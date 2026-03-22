Хофман - Коул - Священный сор

Их образ жизни полностью соответствовал воспитанию, которое дал им отец, прогрессивно мыслящий юрист, живший в небольшом городке неподалеку от Глазго. Овдовев через две недели после рождения дочерей, он воспитывал их, придерживаясь принципов, свойственных богеме и кальвинизму, — причудливая смесь мечтательности с твердостью убеждений. Отказавшись от обыкновения обращаться с девочками как с фарфоровыми куколками, он утверждал, что его дочери сделаны из прочного материала. Сестры получили хорошее образование, умели самостоятельно мыслить и отстаивать свои убеждения, кроме того, неплохо владели верховой ездой. Отец привил дочерям любовь к иностранным языкам, пообещав, что они смогут поехать в любую страну, язык которой освоят. Еще подростками сестры путешествовали по Европе, зная французский, испанский, немецкий и итальянский. Отец всячески поощрял едва ли не родственные отношения дочерей с прогрессивным и известным своей интеллектуальной дерзостью молодым пастором, который некогда был любимцем Томаса Де Квинси, английского писателя, автора знаменитой «Исповеди англичанина, употребляющего опиум».

После безвременной кончины отца — сестрам тогда исполнилось двадцать три года — Агнесс и Маргарет погрузились в изучение иностранных языков и путешествовали по дальним странам. Они побывали в Египте, Палестине, Греции и на Кипре. Достигнув среднего возраста, сестры владели уже девятью языками, добавив к ранее освоенным иврит, персидский и сирийский, с его особым видом письма, известным под названием эстрангело. Они освоили новейшую фототехнику и, путешествуя по восточным странам, делали снимки древних рукописей, по возможности, приобретали оригиналы, а наиболее интересные манускрипты расшифровывали и переводили.

Пер. с англ. В. Гопмана

Москва: Книжники; Текст, 2013. — 365 [3] с. — (Чейсовская коллекция).

ISBN 978-5-9953-0300-8 («Книжники»)

ISBN 978-5-7516-1200-9 («Текст»)

Адина Хофман - Питер Коул - Священный сор - Потерянный и возвращенный мир Каирской генизы - Содержание

Глава 1. Скрытая мудрость

Глава 2. Змеи и тайны

Глава 3. «Все мои мысли сейчас — о книге Бен-Сиры»

Глава 4. В Египет

Глава 5. Разбирая материалы

Глава 6. Палимпсесты

Глава 7. «Чтобы ничего не пропало»

Глава 8. Галерея еретиков

Глава 9. Фрагменты испанской мозаики

Глава 10. Средиземноморское общество

Послесловие