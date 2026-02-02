Как живет среднестатистический человек в двадцать первом веке? Чаще всего он жрет что попало, трахается с кем попало и мало задумывается о том, зачем он вообще был рожден и появился на этой планете. Все, что волнует его – это чего бы еще засунуть в свой лениво жующий рот, как обзавестись модным смартфоном раньше остальных и каким образом пускать пыль в глаза окружающим, даже если денег в кармане совсем немного.

Современный человек – это такое жалкое и ничтожное зрелище, что его воротит от самого себя. Вот почему он ненавидит свое тело, свою собственную жизнь и все то, что его окружает. Поэтому его фото в социальных сетях не имеют ничего общего с жестокой реальностью: на снимках он красив, всегда подтянут, счастлив и совершенен. Ему экстренно необходимо, чтобы другие завидовали ему, восхищались им и верили в этот обманчивый картонный мир, который существует исключительно в его больном воображении. Так живет большая часть современных людей. А если говорить прямо - существует. Потому что погоню за иллюзиями нельзя назвать жизнью. Абсолютно все, что делает сейчас современный человек – это добивается уважения или расположения окружающих к его персоне.

Фактически, если ты ведешь посредственную и неинтересную, пресную и убогую жизнь, то никому на этом земном шаре до тебя не будет никакого дела. Казалось бы - ну и что здесь такого? Почему нас вообще должно волновать чужое мнение? Какая разница, если кто-то сочтет нас никчемными, неудачливыми или даже жалкими? Ведь самое важное – это то, что мы думаем о себе сами... Разве это не так? На самом деле - нет. Пропаганда ложного счастья достигла таких дивных масштабов и затронула такое огромное, невероятное количество людей, что мы на самом деле давно перестали разграничивать свое личное счастье от театральной постановки, разыгрываемой для других людей. Фактически, даже если у тебя есть неплохая карьера, имеется пара милых детишек и любящий спутник жизни, этого все равно оказывается слишком мало для того, чтобы оказаться в избранном кругу исключительных людей.

Поэтому современному человеку приходится лезть из кожи вон, чтобы доказать всему миру, что он чего-то да стоит. Именно на это затрачиваются все жизненные силы, все время и именно этого касаются все наши мечты. Теперь нельзя купить просто удобный диван для гостиной - он обязан быть красивым настолько, чтобы отлично получаться на всех снимках для Инстаграма. Сейчас нельзя быть просто худым или вести здоровый образ жизни - разве этим кого-то удивишь и привлечешь внимание окружающих? Чтобы завоевать и удерживать внимание современных людей, приходится идти на крайности, постоянно удивлять и будоражить воображение. Все это требует больших денег, больших усилий и огромного количества времени. Но почему-то счастья это не приносит никакого. Но почему? Жить на потеху публике - такое же малоприятное занятие, как жрать коровий навоз и снимать это на видео.

Да, вы удивите этим поступком тех, кто просмотрит это видео в социальных сетях или на вашем канале YouTube. Возможно, даже неплохо заработаете на этом. Но взамен вы не получите ничего, кроме душевной пустоты и разочарования в собственной жизни. Потому что ощущение внутреннего счастья невозможно купить. И потому что вы не были рождены для того, чтобы жить как животное. Люди несчастны потому, что они слишком много думают о других людях. Они стремятся быть красивыми, успешными и вызывать зависть окружающих даже тогда, когда им это совершенно не нужно. Сейчас вообще сложно понять, чего ты на самом деле хочешь. Потому что вокруг слишком много обмана, слишком много лжи и иллюзорной реальности, которая на самом деле никакая к хренам собачьим не реальность. Весь этот театр абсурда и блядский цирк, царящий вокруг нас, загоняет людей в еще большую жопу, начисто стирая любые истинные ориентиры.

Вот, скажем, человек с детства мечтал стать художником и обзавестись огромной семьей. Пописывает себе картины на бабушкином чердаке, клепает детишек и вполне счастлив. Ровно до того момента, как из небытия не выныривает какой-нибудь знакомый или просто посторонний человек, который зарождает в его мозгу одну неприятную мысль. А что, если я напрасно трачу свою жизнь? В смысле, да, я вроде доволен собой и тем, что я делаю, но ведь это выглядит так ничтожно на фоне других жизней и других примеров. Вот бывший друг детства, скажем, каждую неделю покупает новую машину и трахает пластилиновых женщин, похожих на уродливую карикатуру из журнала для шизофреников. А я? Я ведь полное ничтожество! И наплевать, что ты на самом деле счастлив. Что тебе хорошо и без перекроенных шлюх, дорогих тачек и вилл с бассейнами. Стоит задуматься об этом хотя бы один раз, один, блять, крошечный разочек, и все!

