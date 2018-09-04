Человек был абсолютно счастлив. Его взору предстал совершенный мир, и сам он тоже был совершенен. Обладать большим счастьем, чем он обладал, было просто невозможно. Открыв глаза в первый раз, он увидел над головой небо, а под ногами землю. Вокруг были Божьи твари, а перед ним был Бог. Человек знал предназначение всякой вещи, как будто он прожил в этом мире долгие годы. Он видел в небесах средоточие славы, но Творец предусмотрел для него не менее прославленное место обитания, и этим местом был рай. Если бы Бог поместил человека сразу на небеса, то ему не понадобилось бы тело.

Земной прах должен оставаться на земле, но для человека было приготовлено особое место, которое было земным образом небес, и служило для удовлетворения духовных нужд. Если бы человек был сотворен лишь для размышлений, то его можно было бы поместить в пустыне или на вершине горы. Но та же Сила, Которая наделила его возможностью помышлять о горнем, дала ему руки для работы и работу для рук. Кроме того, Бог сотворил человека не просто для жизни. Тот, Который, сотворив все хорошо весьма, радовался, Он радовался, когда хорошо сотворенному было хорошо. Бог любит, когда Его творение счастливо. Наши непротивозаконные удовольствия Ему в радость. Помышляющий, что Богу можно угодить унынием, совсем не знает Творца.

Холл Иосиф - Размышления - Том 1

Пер. с англ.

Житомир: Издательский дом "Завет Христа", 2007. 392 с.

ISBN 966-9654-33-5

Холл Иосиф - Размышления - Том 1 - Содержание

КНИГА I

I О творении

II О человеке

III О рае

IV О Каине и Авеле

V О потопе

КНИГА II

I О Ное

II О башне

III Об Аврааме

IV О принесенном в жертву Исааке

V О Лоте и Содоме

КНИГА III

I Об Иакове и Исаве

II О Лаване и Иакове

III О Дине

IV Иуда и Фамарь

V Об Иосифе

КНИГА IV

I Злоключения Израиля

II О рождении и воспитании Моисея

III О призыве Моисе

IV Казни египетские

КНИГА V

I Воды Мерры

II О перепелах и манне

III Скала в Рефидиме

IV Поражение Амалика или воздетые руки Моисея

V О законе

VI О литом тельце

КНИГА VI

I Покрывало Моисея

II О Надаве и Авиуде, или об огне чуждом

III Об Аароне и Мариам

IV О разведчиках земли ханаанской

V О восстании Корея

КНИГА VII

I Жезл и кадильница Аарона

II О медном змее

III О Валааме

IV О Финеесе

V О смерти Моисея

КНИГА VIII

I О Раав

II О расступившихся водах Иордана

III Осада Иерихона

IV Об Ахане

V О жителях Гаваона

КНИГА IX

I Спасение Гаваона

II Жертвенник колена Рувимова

III Аод и Аглон

IV Иаиль и Сисара

V Призыв Гедеона

VI Победа Гедеона

VII Возмездие Сокхофу и Пенуэлу

КНИГА X

I Иефай

II Зачатие и рождение Самсона

III Женитьба Самсона

IV Победа Самсона

V Смерть Самсона

VI Идолопоклонство Михи

КНИГА XI

I О наложнице левита

II Поражение Вениамина

III Ноеминь и Руфь

IV Вооз и Руфь

V Анна и Фенана

VI Илий и Анна

VII Илий и его сыновья

Холл Иосиф - Размышления - Том 1 - О человеке

МОЙ БОГ, что за господина для этого мира Ты сотворил! Песчинка не так мала в сравнении с землей, как человек в сравнении с небесами. "Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек"? Разве можно представить себе, что весь этот мир сотворен ради одного? И, тем не менее, это так, никто, кроме человека, не сможет оценить то, что Ты создал. Но именно в этом главное призвание человека — ценить, восхищаться и поклоняться. Кроме того, цена предмета не зависит от его объема, один алмаз дороже нескольких камнедобывающих карьеров, один магнетит стоит целых гор. Человек может собой прославлять Тебя, и это не будет нарушением закона. Ни одно из творений не вызывает столько удивления, как любой из нас. Все творение было создано словом, но не ЧЕЛОВЕК, в его создании принимала участие святая Троица. Все существующее создавалось в одночасье, но для человека сначала была вылеплена форма, которая впоследствии была заполнена Твоим дыханием.

