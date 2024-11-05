Церковь Грейс Баптист (The Grace Baptist Church), Лебанон, Миссури, весьма благодарна Господу за помощь в переиздании редких трудов издательством «Партикулар Баптист Пресс» (Particular Baptist Press). Мы разделяем стремление братьев Гари В. Лонга и Терри Вулевера сделать эти труды доступными для нынешнего поколения. Некоторые из них трудно найти, и они, скорее всего, обречены на исчезновение, если их не переиздать. Нельзя утратить мудрость и разумение, заложенные в этих трудах. В наши и последующие дни важно иметь их и рассуждать над ними. Мы с особым энтузиазмом ожидаем издания этих трудов и верим, что это принесет пользу Сэр Фрэнсис Бэкон сказал: «Старое дерево лучше горит, старым друзьям лучше всего довериться, старые книги лучше читать». Выдержка делает ценнее. Эти старые труды прошли проверку времени и критики и стоят нашего внимания. Мы с радостью ожидаем их применения в наши дни. Дон Прош (Don Preusch), пастор церкви Грейс Баптист, Лебанон, Миссури.

Джеймс Холдейн - Послание к Евреям

[перевод с англ. Сидак М.]

Одесса: Христианское просвещение, 2016. — 344 с.

Джеймс Холдейн - Послание к Евреям

Предисловие

Введение

Предисловие

Глава I

Глава II

Глава III

Глава IV

Глава V

Глава VI

Глава VII

Глава VIII

Глава IX

ГлаваХ

Глава XI

Глава XII

Глава XIII

Об искуплении

Учение и наша обязанность испытывать себя

Джеймс Холдейн - Послание к Евреям - Введение

Исследуя влияние евангельского христианства на характер нации, можно с уверенностью заключить, что оно прямо пропорционально количеству посвященных верующих в этой нации. То, что доктор Хендерсон называет «жизненно важной связью религии и национального характера», нашло свое подтверждение в народе Шотландии. «Христианское прошлое Шотландии является не самым незначительным фактором из тех, что воспламеняют любовь шотландцев к своей родине. Шотландия имеет богатое религиозное наследие, — говорит он, — куда бы мы ни обратились, везде можно увидеть места, свидетельствующие о делах, совершенных ради Христа и Его Царства; это родина первых святых, чье великое дело распространения христианства среди невежественных обитателей запечатлено в номенклатуре этой страны; там находятся области, где герои Реформации совершали свой труд и шотландские ковенантеры составляли великие символы веры, церкви, где святые мужи совершали свое служение и в которых происходили великие пробуждения».

В «великое дело распространения христианства», не только в своей родной Шотландии, но и за ее пределами, были вовлечены два брата, Роберт (1764-1842) и Джеймс Александр (1768-1851) Холдейн. И хотя, возможно, Роберт более известен своей защитой евангельского кальвинизма от континентального рационализма во время своего посещения Женевы и Монтобана (1816-1819) и своим «Толкованием послания к Римлянам» (1836-1839), оба брата сыграли значительную роль в пробуждении кальвинистского богословия в Шотландии в девятнадцатом веке.

Джеймс Александр Холдейн, автор данного толкования послания к Евреям, родился в Данди 14 июля 1768 года. После нескольких лет обучения в Эдинбургском университете Джеймс подумал, что ему стоит последовать по стопам своего отца, и в 1785 году посвятил себя карьере моряка на службе в Ост-Индской компании. Десять лет спустя он со своей женой решил обосноваться в Эдинбурге, где и обратился к Христу благодаря содействию служителя Дэвида Боге. В 1797 году он впервые отправился проповедовать по Северной Шотландии. Будучи в то время еще членом Шотландской церкви, Холдейн начал подвергать сомнению и бросать вызов государственной церкви, отвергая приходский подход и поощряя странствующую проповедь Евангелия. К 1799 году он оставил пресвитерианство и был рукоположен на служение пастора независимой общины, собирающейся в бывшем здании цирка, известном как «Табернакл». Пересматривая доктрину и форму управления во свете Библии и благодаря влиянию трудов таких шотландских баптистов как Арчибальд Маклин и Лахлан Макинтош, Джеймс Холдейн принял баптистские взгляды и был крещен по вере весной 1808 года. Его брат Роберт, также ставший баптистом, был крещен в этом же году. Более 50 лет Джеймс Холдейн верно служил своей любимой общине в новом здании Табернакла, а их сотрудничество прервалось только со смертью пастора Холдейна, ушедшего в субботу, 8 февраля 1851 года.

Будучи пастором церкви, Джеймс Холдейн совершал евангелизационные поездки по Шотландии, графствам Оркни и Шетланд. Он также проповедовал в важных центрах Англии и Ирландии. Большая часть его труда совершалась под открытым небом в летнее время. Он часто встречался с противостоянием, но никогда не унывал. Он всегда был как верующим джентльменом, так и горячим проповедником Евангелия. Ни один историк не сможет описать, насколько подобная евангельская проповедь была продуктивной и эффективной в пробуждении духовной жизни Шотландии.

К данному переизданию ценного труда Холдейна мы приложили то, что его биограф назвал «одним из самых полезных и ценных трудов м-ра Д.А. Холдейна на тему веры», его «Трактат о доктрине и обязанности самоанализа» (1806).

По рекомендации Ч.Х. Сперджена и переиздавая с личной копии Сперджена, издательство с радостью выпускает в свет этот труд «к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова» (Ефесянам 4,12).

Факсимиле подписи Сперджена и комментарии с форзацев его личной копии «Толкования послания к Евреям» Джеймса Холдейна сегодня являются частью собрания библиотеки Ч.Х Сперджена, расположенной в Карри Лайбрери Уильям Джуел Колледж (Curry Library of William Jewell College), Либерти, Миссури.