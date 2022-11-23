Холлис - Жизнь между мирами

Ни для кого не секрет, что мы живем в непростые времена. Люди большинства эпох — разных стран и разных религий — считали так же, ведь, безусловно, многие из нас рано или поздно сталкиваются с трудностями. Зачастую наши ожидания от жизни, от других, от самих себя идут вразрез с действительностью. Часто то, что когда-то представлялось нам логичным, теперь кажется неуместным, то, на что мы всегда рассчитывали, сегодня выглядит расплывчатым и неопределенным. Я наблюдал эту закономерность на протяжении всей истории человечества, я вижу ее в повседневных новостях, в стенах консультационной практики. Вот почему представляется важным взглянуть как с точки зрения культурного, так и с точки зрения личностного развития на то, что происходит с нами в эти периоды межвременья, когда наши старые ориентиры и карты размываются, а то и исчезают вовсе.

В одних главах данной книги вы найдете более подробное определение межвременья, а также детальное описание того, как принципы и методы глубинной психологии способны помочь нам на пути к жизни, преисполненной человеческого достоинства и смысла. В других вы познакомитесь с природой исцеления и некоторыми идеями основателя аналитической психологии Карла Юнга. В третьих исследуете ориентиры, которые оставил для нас фольклор, писатели-классики и западная литература. Хотя я должен придерживаться простого и понятного языка, темы в книге будут переплетаться между собой, поскольку все они являются неотъемлемой частью трехмерного опыта человеческого бытия. Всегда непросто представить земной шар на плоском листе бумаги, но я сделаю все возможное, чтобы передать вам те навыки картографии, которые я приобрел на протяжении своей жизни.

Популярная теология и популярная психология не всегда способны выдержать удар современных вызовов, в то время как электронные игрушки, призванные отвлекать на себя наше внимание, лишь приближают час нашей расплаты. В 1840-х годах датский философ Серен Кьеркегор выразил убеждение, что можно предвидеть конец своей эпохи, но не избежать его. Вот где, я думаю, мы с вами оказались — не на пороге новой эры, а на грани нового варварства. Потребуется вся решимость и мужество, которые мы только можем призвать, чтобы сохранить наши ценности перед лицом того, что рождается из наших собственных решений в эти переходные времена. Что представляют собой эти ценности? И где мы находим силы и упорство, чтобы идти вперед, когда все вокруг ставится под сомнение?

Джеймс Холлис - Жизнь между мирами : как найти ресурс в себе, когда все вокруг разваливается

(Практическая психотерапия)

Москва : Эксмо, 2022. — 224 с.

ISBN 978-5-04-121538-5

Джеймс Холлис - Жизнь между мирами : как найти ресурс в себе, когда все вокруг разваливается - Содержание

Предисловие

Глава 1. Когда прежние карты исчезают

Глава 2. Жизнь между мирами

Глава 3. Что такое глубинная психология и почему она так важна

Глава 4. Три основных принципа глубинной психологии

Глава 5. Антигона, Гамлет и Пруфрок: Иллюстрации к поискам внутренней устойчивости

Глава 6. Что есть исцеление

Глава 7. Девушка без рук: Психомифические размышления о женском и мужском роде

Глава 8. Как выжить во времена перемен

Глава 9. Путеводитель по смыслу: Чему мы можем научиться у Юнга

Послесловие. Возвращение домой

Примечания

Библиография

Предметный указатель

Об авторе