Тебя тут же начинают перекручивать на фарш в мясорубке потребительской агонии и жажды дешевой славы. Это зерно сомнения, зародившееся в твоем мозгу, начинает разрастаться, как сраная раковая опухоль. Она сжирает остатки твоего интеллекта, твоего критического мышления и здравомыслия. И уже вскоре ты сидишь по вечерам один, в окружении пустых бутылок из-под водки, обхватив голову руками и думая о том, как ты нещадно просрал свою единственную жизнь. И ты вряд ли задумаешься над тем, что все было хорошо ровно до того момента, пока ты не засомневался в том, что ты делаешь. В том, как ты жил все это время. Начиная в панике бегать кругами и заламывать руки, ты уничтожаешь свою реальную, настоящую жизнь ради того, чтобы построить розовый спектакль, которого все равно никогда не будет существовать в реальном мире. Никто из людей на самом деле не выглядит так, как на своих фотографиях в интернете.

У реальных людей есть прыщи и морщины, от них может плохо пахнуть, у них нет идеальных пропорций тела. Если у твоей бывшей одноклассницы идеальная грудь, то почти наверняка у нее настолько жирная жопа, что в нее мог бы заплыть катамаран. Или коротенькие кривенькие ножки, которые она благоразумно прячет и не демонстрирует на своих снимках. Короче, у реальных людей всегда есть недостатки, и они не могут быть идеальными. Точно так же, как и их жизнь. Даже самые богатые и успешные люди болеют, переживают измены и предательства, могут чувствовать себя несчастными и одинокими. Фактически, успех в жизни вообще никак не гарантирует наличие внутреннего счастья. Это, блять, вообще две разные вещи, никаким образом не пересекающиеся между собой! Зато с экранов наших современных телеков нам день и ночь вещают о том, как круто и здорово иметь дорогую стиральную машинку, которая голосом Элвиса Пресли сообщит о том, что твое тряпье уже достиралось, и его пора вытащить наружу.

А в супернавороченной тачке с сидениями из экологически чистой кожи ягненка твоя задница будет ощущать такую божественную мягкость, что все твои жизненные проблемы моментально останутся позади. Нам всем внушают, как здорово иметь кучу вещей и что именно от этого зависит наше внутреннее самоощущение. И большая часть дебилов верит этому, на самом деле верит. И даже не сомневается в том, что если похудеет по ультрасовременной фитнес-программе за 500 баксов в месяц, то мигом вернет любовь мужа-изменника. Или получит долгожданную работу мечты. Люди, блять, не понимают вообще, что как бы ты ни выглядела, тебя все равно не будут любить от этого больше. И если кого-то от твоего присутствия тошнит, то хоть вырядись ты в платье из кожи питона, это не изменится. Масса людей строят успешную карьеру и открывают свой бизнес, имея внешность аллигатора-имбецила, но это нисколько не отражается на уровне их способностей, стремлений и интеллекта.

Люди с мозгами прекрасно осознают, что большой дом в модном квартале не сделает их ни лучше, ни счастливее. И никак не приблизит к ощущению внутренней гармонии. Ты останешься таким же куском дерьма, как и был, просто жить будешь в новом месте. То же самое фактически со всем остальным, о чем так страстно мечтают современные люди. Я понимаю, что сейчас очень сложно бороться с потреблятством, поскольку оно достигло всепоглощающих масштабов и чуть ли не с эмбрионального возраста оказывает влияние на нашу жизнь. Но все дело в том, что если поддаться этому беспощадному зову, можно навсегда распрощаться со всеми своими настоящими мечтами. Потому что ты запутаешься настолько сильно, что вообще перестанешь осознавать, чего ты желаешь на самом деле. Спроси у любого человека о том, чего он хочет. А потом о том, что ему нужно. Люди настолько отупели, что большая часть даже не поймет, в чем здесь подвох.

Патрик Дж. Холл – Аскетизм

Издательство – «Автор» – 25 стр. / 2019 г.

ISBN 978-5-44-966048-0

Патрик Дж. Холл – Аскетизм – Содержание