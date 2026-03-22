Хофман - Коул - Священный сор

Их образ жизни полностью соответствовал воспитанию, которое дал им отец, прогрессивно мыслящий юрист, живший в небольшом городке неподалеку от Глазго. Овдовев через две недели после рождения дочерей, он воспитывал их, придерживаясь принципов, свойственных богеме и кальвинизму, — причудливая смесь мечтательности с твердостью убеждений. Отказавшись от обыкновения обращаться с девочками как с фарфоровыми куколками, он утверждал, что его дочери сделаны из прочного материала. Сестры получили хорошее образование, умели самостоятельно мыслить и отстаивать свои убеждения, кроме того, неплохо владели верховой ездой. Отец привил дочерям любовь к иностранным языкам, пообещав, что они смогут поехать в любую страну, язык которой освоят. Еще подростками сестры путешествовали по Европе, зная французский, испанский, немецкий и итальянский. Отец всячески поощрял едва ли не родственные отношения дочерей с прогрессивным и известным своей интеллектуальной дерзостью молодым пастором, который некогда был любимцем Томаса Де Квинси, английского писателя, автора знаменитой «Исповеди англичанина, употребляющего опиум».
После безвременной кончины отца — сестрам тогда исполнилось двадцать три года — Агнесс и Маргарет погрузились в изучение иностранных языков и путешествовали по дальним странам. Они побывали в Египте, Палестине, Греции и на Кипре. Достигнув среднего возраста, сестры владели уже девятью языками, добавив к ранее освоенным иврит, персидский и сирийский, с его особым видом письма, известным под названием эстрангело. Они освоили новейшую фототехнику и, путешествуя по восточным странам, делали снимки древних рукописей, по возможности, приобретали оригиналы, а наиболее интересные манускрипты расшифровывали и переводили.
Адина Хофман - Питер Коул - Священный сор - Потерянный и возвращенный мир Каирской генизы
Пер. с англ. В. Гопмана
Москва: Книжники; Текст, 2013. — 365 [3] с. — (Чейсовская коллекция).
ISBN 978-5-9953-0300-8 («Книжники»)
ISBN 978-5-7516-1200-9 («Текст»)
Адина Хофман - Питер Коул - Священный сор - Потерянный и возвращенный мир Каирской генизы - Содержание
Глава 1. Скрытая мудрость
Глава 2. Змеи и тайны
Глава 3. «Все мои мысли сейчас — о книге Бен-Сиры»
Глава 4. В Египет
Глава 5. Разбирая материалы
Глава 6. Палимпсесты
Глава 7. «Чтобы ничего не пропало»
Глава 8. Галерея еретиков
Глава 9. Фрагменты испанской мозаики
Глава 10. Средиземноморское общество
Послесловие
No comments yet. Be the first!