Пастух и хлев подходят друг другу, находиться среди скота для пастуха дело обычное, поэтому пастыри стад, пришедшие поклониться новорожденному, не удивлены, что младенец находится среди коров и овец. Этот новорожденный был похож на царя не более, чем любой из них. Но он был царем, причем не просто царем, а Царем царей, поэтому Бог освятил это место присутствием ангелов, которые указали мудрецам с востока на звезду, которая должна привести их к Тому, Кому они должны поклониться. Звезда возвестила миру, что небо и земля поклоняются и служат Тому, Кто пренебрег собой ради спасения людей.

Низко висящие светильники не видны издалека, но чем выше они находятся, тем заметнее для находящихся вдали. Твой свет, Спаситель, это свет небес. На востоке увидели то, что можно было увидеть в Вифлееме. Но часто случаются парадоксальные вещи, и оказывается, что находящееся близко на самом деле лежит далеко. Для того, чтобы рассмотреть огромный объект, следует отойти от него на определенное расстояние. Увы тебе, Вифлеем, ты не увидел то, что увидели на востоке. Волхвы проделали большой путь, чтобы поклониться Тому, о присутствии которого Вифлеем даже не подозревал. Вифлеем — городок иудейский, а волхвы были язычниками. С самого начала становится ясно, что "свои не приняли Его".

Волхвы были учеными мужами, они занимались естествознанием и изучали философию. Бог избрал их для того, чтобы они прославили Христа. Серьезное изучение тайн бытия непременно приведет к Богу, Творец законов природы не свидетельствует против Себя. Не наука делает людей атеистами, а невежественный подход к ней. Серьезный философ скорее увидит звезду Христа, чем праздный зевака. Если бы волхвы познали тайну всех небесных светил, но не увидели ее, то остались бы в кромешной тьме. Наука без этой звезды не наука вовсе. Бог открывает Христа всем слоям населения, ангелы направляют к Нему пастухов, а звезда ведет мудрецов. Но в том и ином случае на Спасителя указывает Бог.

Холл Иосиф - Размышления - Том 3

Пер. с англ.

Житомир: Издательский дом "Завет Христа", 2007. 288 с.

Перевод: Г. Вязовский, Л. Вязовская

ISBN 966-9654-33-5

Холл Иосиф - Размышления - Том 3 - Содержание

КНИГА I

І Захария и Дагон

II Благовещение

III Рождество Христово

IV Волхвы и звезда

V Очищение

VI Ирод и младенцы

КНИГА IІ

I Христос среди ученых мужей

II Крещение Иисуса

III Искушение Христа

IV Призыв Симона

V Брак в Кане Галилейской

VI Благословенный сотник

КНИГА III

І Воскрешение сына вдовы

II Исцеление сына царедворца

III Изгнание из немого злого духа

ІV Призвание Матфея

V Бесы, легион и стадо свиней

КНИГА IV

І Воскрешение сына вдовы

II Исцеление глухого и косноязычного

III Закхей

IV Иоанн Креститель обезглавлен

V Хождение по водам

VI Разрешение кровавой проблемы

VII Иаир и его дочь

VIII Намерение двух пламенных учеников пресечено

IX История о десяти прокаженных

X Купальня, называемая Вифезда

XI Преображение

XII Преображение (2)

XIII Преображение (3)

XIV Благодарная кающяяся душа

XV Марфа и Мария

XVI Исцеление слепорожденного

XVII Изгнание беса из лунатика

XVIII Лепта бедной вдовы

XIX Тщеславные устремления сыновей Зеведеевых

XX Платить ли кесарю подати?

XXI Умерший Лазарь

XXII Воскресший Лазарь

XXIII Торжественный въезд Христа в Иерусалим

XXIV Бесплодная смоковница

XXV Преданый Христос

XXVI Смертельная скорбь

XXVІІ Распятие

ХХVII Воскресение

XXIX Вознесение

Холл Иосиф - Размышления - Том 3 - Благовещение

Евангелие от Луки, 1

ДУХ БОЖИЙ НИКОГДА не был столь скрупулезно точен в возвещении какого-либо события как в возвещении воплощения Бога. Ничто не должно быть опущено в грядущем событии, от которого зависели вера и спасение всего мира. Неверующий в рождение Сына не может спастись. Любая предвозвещенная деталь укрепляет нас в вере. Время благовещения — шестой месяц после зачатия Иоанна, это начала весны. Христос, зачатый весной, рождается в день зимнего солнцестояния. Тот, в Ком мир получил новую жизнь, получает жизнь в то же самое время года, когда мир получил жизнь от Него. Продлевающий дни Церкви в бесконечность рождается во время тусклого свечения закона самого короткого дня во мраке самой длинной ночи. Благую весть несет не человек, а ангел, человек слишком ничтожен для этой роли. Небеса никогда еще не видели столь грандиозного дела, как зачатие Бога небес во чреве земли. Об этом миру должен возвестить не просто ангел, но высший из них — архангел! Никто иной не мог быть удостоен столь великой чести.

