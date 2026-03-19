Холлис - Путешествие которое мы называем жизнью

Книга Джеймса Холлиса «Путешествие, которое мы называем жизнью» представляет собой глубокое философское и психологическое размышление о смысле человеческого существования в современном десакрализованном мире. Автор, один из ведущих юнгианских аналитиков современности, ставит задачу помочь читателю осознать, что жизнь — это не серия случайных событий и не погоня за внешним успехом, а непрерывный процесс «индивидуации» или становления подлинного «Я». Основная идея произведения заключается в том, что каждый из нас несет ответственность за создание собственного смысла, и этот путь неизбежно проходит через столкновение с внутренними тенями, страхами и необходимостью перерасти ожидания, навязанные семьей и обществом.

Содержательная часть книги детально разбирает этапы жизненного пути, акцентируя внимание на моментах выбора, когда душа призывает нас к росту. Холлис последовательно анализирует концепцию «первой» и «второй» половины жизни, подчеркивая, что кризисы и страдания часто являются не признаками неудачи, а симптомами того, что старые формы бытия стали слишком тесны для расширяющейся личности. Автор уделяет значительное внимание вопросам призвания, отношений и духовности, утверждая, что подлинное «путешествие» требует мужества отказаться от безопасности ради верности своей внутренней истине. В книге глубоко исследуется роль мифологии и символов в жизни современного человека, помогающих найти ориентиры в моменты экзистенциального одиночества и неопределенности.

Текст написан в строгом, интеллектуальном и в то же время пронзительно честном стиле, характерном для всех работ Холлиса. Автор мастерски соединяет клиническую мудрость с примерами из классической литературы и поэзии, создавая пространство для глубокого самоисследования. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто ищет ответы на вопросы о своем предназначении и хочет научиться слушать шепот собственной души в шуме повседневности. Это чтение помогает осознать, что самое важное путешествие происходит внутри нас, и его цель — не достижение конечного пункта, а само качество проживания каждого момента в согласии со своей глубинной сущностью.

Джеймс Холлис - Путешествие, которое мы называем жизнью

СПб.: Питер, 2025.

ISBN 978-5-4461-4225-5

Джеймс Холлис - Путешествие, которое мы называем жизнью – Содержание

Введение. Слишком тесные ботинки

1. Какими истинами я живу?

2. Что такое моя тень и как её познать?

3. Что из себя представляет мой миф?

4. Каково моё призвание?

5. Каковы мои духовные ориентиры?

6. Какой вымысел является моей правдой?

7. Каков мой долг перед миром?

8. Так, хм... со смертью-то что делать?

9. Что поддерживает меня?

10. Что имеет значение в самом конце?

Заключение. Вспомнить о психике

