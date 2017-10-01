Хоффер - Истинноверующий
Общеизвестно, что все, кто примыкает к нарастающему революционному движению, делают это из соблазна перспективы быстрых и больших перемен в условиях их жизни. Ясно, что революционное движение — это орудие перемен. Не так очевидно, что и религиозные и национальные движения тоже могут быть средствами перемен. По-видимому, для большой и быстрой перемены необходим массовый энтузиазм или вообще некое массовое возбуждение, при этом неважно, отчего они происходят — в результате ли надежды на обогащение или в результате самой активности массового движения.
В нашей стране со времен гражданской войны огромные изменения происходили в атмосфере, накаленной энтузиазмом, порожденным небывалыми возможностями для личного успеха. Там, где личный успех не может быть движущей силой, должны быть найдены новые источники энтузиазма, чтобы провести и закрепить такие важные перемены, как пробуждение и преобразование косного общества или коренные преобразования в характере и образе жизни общины. Религиозные, революционные и национальные движения порождают массовый энтузиазм.
Эрик Хоффер - Истинноверующий
Минск , Издательство ЕГУ , 2001
200 с.
ISBN 985-6614-28-7
Эрик Хоффер - Истинноверующий - Оглавление
- Предисловие научного редактора
- Несколько слов об авторе
- Предисловие
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - Соблазн массовых движений
- Глава I Жажда перемены
- Глава II Стремление к перевоплощению
- Глава III Сменяемость массовых движений
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Потенциальный истинноверующий
- Глава IV Роль отщепенцев в делах человеческих
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Глава V
- Бедняки
- Новые бедняки
- Отверженные
- Свободные бедняки
- Творческие бедняки
- Объединенные бедняки
- Глава VI Не на месте
- Глава VII Крайние эгоисты
- Глава VIII Честолюбцы перед неограниченными возможностями
- Глава IX Меньшинства
- Глава X Скучающие
- Глава XI Грешники
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Объединенная акция и самопожертвование
- Глава XII Вступление
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Глава XIII
- Факторы, способствующие самопожертвованию
- Отождествление с коллективным целым
- Притворство
- Недооценка существующего
- "Вещи, которых нет"
- Доктрина
- Фанатизм
- Массовые движения и армии
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Глава XIV
- Объединяющие элементы
- Ненависть
- Подражание
- Убеждение и принуждение
- Руководство
- Действие
- Подозрительность
- Результаты объединения
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Начало и конец
- Глава XV Люди слова
- Глава XVI Фанатики
- Глава XVII Практичные "люди действия"
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Глава XVIII
- Хорошие и плохие массовые движения
- Непривлекательность и бесплодность активной фазы
- Некоторые факторы, определяющие продолжительность активной фазы
- Полезные массовые движения
Примечания
Эрик Хоффер - Истинноверующий - Новые бедняки
Не все бедные люди относятся к неудовлетворенным. Некоторые из них прозябают в городских трущобах, но жизнью своей довольны. Они содрогаются при мысли о жизни вне привычной для них грязи. Даже бедняки благопристойного образа жизни, когда их бедность длится долго, остаются инертными: они считают существующий порядок вещей непреложным. Требуется катаклизм, нашествие, чума или какое-нибудь общественное бедствие, чтобы у них открылись глаза и они поняли, что "вечный порядок" далеко не вечен.Неудовлетворенностью заражены обычно новые бедняки, чья бедность относительно недавняя. Память о лучших временах жжет их сердца. Лишенные собственности и состояния люди откликаются на любые массовые движения. Это они обеспечили успех Пуританской революции в Англии в XVII веке.
Во времена "отгораживания" (см. раздел 5) тысячи землевладельцев изгоняли со своих земель арендаторов и превращали эти земли в пастбища. "Сильные и работящие крестьяне, влюбленные в землю, кормившую их, были превращены в наемных рабочих, городские улицы были переполнены нищими, просящими подаяния". Эта масса лишенных собственности людей и поставляла новобранцев для армии нового типа — армии Кромвеля. В Германии и в Италии новые бедняки из разорившихся людей среднего класса были главной опорой нацистской и фашистской революций. Потенциальные революционеры сегодняшней Англии — это вовсе не рабочие, а утратившие свое положение государственные служащие и деловые люди. Этот класс сохранил живую память о своем былом богатстве и могуществе, и он вряд ли добровольно примирится с ухудшением жизненных условий и своим политическим бессилием.
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