Господь Бог, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, она должна светить во всем мире. "От Дана до Вирсавии" слава мудрости Соломона распространилась за пределы Израильского царства и распространилась далеко за его пределами. Извечный Царь мира, Ты велик между народами,' "имя твое — как разлитое миро; поэтому девицы любят тебя". Совсем не удивительно, что многие правители мира хотели научиться у Соломона премудрости, как хотела научиться ей царица Савская, потомок Хама.

Мы знаем, что купцы отправляются за богатством в Индию, кто-то переправляется через океаны из любопытства, кто-то едет изучать философию в другие страны, но эта царственная особа отправилась в изнурительное путешествие для того, чтобы посмотреть своими глазами на Соломона, мудрейшего из людей, расспросить его о вечных ценностях. Ее интересовали искусства, религия и вопросы, связанные с естествознанием. Трудности, связанные с путешествием, ничто по сравнению с тем, что она могла получить в Иерусалиме. Полагаю, что царица осудила бы многих из нас, ведь истина провозглашается в наших городах почти на всех перекрестках, но мы не спешим прислушаться к ней.

Без всякого сомнения, жаждущая мудрости царица держала при дворе мудрецов, но их знания не могли больше удовлетворить ее, и она отправилась послушать оракула Божьего. Самоуверенность глупа, поэтому сомневаться в чем-то полезно, но еще полезнее развеивать сомнения. Не сомневающийся ум ничему не научится, но постоянно сомневающийся никогда не получит пользы от учебы. Сомнения должны направлять на стезю познания и поиска истины, а уверенность утверждает в ней. Уверенность, которой не предшествовали сомнения, ничего не стоит, но не развеивающиеся сомнения хуже этой уверенности. Блажен, кому Царь мира поможет развеять сомнения и обрести уверенность.

Холл Иосиф - Размышления - Том 2

Пер. с англ.

Житомир: Издательский дом "Завет Христа", 2007, 368 с.

