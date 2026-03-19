Холлис Джеймс - Перевал в середине пути
Книга Джеймса Холлиса «Перевал в середине пути» представляет собой одно из самых глубоких и влиятельных исследований психологии второй половины жизни, написанное в рамках юнгианского анализа. Автор ставит задачу переосмыслить так называемый «кризис среднего возраста» не как патологию или досадную помеху, а как необходимый и закономерный этап духовного созревания. Основная идея произведения заключается в том, что между тридцатью пятью и пятьюдесятью годами человек неизбежно сталкивается с крушением иллюзий «первого взрослого возраста», что открывает путь к подлинной индивидуации и переходу от адаптации в социуме к реализации истинных потребностей души.
Содержательная часть книги детально разбирает механизмы возникновения кризиса, связанного с тем, что старые стратегии выживания и роли, навязанные родительскими или общественными ожиданиями, перестают работать. Холлис последовательно анализирует концепцию «первой взрослости» как времени накопления внешних атрибутов и формирования Эго, которое затем должно уступить место более глубокому центру личности — Самости. Автор уделяет значительное внимание таким темам, как возвращение вытесненных аспектов Тени, пересмотр брачных отношений и профессионального призвания, а также столкновение с экзистенциальным одиночеством и смертностью. В книге подчеркивается, что «перевал» — это время задать себе главный вопрос: «Кто я есть за пределами своих ролей и чужих ожиданий?», и найти в себе мужество жить в соответствии с полученным ответом.
Текст написан в строгом, философском и глубоко поэтичном стиле, который требует от читателя серьезной внутренней работы и готовности к саморефлексии. Джеймс Холлис мастерски соединяет клинические примеры из своей практики с метафорами из мировой литературы и мифологии, превращая психологическое пособие в мудрое руководство по навигации в «темном лесу» середины жизни. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто чувствует потерю смысла, депрессию или необъяснимую тревогу в зрелом возрасте, предлагая увидеть в этих страданиях призыв к обновлению и росту. Это чтение помогает осознать, что вторая половина жизни может стать временем не увядания, а величайшего расцвета личности, если человек решится пройти через свой «перевал» с открытыми глазами.
Холлис Джеймс – Перевал в середине пути – Как преодолеть кризис среднего возраста
СПб.: Питер, 2024. – 256 с., ил.
ISBN 978-5-4461-2273-8
Холлис Джеймс – Перевал в середине пути – Содержание
Предисловие
Глава 1. Временная личность
Глава 2. Приближение к перевалу
Тектоническое давление и признаки сейсмической активности
Новый тип мышления
Личностные изменения
Избавление от проекций
Изменения в теле и в чувстве времени
Угасание надежды
Переживание невроза
Глава 3. Внутренний переворот
Диалог Персоны и Тени
Проблемы в отношениях
Супружеские измены в среднем возрасте
От ребенка к родителю и от родителя к ребенку
Профессиональная деятельность: работаили призвание
Появление низшей функции
Вторжение Тени
Глава 4. Примеры из литературы
Глава 5. Индивидуация: юнгианский миф нашего времени
Глава 6. Одиночное плавание в открытом море
От одиночества к уединению
Воссоединение с внутренним ребенком
Жизнь, наполненная страстью
Трясина души
Великая диалектика
Momento Mori
Светлый промежуток
Избранная библиография
О среднем возрасте
О женщинах
О мужчинах
Об отношениях
Типология
Внутренняя работа
Общая библиография
Примечания
Comments (1 comment)