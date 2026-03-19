Холлис Джеймс - Перевал в середине пути

Книга Джеймса Холлиса «Перевал в середине пути» представляет собой одно из самых глубоких и влиятельных исследований психологии второй половины жизни, написанное в рамках юнгианского анализа. Автор ставит задачу переосмыслить так называемый «кризис среднего возраста» не как патологию или досадную помеху, а как необходимый и закономерный этап духовного созревания. Основная идея произведения заключается в том, что между тридцатью пятью и пятьюдесятью годами человек неизбежно сталкивается с крушением иллюзий «первого взрослого возраста», что открывает путь к подлинной индивидуации и переходу от адаптации в социуме к реализации истинных потребностей души.

Содержательная часть книги детально разбирает механизмы возникновения кризиса, связанного с тем, что старые стратегии выживания и роли, навязанные родительскими или общественными ожиданиями, перестают работать. Холлис последовательно анализирует концепцию «первой взрослости» как времени накопления внешних атрибутов и формирования Эго, которое затем должно уступить место более глубокому центру личности — Самости. Автор уделяет значительное внимание таким темам, как возвращение вытесненных аспектов Тени, пересмотр брачных отношений и профессионального призвания, а также столкновение с экзистенциальным одиночеством и смертностью. В книге подчеркивается, что «перевал» — это время задать себе главный вопрос: «Кто я есть за пределами своих ролей и чужих ожиданий?», и найти в себе мужество жить в соответствии с полученным ответом.

Текст написан в строгом, философском и глубоко поэтичном стиле, который требует от читателя серьезной внутренней работы и готовности к саморефлексии. Джеймс Холлис мастерски соединяет клинические примеры из своей практики с метафорами из мировой литературы и мифологии, превращая психологическое пособие в мудрое руководство по навигации в «темном лесу» середины жизни. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто чувствует потерю смысла, депрессию или необъяснимую тревогу в зрелом возрасте, предлагая увидеть в этих страданиях призыв к обновлению и росту. Это чтение помогает осознать, что вторая половина жизни может стать временем не увядания, а величайшего расцвета личности, если человек решится пройти через свой «перевал» с открытыми глазами.

СПб.: Питер, 2024. – 256 с., ил.

ISBN 978-5-4461-2273-8

Холлис Джеймс – Перевал в середине пути – Содержание

Предисловие

Глава 1. Временная личность

Глава 2. Приближение к перевалу

Тектоническое давление и признаки сейсмической активности

Новый тип мышления

Личностные изменения

Избавление от проекций

Изменения в теле и в чувстве времени

Угасание надежды

Переживание невроза

Глава 3. Внутренний переворот

Диалог Персоны и Тени

Проблемы в отношениях

Супружеские измены в среднем возрасте

От ребенка к родителю и от родителя к ребенку

Профессиональная деятельность: работаили призвание

Появление низшей функции

Вторжение Тени

Глава 4. Примеры из литературы

Глава 5. Индивидуация: юнгианский миф нашего времени

Глава 6. Одиночное плавание в открытом море

От одиночества к уединению

Воссоединение с внутренним ребенком

Жизнь, наполненная страстью

Трясина души

Великая диалектика

Momento Mori

Светлый промежуток

Избранная библиография

О среднем возрасте

О женщинах

О мужчинах

Об отношениях

Типология

Внутренняя работа

Общая библиография

Примечания