Перевод: Г. Вязовский, Л. Вязовская

ISBN 966-9654-33-5

Холл Иосиф - Размышления - Том 2 - Содержание

КНИГА XII

I Ковчег и Дагон

II Возвращение ковчега

III Перемещение ковчега

IV Встреча Саула и Самуила

V Избрание Саула

VI Обращение Самуила к народу

VII Жертвоприношение Саула

VIII Победа Ионафана и клятва Саула

КНИГА XIII

I Саул и Агаг

II Отвержение Саула и воздвижение Давида

III Приглашение Давида во дворец

IV Давид и Голиаф

V Любовь Ионафана и ненависть Саула

VI Хитрость Мелхолы

VII Давид и Ахимелех

КНИГА XIV

I Саул в пещере Давида

II Навал и Авигеяда

III Саул и волшебница из Аэндорфа

IV Секелаг разрушенный и отмщенный

V Смерть Саула

КНИГА XV

I Оза и перенос ковчега

II Мемфивосфей и Сива

III Аннон и посланник Давида

IV Давид, Вирсавия и Урия

V Нафан и Давид

VI Амнон и Фамарь

VII Возвращение Авессалома и подготовка к перевороту

КНИГА XVI

I Злословие Семея

II Смерть Авессалома

III Восстание Савея

IV Исчисление народа

КНИГА XVII

I Низложение Адонии

II Конец Давида и приход Соломона

III Казнь Иоава и Семея

IV Разрешение спора между двумя блудницами

V Храм

VI Соломон и царица Савская

VII Отступничество Соломона

КНИГА XVIII

I Ровоам

II Иеровоам

III Жена Иеровоама

IV Аса

V Илия в Сарепте

VI Илия и пророки Ваала

КНИГА XIX

I Ахав и виноградник Нафунаила

II Ахав и Михей или смерть Ахава

III Болезнь Озии, Илия отмщен

IV Вознесение Илии

КНИГА XX

I Сонамитянка и царь Иорам

II Ииуй, Иорам, Иезавель

III Ииуй убивает сынов Ахава и поражает служителей Ваала

IV Гофолия и Иоас

V Иоас и умирающий Елисей

VI Прокаженный царь

VII Царь Ахаз и новый жертвенник

VIII Разрушение Израильского царства

IX Езекия и Сеннахирим

X Болезнь и исцеление Езекии

XI Манассия

XII Иосия на путях Давидовых

XIII Смерть Иосии и отвержение Иерусалима

КНИГА XXI

I Зоровавель и первое возвращение из Вавилонсконо плена

II Стены Иерусалима

III Избрание Есфири

IV Возвышение Мардохея и падение Амана

Холл Иосиф - Размышления - Том 2 - Избрание Саула

1 Книга царств, 10 - 11

ПО СЛОВУ ГОСПОДА Самуил тайно помазал Саула на царство. Никто не знал об этом, да и сам Саул промолчал, когда вернулся домой. Возможно, если бы Самуил заранее все рассказал, то нашлось бы множество недовольных, которые стали бы оспаривать Божье решение, как это нередко бывает и поныне. Если Господь повелевает нам сохранить что-то в тайне, мы обязаны молчать. Но Самуил был истинным человеком Божьим, он не поддался искушению рассказать, кого принимает в своем доме. Он сделал все, что ему было велено, без раздумий, потому что бесконечно доверял Богу Излишняя болтливость часто свидетельствует о слабой вере. Саул тоже был не из болтливых, потому что он не только не рассказал о случившемся, но даже спрятался в обозе, когда Самуил созвал народ на выборы царя. Это тоже произошло от слабой веры, ведь пророк объяснял ему, что все, что происходило, было по воле Божьей. Глупая надежда человека спрятаться от Бога, от исполнения Его воли! Ведь если Он нашел Саула среди тысяч и тысяч израильтян, то неужели не увидит его в обозе? Напрасно прячется человек, когда Бог призывает его.

Трудно осуждать Саула за его нежелание быть царем Израиля. Такая честь слишком тяжела и обременительна, поскольку общество израильское склонно к своеволию и непокорству. Нет человека, который по своей воле кинулся бы в бурю. Правление Израилем весьма походило на подобный поступок. Кроме этого, на границах по-прежнему бряцали оружием филистимляне, старые враги евреев, которые лишь слегка присмирели, почувствовав на себе тяжесть Божьего суда. Наас Аммонитянин грозил войной. В таких обстоятельствах честь быть избранным царем и взвалить на свои плечи все эти проблемы была весьма и весьма сомнительной. Только записные властолюбцы могли стремиться к этому. Саул был достаточно разумным, чтобы понимать все это, поэтому он и спрятался. Подумайте, что представляло из себя израильское общество того времени, если человек предпочел спрятаться среди грязных и пыльных вьюков, чем сесть на трон! Избрание происходит вне зависимости от того, насколько человек сам желает быть избранным. Иногда Господь силой влечет избранного Им к сияющему царству.

Итак, Саул оказался в центре устремлений всего израильского народа. В это время мы не видим на его лице ничего, кроме скромности и богобоязненности. Возвышаясь над народом, Саул "был от плеч своих выше всего народа". Казалось, его рост и скромное поведение указывали на то, что этот молодой человек был рожден для того, чтобы стать царем. Израильтяне кричат от радости: они получили царя, да еще такого красивого! Как часто мы ошибаемся, принимая красоту лица за красоту души, а растерянность — за умаление и скромность. Необходимо помнить, что истинно хорошо то, что хорошо кончается, вне зависимости от того, каким было начало. Чтобы радость не была кратковременной, необходимо быть точно уверенным, что предмет нашего восхищения действительно достоин быть таковым.

Что за радость иметь благословение, если не знаешь, как его использовать? Израильтяне считали, что, получив царя, они тем самым решат все свои проблемы. Но Самуил предупреждал их о всех тех обязанностях, которые возникнут с избранием царя. Увы, как редко мы прислушиваемся к голосу истинных пророков! Самуил написал для народа все права царства и положил написанное перед Господом. Но и после этого народ не заинтересовался. Но если определенные обязанности не соблюдаются ни одной стороной, то разве можно гарантировать разумное правление? Несмотря на то, что с избранием царя Самуил перестал быть судьей израильским, он попрежнему оставался пророком. Поэтому он старался научить свой непокорный народ. Это плохо получалось, поэтому он имел намерение наставить того, кто должен был править. Нет абсолютно независимого правителя, всевластен лишь Господь Бог. Поэтому все правители, все цари и короли должны руководствоваться Божьими законами и установлениями, признавая над собой власть Того, Кто поставил их на царство. Самуил изо всех сил старался поддерживать ровные отношения между царем и его подданными, стремится заставить их забыть и идолопоклонстве, но поклоняться только истинному Богу. Настоящий христианин не стремится удержать власть, но всегда старается вразумить окружающих.

