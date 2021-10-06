1) Единство Церкви следует необходимо из единства Божьего, ибо Церковь не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство Божьей благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. Дается же благодать и непокорным, и не пользующимся ею (зарывающим талант), но они не в Церкви. Единство же Церкви не мнимое; не иносказательное, но истинное и существенное, как единство многочисленных членов в теле живом.

Церковь одна, несмотря на видимое ее деленье для человека, еще живущего на земле. Только в отношеньи к человеку можно признавать раздел Церкви на видимую и невидимую; единство же ее есть истинное и безусловное. Живущий на земле, совершивший земной путь, не созданный для земного пути (как Ангелы), не начинавший еще земного пути (будущее поколенье) — все соединены в одной Церкви, в одной благодати Божией. Ибо еще не явленное творенье Божье для Него явно и Бог слышит молитвы и знает веру того, кто еще не вызван Им от небытия a к бытию. Церковь же, Тело Христово, проявляется и исполняется во времени, не изменяя своего существенного единства и своей внутренней благодатной жизни. Поэтому когда говорится: Церковь видимая и невидимая, то говорится только в отношении к человеку.

2) Церковь видимая, или земная, живет в совершенном общении и единстве со всем телом Церковным, коего глава есть Христос. Она имеет в себе пребывающего Христа и благодать Духа Святаго — во всей их жизненной полноте, но не в полноте их проявлений, ибо творит и ведает не вполне, а сколько Богу угодно.

Так как Церковь земная и видимая не есть еще полнота и совершение всей Церкви, которым Бог назначил явиться при конечном Суде всего творенья, то она творит и ведает только в своих пределах, не судя остальному человечеству (по словам апостола Павла к Коринфянам) и только признавая отлученными, т. е. не принадлежащими ей, тех, которые от нее сами отлучаются. Остальное же человечество, или чуждое Церкви, или связанное с нею узами, которые Бог не изволил ей открыть, предоставляет она Суду великого дня. Церковь же земная судит только себет по благодати Духа и по свободе, дарованной ей через Христа, призывая и все остальное человечество к единству и к усыновлению Божиему во Христе, но над не слышащими ее призыва не произносит приговора, зная повеление своего Спасителя и Главы «не судить чужому рабу».

Алексей Степанович Хомяков - Полное собрание сочинений и писем: В 12 томах. Том VIII: Богословские сочинения

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук

Государственный исторический музей

СПб.: ООО «Издательство “Росток”», 2021. — 414 с., ил.

ISBN 978-5-94668-305-0

ISBN 978-5-94668-318-0 (том 8)

Алексей Степанович Хомяков - Полное собрание сочинений и писем: В 12 томах. Том VIII: Богословские сочинения - Содержание

Церковь одна

Quelques mots, par un chrétien orthodoxe, sur les communions occidentales. À l’occasion d’une brochure de M. Laurentie

Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу брошюры г-на Лоранси

Приложение. <Список рассылки первой французской брошюры>

В. М. Лурье - «Соборность»: появление термина и понятия в трудах Псевдо-Хомякова

Список условных сокращений

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