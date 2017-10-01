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Хоффер - Истинноверующий

Эрик Хоффер - Истинноверующий
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Общеизвестно, что все, кто примыкает к нарастающему революционному движению, делают это из соблазна перспективы быстрых и больших перемен в условиях их жизни. Ясно, что революционное движение — это орудие перемен. Не так очевидно, что и религиозные и национальные движения тоже могут быть средствами перемен. По-видимому, для большой и быстрой перемены необходим массовый энтузиазм или вообще некое массовое возбуждение, при этом неважно, отчего они происходят — в результате ли надежды на обогащение или в результате самой активности массового движения.
В нашей стране со времен гражданской войны огромные изменения происходили в атмосфере, накаленной энтузиазмом, порожденным небывалыми возможностями для личного успеха. Там, где личный успех не может быть движущей силой, должны быть найдены новые источники энтузиазма, чтобы провести и закрепить такие важные перемены, как пробуждение и преобразование косного общества или коренные преобразования в характере и образе жизни общины. Религиозные, революционные и национальные движения порождают массовый энтузиазм.

Эрик Хоффер - Истинноверующий

Минск , Издательство ЕГУ , 2001
200 с.
ISBN 985-6614-28-7

Эрик Хоффер - Истинноверующий - Оглавление

  • Предисловие научного редактора
  • Несколько слов об авторе
  • Предисловие
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - Соблазн массовых движений
  • Глава I Жажда перемены
  • Глава II Стремление к перевоплощению
  • Глава III Сменяемость массовых движений
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Потенциальный истинноверующий
  • Глава IV Роль отщепенцев в делах человеческих
  • Глава V
    • Бедняки
    • Новые бедняки
    • Отверженные
    • Свободные бедняки
    • Творческие бедняки
    • Объединенные бедняки
  • Глава VI Не на месте
  • Глава VII Крайние эгоисты
  • Глава VIII Честолюбцы перед неограниченными возможностями
  • Глава IX Меньшинства
  • Глава X Скучающие
  • Глава XI Грешники
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Объединенная акция и самопожертвование
  • Глава XII Вступление
  • Глава XIII
    • Факторы, способствующие самопожертвованию
    • Отождествление с коллективным целым
    • Притворство
    • Недооценка существующего
    • "Вещи, которых нет"
    • Доктрина
    • Фанатизм
    • Массовые движения и армии
  • Глава XIV
    • Объединяющие элементы
    • Ненависть
    • Подражание
    • Убеждение и принуждение
    • Руководство
    • Действие
    • Подозрительность
    • Результаты объединения
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Начало и конец
  • Глава XV Люди слова
  • Глава XVI Фанатики
  • Глава XVII Практичные "люди действия"
  • Глава XVIII
    • Хорошие и плохие массовые движения
    • Непривлекательность и бесплодность активной фазы
    • Некоторые факторы, определяющие продолжительность активной фазы
    • Полезные массовые движения
Примечания

Эрик Хоффер - Истинноверующий - Новые бедняки

Не все бедные люди относятся к неудовлетворенным. Некоторые из них прозябают в городских трущобах, но жизнью своей довольны. Они содрогаются при мысли о жизни вне привычной для них грязи. Даже бедняки благопристойного образа жизни, когда их бедность длится долго, остаются инертными: они считают существующий порядок вещей непреложным. Требуется катаклизм, нашествие, чума или какое-нибудь общественное бедствие, чтобы у них открылись глаза и они поняли, что "вечный порядок" далеко не вечен.Неудовлетворенностью заражены обычно новые бедняки, чья бедность относительно недавняя. Память о лучших временах жжет их сердца. Лишенные собственности и состояния люди откликаются на любые массовые движения. Это они обеспечили успех Пуританской революции в Англии в XVII веке.
Во времена "отгораживания" (см. раздел 5) тысячи землевладельцев изгоняли со своих земель арендаторов и превращали эти земли в пастбища. "Сильные и работящие крестьяне, влюбленные в землю, кормившую их, были превращены в наемных рабочих, городские улицы были переполнены нищими, просящими подаяния". Эта масса лишенных собственности людей и поставляла новобранцев для армии нового типа — армии Кромвеля. В Германии и в Италии новые бедняки из разорившихся людей среднего класса были главной опорой нацистской и фашистской революций. Потенциальные революционеры сегодняшней Англии — это вовсе не рабочие, а утратившие свое положение государственные служащие и деловые люди. Этот класс сохранил живую память о своем былом богатстве и могуществе, и он вряд ли добровольно примирится с ухудшением жизненных условий и своим политическим бессилием.
Views 314
Rating 5.0 / 5
Added 01.10.2017
Author brat librarian
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5.0/5 (2)

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