Общеизвестно, что все, кто примыкает к нарастающему революционному движению, делают это из соблазна перспективы быстрых и больших перемен в условиях их жизни. Ясно, что революционное движение — это орудие перемен. Не так очевидно, что и религиозные и национальные движения тоже могут быть средствами перемен. По-видимому, для большой и быстрой перемены необходим массовый энтузиазм или вообще некое массовое возбуждение, при этом неважно, отчего они происходят — в результате ли надежды на обогащение или в результате самой активности массового движения.

В нашей стране со времен гражданской войны огромные изменения происходили в атмосфере, накаленной энтузиазмом, порожденным небывалыми возможностями для личного успеха. Там, где личный успех не может быть движущей силой, должны быть найдены новые источники энтузиазма, чтобы провести и закрепить такие важные перемены, как пробуждение и преобразование косного общества или коренные преобразования в характере и образе жизни общины. Религиозные, революционные и национальные движения порождают массовый энтузиазм.

Эрик Хоффер - Истинноверующий

Минск , Издательство ЕГУ , 2001

200 с.

ISBN 985-6614-28-7

Эрик Хоффер - Истинноверующий - Оглавление

Предисловие научного редактора

Несколько слов об авторе

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - Соблазн массовых движений

Глава I Жажда перемены

Глава II Стремление к перевоплощению

Глава III Сменяемость массовых движений

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Потенциальный истинноверующий

Глава IV Роль отщепенцев в делах человеческих

Глава V Бедняки Новые бедняки Отверженные Свободные бедняки Творческие бедняки Объединенные бедняки

Глава VI Не на месте

Глава VII Крайние эгоисты

Глава VIII Честолюбцы перед неограниченными возможностями

Глава IX Меньшинства

Глава X Скучающие

Глава XI Грешники

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Объединенная акция и самопожертвование

Глава XII Вступление

Глава XIII Факторы, способствующие самопожертвованию Отождествление с коллективным целым Притворство Недооценка существующего "Вещи, которых нет" Доктрина Фанатизм Массовые движения и армии

Глава XIV Объединяющие элементы Ненависть Подражание Убеждение и принуждение Руководство Действие Подозрительность Результаты объединения



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Начало и конец

Глава XV Люди слова

Глава XVI Фанатики

Глава XVII Практичные "люди действия"

Глава XVIII Хорошие и плохие массовые движения Непривлекательность и бесплодность активной фазы Некоторые факторы, определяющие продолжительность активной фазы Полезные массовые движения



Примечания

Эрик Хоффер - Истинноверующий - Новые бедняки

Не все бедные люди относятся к неудовлетворенным. Некоторые из них прозябают в городских трущобах, но жизнью своей довольны. Они содрогаются при мысли о жизни вне привычной для них грязи. Даже бедняки благопристойного образа жизни, когда их бедность длится долго, остаются инертными: они считают существующий порядок вещей непреложным. Требуется катаклизм, нашествие, чума или какое-нибудь общественное бедствие, чтобы у них открылись глаза и они поняли, что "вечный порядок" далеко не вечен.Неудовлетворенностью заражены обычно новые бедняки, чья бедность относительно недавняя. Память о лучших временах жжет их сердца. Лишенные собственности и состояния люди откликаются на любые массовые движения. Это они обеспечили успех Пуританской революции в Англии в XVII веке.

Во времена "отгораживания" (см. раздел 5) тысячи землевладельцев изгоняли со своих земель арендаторов и превращали эти земли в пастбища. "Сильные и работящие крестьяне, влюбленные в землю, кормившую их, были превращены в наемных рабочих, городские улицы были переполнены нищими, просящими подаяния". Эта масса лишенных собственности людей и поставляла новобранцев для армии нового типа — армии Кромвеля. В Германии и в Италии новые бедняки из разорившихся людей среднего класса были главной опорой нацистской и фашистской революций. Потенциальные революционеры сегодняшней Англии — это вовсе не рабочие, а утратившие свое положение государственные служащие и деловые люди. Этот класс сохранил живую память о своем былом богатстве и могуществе, и он вряд ли добровольно примирится с ухудшением жизненных условий и своим политическим бессилием.