Большая часть народа израильского на тот момент искренне рада избранию царя. Но были и такие, кто сказал: "Ему ли спасать нас?". Да, никому и никогда не удается удовлетворить всех без исключения. Даже если ты будешь самым умным и красивым в своем народе, самым разумным правителем, то все равно найдутся те, кто скажет с презрением: "Ему ли спасать нас?". Если царь действительно достоин трона, то всегда найдутся те, в ком взбунтуется порок и кто скажет, не сумев унять гордыню: "Ему ли спасать нас?". Все видели, что Саул не просил царства, скорее, он отказывался от него, показывая свое нежелание тем, что спрятался, когда Самуил призвал весь народ. Возможно, если бы его кандидатура была предложена на голосование, он бы также был избран большинством голосов. Но зависть тех, кто считал себя не менее достойным, гложет им сердце, заставляя говорить презрительные слова. Не следует слушать тех, кто был отвергнут Господом. Какую вину видят они в Сауле, если Сам Бог избрал его? Но для завистников не важна объективная реальность происходящего, гордыня затмевает разум, заставляя говорить и поступать против слова Божьего. И в результате мы видим амбиции вместо радости за соплеменника. Призывайте Дух Господень в моменты раздражения, чтобы злые и несправедливые слова не срывались с ваших уст Спокойствие в сердце являет миру внешнее спокойствие и миролюбие.

Избрание Саула царем никак не повлияло на воинственный настрой враждебных Израилю соседей. Наас Аммонитянин идет войной на Иавис Галаадский. Только благодать может научить верующие сердца, как правильно поступить в том или ином случае. Язычники же всегда полагаются на самих себя. Когда Дух Божий сошел на Саула, он поступил единственно возможным в той ситуации способом: возбудив сильный страх в соплеменниках, он поднял их всех на войну с дерзкими и жестокими завоевателями. А как еще назвать тех, кто согласен заключить мир с жителями Галаада только при условии, что всем им будет выколот правый глаз? Жители Иависа обратились за помощью к Саулу. Он собрал войско И'поразил аммонитян. Эта победа так воодушевила израильтян, что они вспомнили тех, кто поносил Саула при избрании, и решили убить их, чтобы и памяти не осталось от тех, кто не верил в богоизбранность царя. Но истинная смелость заключается и в том, чтобы не мстить за давно прошедшее. Церковь Божья не таит зла на окружающий мир, а молится за тех, кто ее гонит, просит для них у Госиода спасения. Почему же опять и опять восстают на слуг Божьих те, кто уже потерпел поражение? Их самомнение так высоко, что они просто не могут поверить в то, что те, на ком почивает Дух Святой, непобедимы. Господь сначала послал Саулу дух пророчества, а затем укрепил его, дав силу духа. Сначала он был избран на трон, и только после избрания смог на этот трон сесть.

После поражения аммонитян евреи увидели, что царь, избранный для них Богом, действительно достоин быть их царем. Он собрал израильтян на борьбу с врагом, он победил этого врага, разбил его наголову. Когда человек исполняет то, что угодно Господу, он всегда показывает свои лучшие качества в их наивысшем состоянии. Если же вас окружают холодные сердца и спокойные речи, то это плохой знак, знак душевной спячки. Эта победа сделала Саула настоящим царем. И сразу же появились те, кто готов услужить правителю, обратившись против его личных недоброжелателей. "Дайте нам этих людей и мы умертвим их". Не знаю, с таким же рвением они сражались с аммонитянами, как готовы сейчас нести смерть. Но Саул отвечает им: "В сей день никого не должно умервщлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле". Как благородно было начало царствования Саула!

Его дар пророчества дал ему мудрость, победа над врагом показала силу духа и отменную храбрость, милость по отношению к своим недоброжелателям — его широту души. И вряд ли одно было больше другого. Израиль убедился, что ему дан настоящий царь, и по внешности, и по духу, который может проливать кровь врагов, но не делает этого напрасно. Саул пролил аммонитянскую кровь, но отказался сделать то же самое со своими единоверцами. И эта его милость завоевала сердца тех, кто доселе не признавал его царем. Людей привлекает не только отменная храбрость правителей, но также их милосердие, справедливость и благотворительность. Все эти качества неотделимы от других качеств Бога, поэтому нам нравятся люди, в которых видно Его отражение. Любовью и справедливым судом правители добиваются порой большего, чем огнем и мечом.