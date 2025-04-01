Джеймс Холлис - Разбитое зеркало - Как обрести целостность

Этот сборник эссе появился благодаря тому, что мне довелось одновременно выполнять задачи, которые ставила передо мной преподавательская деятельность, наблюдать за жизнью анализандов (то есть анализируемых личностей) и описывать происходящие со мной события. Например, первые три эссе я написал, согласившись поразмышлять на тему «Множество ликов истины», которую предложили на летнем семинаре «Юнг на Гудзоне» в 2021 году. Столь эффектное название сразу же навело меня на мысль о том, как редко истина, которая всегда воспринимается нами субъективно, удосуживается объективного отношения, и эта мысль немедленно обрисовала перед моим внутренним взором сразу три темы для обсуждения. Их можно выстроить в таком порядке: 1) внутренние препятствия, которые мешают познавать себя и окружающий мир: страх, скепсис и апатия; 2) поглощённость необходимостью приспосабливаться к окружающей действительности; 3) одержимость «историями», опираясь на которые мы пытаемся постичь смысл своей жизни.

В своих эссе я с разных сторон рассматриваю пропасть, лежащую между внешним миром и миром внутренним, который воспринимает, осмысляет и даёт свою интерпретацию воспринимаемого. В помощь нам досталось наследие Дэвида Юма из Эдинбурга и Иммануила Канта из Кёнигсберга, которые ещё в начале XIX века убедительно доказали, что человек не может постичь «вещи в себе», а располагает только оттиском, который они оставляют внутри него. Мы с вами можем смотреть на один и тот же апельсин, но воспринимать совершенно разные реальности, каждый пребывая в своём уникальном «апельсиновом» пространстве. Решив фундаментальную задачу метафизики по распознаванию «реальности», философы взялись за вопросы эпистемологии, которая занимается исследованием процесса познания и границ знания, и аксиологии, фокусирующейся на том, что мы делаем с тем, что, на наш взгляд, познали.

Эта смена философского курса породила ещё одно направление — феноменологию, которое изучает обусловленность процессов чувствования, восприятия и воображения. Наряду с повсеместным упадком этнической и институциональной мифологии всё вышеописанное в конце того же века привело, как отметил Юнг, к неизбежному «изобретению» глубинной психологии. Он, Фрейд, Адлер и другие на рубеже XIX и XX столетий представили миру учение о бессознательном и разработали способы установления с ним диалога в попытке исследовать то, что нам по определению неизвестно. Спустя десятилетия мы продолжаем идти через тёмный лес психики по дороге из хлебных крошек, развивая таким образом проект, который родился на стыке миров модерна и постмодерна.

Джеймс Холлис - Разбитое зеркало - Как обрести целостность

СПб.: Питер, 2024.

ISBN 978-5-4461-4161-6

Джеймс Холлис - Разбитое зеркало - Как обрести целостность

Предисловие

Глава первая. Страх, скепсис, апатия: излечение внутренней жизни

Глава вторая. Дзэнский парадокс: то, кем ты стал, есть твоя главная проблема

Глава третья. Необходимые вымыслы: психотерапия как критика «историй»

Глава четвёртая. Горемыка из Цюриха: для тех, кто считает, что учиться на юнгианского аналитика — это круто

Глава пятая. Кораблекрушение: роль неудачи в нашей жизни

Глава шестая. Проведение сложной психотерапии

Глава седьмая. Жизнь в доме с привидениями: последние новости толпы, беснующейся внутри нас

Глава восьмая. Польза и ограничения психотерапии

Глава девятая. Невидимая поддержка: происхождение богов по Стивену Данну

Глава десятая. Внутренние ресурсы

Глава одиннадцатая. Заметки для возможных мемуаров

Послесловие о материи души

Литература