, что также было вызвано особенностями русскоязычной терминологии. При передаче арабских и других восточных имен и терминов мы ориентировались на принцип транскрипции, а не транслитерации, без использования дополнительных диакритических знаков, принятых в специальной литературе. Чтобы облегчить читателю знакомство с культурой и историей ислама оригинальные авторские сноски в книге дополнены ссылками на имеющиеся русские переводы источников и монографий, надеемся, что нам удалось сделать их если не полностью исчерпывающими, то максимально полными и актуальными на сегодняшний день.

Маршалл Ходжсон - История ислама - Исламская цивилизация от рождения до наших дней - Содержание

Предисловие к русскому переводу

Рубен У, Смит о Маршалле Ходжсоне и его «Истории ислама»

Введение в изучение исламской цивилизации

Пролог Исламское видение религии и цивилизации



Книга I Распространение ислама: Генезис нового социального строя

Глава I Доисламский мир

Глава II Вызов Мухаммада, 570–624 гг

Глава III Раннее мусульманское государство, 625–692 гг

Книга II Цивилизация высокого халифата

Пролог к книге II

Глава I Исламская оппозиция, 692–750 гг

Глава II Расцвет абсолютизма, 750–813 гг

Глава III Шариатский ислам, ок. 750–945 гг

Глава IV Личная религиозность: конфронтация с историей и эгоизм ок. 750–945 гг

Глава V Интеллектуальный дискурс: фальсафа и калам, ок. 750–945 гг

Глава VI Адаб: расцвет арабской литературной культуры

Глава VII Крах традиции абсолютизма, 813–945 гг

Книга III Становление интернациональной цивилизации

Пролог к книге III

Глава I Формирование интернационального политического порядка (945-1118 гг.)

Глава II Общественный строй: торговые интересы, военная власть, свобода

Глава III Созревание и взаимодействие интеллектуальных традиций (ок. 945-1111 гг.)

Глава IV Суфийские тарикаты (около 945-1273 гг.)

Глава V Победа нового суннитского интернационализма (1118–1258 гг.)

Глава VI Расцвет персидской литературной традиции и его исторический контекст (ок 1111–1274 гг.)

Глава VII Культурные модели исламского мира и Запада

Книга IV Кризис и обновление: эпоха монгольского господства

Пролог к книге IV

Глава I После монгольского нашествия: политика и общество, 1259–1405 гг

Глава II Консерватизм и изысканность в интеллектуальных традициях (ок. 1258–1503 гг.)

Глава III Исламское изобразительное искусство (ок. 1258–1503 гг.)

Глава IV Экспансия ислама (ок. 1258–1503 гг.)

Книга V Второй расцвет: империи эпохи пороха

Пролог к книге V

Глава I Империя Сефевидов: триумф шиитов, 1503–1722 гг

Глава II Империя Тимуридов в Индии: сосуществование ислама и индуизма, 1526–1707 гг

Глава III Османская империя: военный альянс шариата, 1517–1718 гг

Глава IV Перед Потопом: XVIII век

Книга VI Наследие ислама в современном мире

Пролог к книге VI

Глава I Влияние Великих западных преобразований: поколение 1789 года

Глава II Мировая гегемония Европы: XIX век

Глава III Модернизм в Турции: вестернизация

Глава IV Египет и страны арабского Востока: возрождение культурного наследия

Глава V Иран и Российская империя: мечта о революции

Глава VI Мусульманская Индия: коммунализм и универсализм

Глава VII Движение к независимости: XX столетие

Эпилог Исламское наследие и современное сознание

Моральное единство современного человечества

Современные проблемы и отставание в развитии

Новое мировоззрение и старое культурное наследие

Наследие и современность

Ислам в современном мире

Глоссарий арабских и других восточных терминов

Избранная библиография

Именной указатель