Холлис - Путешествие которое мы называем жизнью

Холлис - Путешествие которое мы называем жизнью
Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology

Книга Джеймса Холлиса «Путешествие, которое мы называем жизнью» представляет собой глубокое философское и психологическое размышление о смысле человеческого существования в современном десакрализованном мире. Автор, один из ведущих юнгианских аналитиков современности, ставит задачу помочь читателю осознать, что жизнь — это не серия случайных событий и не погоня за внешним успехом, а непрерывный процесс «индивидуации» или становления подлинного «Я». Основная идея произведения заключается в том, что каждый из нас несет ответственность за создание собственного смысла, и этот путь неизбежно проходит через столкновение с внутренними тенями, страхами и необходимостью перерасти ожидания, навязанные семьей и обществом.

Содержательная часть книги детально разбирает этапы жизненного пути, акцентируя внимание на моментах выбора, когда душа призывает нас к росту. Холлис последовательно анализирует концепцию «первой» и «второй» половины жизни, подчеркивая, что кризисы и страдания часто являются не признаками неудачи, а симптомами того, что старые формы бытия стали слишком тесны для расширяющейся личности. Автор уделяет значительное внимание вопросам призвания, отношений и духовности, утверждая, что подлинное «путешествие» требует мужества отказаться от безопасности ради верности своей внутренней истине. В книге глубоко исследуется роль мифологии и символов в жизни современного человека, помогающих найти ориентиры в моменты экзистенциального одиночества и неопределенности.

Текст написан в строгом, интеллектуальном и в то же время пронзительно честном стиле, характерном для всех работ Холлиса. Автор мастерски соединяет клиническую мудрость с примерами из классической литературы и поэзии, создавая пространство для глубокого самоисследования. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто ищет ответы на вопросы о своем предназначении и хочет научиться слушать шепот собственной души в шуме повседневности. Это чтение помогает осознать, что самое важное путешествие происходит внутри нас, и его цель — не достижение конечного пункта, а само качество проживания каждого момента в согласии со своей глубинной сущностью.

Джеймс Холлис - Путешествие, которое мы называем жизнью

СПб.: Питер, 2025.

ISBN 978-5-4461-4225-5

Джеймс Холлис - Путешествие, которое мы называем жизнью – Содержание

Введение. Слишком тесные ботинки

  • 1. Какими истинами я живу?

  • 2. Что такое моя тень и как её познать?

  • 3. Что из себя представляет мой миф?

  • 4. Каково моё призвание?

  • 5. Каковы мои духовные ориентиры?

  • 6. Какой вымысел является моей правдой?

  • 7. Каков мой долг перед миром?

  • 8. Так, хм... со смертью-то что делать?

  • 9. Что поддерживает меня?

  • 10. Что имеет значение в самом конце?

Заключение. Вспомнить о психике

Литература

Views 61
Added 19.03.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