Сатана был ангелом смерти, он принес ее и отдал в руки Евы (девы), а затем через нее Адаму, это случилось в едемском саду. Этот ангел несет благую весть, и вручает ее деве Марии, а она передает ее Иосифу. Но никакой ангел не может быть спасителем, губителем — да, но спасение в руках Господа, а ангел всего лишь вестник этого спасения. Но как он радуется тому, что несет! Он — первый проповедник Евангелия, Бог поручил ему нести благую весть людям, но не мужам сильным, а слабой женщине по имени Мария. Сын Человеческий должен быть зачат без семени человека, Мария, будучи обрученной, не познала мужа, дева должна родить Христа.

И куда направился это славный ангел искать ту, которая должна стать матерью Того, Кто всегда был Богом? Неужели в Галилею? Но это место презренно даже среди людей: "Из Галилеи не приходит пророк" (Ин. 7:52). Пророк не приходит, но приходит больший, чем пророк, не место красит человека, а человек место. Бог обитает на небесах не потому, что они являются средоточием славы, они прославлены лишь потому, что являются местом Его обитания. Узкие и кривые улочки Назарета не могут сбить с пути ангела, он находит благословенную деву, Бог знает, где находится каждый из Его детей. Бог любит брать незначимое мира и делать его значимым. В этом проявляется Его милость. Хибарки Галилеи предпочтительнее Богу, чем дворцы Иерусалима. Почему мы судим о людях по месту их жительства? У Бога иные критерии для оценки, благочестие, а не богатство радует его, поэтому надменные дамы иерусалимских дворцов остались Им незамеченными. Ангел приветствует Деву, но не молится ей, он приветствует ее как святую, но не поклоняется ей как богине. Почтительное отношение — да, поклонение — нет.

Если с таким почтением к ней относится ангел, то как мы должны чтить ее? Как мы должны благословлять ту, которая благословенна Богом? Благословенная Мария, как можно тебя благословлять, не почитая? Ты благословенна между женами, но поклоняться мы можем лишь твоему Плоду. Скорби святых в конце концов заканчиваются утешением. Ангел должен нести радость, а не ужас. Страх, как и все страсти, беспокоит сердце и делает его непригодным для того, чтобы получить послание Бога. Гавриил сразу же рассеял сомнения Марии, заверив ее, что ей нцчего не грозит. Не может не радоваться та, которая должна родить Спасителя. Ангел говорит: "Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога". Пусть боятся те, у кого нечиста совесть, и кого не коснулась благодать Божья. Радость основывается на вере, а вера ведет к радости. Что должен бояться человек, который обрел благоволение Того, пред кем бесы трепещут? "Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!"".

Благоволение, обретенное Марией,- не было рядовым. Кто из смертных был удостоин чести родить Сына Божьего? Она должна родить Того, через Кого "все начало быть". "Вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус". Не знаю, что больше удивляет, зачатие или зачатое, девственное зачатие или зачатый в Деве. Зачат Тот, Кто раньше сотворил мир! Заложено новое рождение двух людей: второе рождение Марии (рождение свыше) и рождение Иисуса. Если сердце не оживет, то и жизни не будет. Да будет благословен вовек Тот, Кто благословляет нас. Несомненно, Мария не поняла ангела, поскольку он говорил о непонятном для ее понимания зачатии: "Как будет это, когда Я мужа не знаю?". Предсказание о рождении сына от мужа допустимо, но он не сможет стать сыном Бога. Мария имеет право получить объяснения, в ее словах мы не находим неверия. Она не спрашивает о том, как ее сын воссядет на престол Давида, что это будет за царство, которому не будет конца. Она не говорит, что всего этого не может быть, а просто спрашивает: "Как это будет?". Ответ ангела исчерпывающе полон: "Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя". Ей достаточно знать, что делателем всего обещанного будет Бог. К чему пытаться искать свет там, куда Бог опустил тень? Зачатие ребенка — это великая тайна, ни одна мать не может сказать, когда и как оно начинается. Дух Святой становится частью крови и плоти Марии, совершается величайшее таинство. Если бы не было веры, то были бы еще вопросы и сомнения, но Мария говорит: "Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему". Нет более мощного доказательства веры, чем сама вера. Мария готова идти с завязанными глазами туда, куда поведет ее Господь.

Та, чрево которой было готово воспринять плоть Сына Божьего, воспринимает верою сказанное ей. Дух Святой осеняет ее по ее вере. Радость посланника Божьего не знает границ, вместе с ним радуется и Мария. Никогда еще никто из смертных не испытывал такого ликования. Святая Дева отправилась к родственнице Елисавете, и та, осененная Духом Святым, говорит Марии: "Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!". Рожденные от Святого Духа, не могут скрывать своей радости, поэтому радуется Мария, радуется Елисавета, и даже плод ее тоже радуется. Не родившийся Предтеча, чувствует Того, появление Которого он должен возвестить людям. Господь грядет! Приготовьте путь Ему, "прямыми сделайте стези Ему!". Пустите Спасителя в сердце, сделайте его местом обитания Господа.