Все творение не имеет прообраза, но человек сотворен по Твоему образу и по Твоему подобию. Все твари должны покоряться, но не человек, он призван властвовать над ними. Ты Сам дал ему имя, а он, в свою очередь, назвал поименно все окружающее его. Поскольку Ты оценил нас выше всего остального, то жизнь свою мы, как никто другой, должны посвящать Тебе. Что меня должно восхищать в первую очередь? Твое провидение во время творения или мудрость и мощь в самом акте творения? Сначала Ты построил огромный дом, которым является мир. Затем обустроил его, а потом пустил в него жильцов. Даже голые стены явились бы роскошью для нас, но Твоя любовь не позволила нам поселиться в пустыне. Ты приспособил наше жилище к безбедной жизни еще до того, как мы появились на свет, равно как и построил небесные обители для тех, кто еще на земле. Сначала были готовы подмостки сцены, а уж потом появился в лице человека и актер, и зритель, чтобы жизнь не проходила праздно. Земля предназначена для существования, а небо для созерцания. Ты нарисовал красками физической материи карту вселенной в натуральную величину, и в уменьшенном масштабе поместил ее в человеке.

Только он состоит из земного и небесного, из тела и души. Но даже земная составляющая, несмотря на ее несовершенство в сравнении с небесной, поражает воображение: она — дело рук Твоих, мой Бог, кучка праха, восхищающаяся небесами! Иные твари тупо смотрят вниз, все их чувства направлены к земному, их совсем не интересует горнее. Разве не удивительное творение человек, всматривающийся ввысь? Голова его находится ближе к небесам, как в пространстве, так и в подобии — и то, и другое — сфера. В ней также находится отражение небесного разума, что делает человека человеком. А сколь божественны пропорции лица его! И хотя мы не понимаем, почему именно они восхищают нас, тем не менее, они восхищают. Лица — это живые зеркала душ, они отражают присутствие разума, который так легко раним. Но Ты защитил его лобной костью и черепом.

А язык? Что за чудо, данное Тобой! Он не просто различает вкус, это средство общения. Небольшой член способен воспроизводить услаждающие звуки. Какую мощь Ты вложил меж хрупких костей челюсти. А шея? Изящная и могучая, она подобна башне, хоть она и мала, но жилиста. А руки? Они способны творить прекрасные вещи для собственного тщеславия. Во всем мы находим красоту, силу, целесообразность, все это соединяется в венце творения. Все на своем месте, ничто не может быть переставлено, только так и никак иначе. У нас есть все для полноценной жизни, мы грустим, радуемся, переживаем, питаемся и поклоняемся благодаря возможностям, заложенных Тобой. Ни одна артерия, никакая вена не существуют просто так. В теле нет ничего лишнего, все приготовлено для выполнения определенных функций и должно работать.

Но вместе с тем, если тело сравнить с душой, то оно всего лишь глиняная стена, за которой спрятано сокровище. Оно как шкатулка для хранения драгоценностей, как чехол для бесценной скрипки или как маска на прекрасном лице. Человек достоин был быть сотворенным в последнюю очередь. Последним штрихом творения человека стала душа, которую Ты вдохнул в его ноздри. Последней потому, что она ценнейшая из всего. Тело удостоено высочайшей чести, оно стало соратником души, которая, собственно говоря, есть ломовая лошадь. Она тащит жизнь, заставляет работать и поклоняться, созерцать и размышлять. Внешний труд обуславливается ее активностью, не говоря уже о труде внутреннем, который намного благородней. Сравните с птицей, которая поет лучше всего в клетке, но летает на воле. Душа моя открывает мне свои тайны о том, сколь активна она, на что способна. Без ее помощи мне это не понять. Она может в мгновение ока перенести мысли с небес на землю, помогает постичь непостижимое, познать непознаваемое, родить то, что никогда не существовало и не будет существовать. Никто не может насытить ее, кроме Извечного, ничто не может ограничить ее, кроме Вездесущего. Господь, Ты соделал ее таковой, она принадлежит Тебе, Ты обитаешь в той, которая обитает в прахе. Тело слеплено из глины, оно однородно с ней, но душу вдохнул Бог. Слепленное тело лежало на земле, оно до акта вдохновения жизни ничем от нее не отличалось. Дыхание жизни дало ему чувства, движение, разум, оно сделало его тем, чем оно есть — человеком.

Но откуда тогда пришло это животворящее дыхание? Ни воздух, ни земля, ни вода здесь не были задействованы. Ты изливаешь Святого Духа, давая жизнь духовную, а тогда вдохнул жизнь физическую. Душа стремится к Тебе, плоть наша от плоти, а дух от Духа Святого. Сколь страстным должно быть желание души вознестись к Тебе, прильнуть к Твоей груди и обрести покой. Если душа нисходит от Тебя, то почему мы не можем сказать, что она похожа на Тебя? Ты нематериальный бессмертный дух, носитель разума. Мудрый Создатель всего, что существует, почему бы Тебе было не сотворить нечто напоминающее Творца? Все творение состоит из плоти, но только человек из плоти и духа. Да, ангелы суть духи, но они — творение не "по образу и подобию". Как может ограниченное, слабое существо быть Твоим образом? Тем не менее, Ты соизволил наделить им человека, не столько по естественным способностям, сколько по душевной красоте.