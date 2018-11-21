В начале каждого дня, на богослужении, называемом «Утреней», Православная Церковь провозглашает: «Бог Господь и явился нам, благословен Грядый во Имя Господне!» (Пс. 117.26—27). Бог явил вам себя — в этой строке из Библии заключена первооснова христианского учения. Конечно, самая сокровенная Божья сущность не может быть воспринята тварными существами, но Он действительно открыл о Себе всё, что только человек может видеть и понимать в проявлениях Его природы и воли.

Эта полнота и совершенство Божьего самооткровения были выявлены в Сыне Его Иисусе Христе, восполнив все постепенные и частичные откровения Ветхого Завета. Иисус Христос воистину есть Тот, о Чьём приходе сказано: «Благословен Грядый во Имя Господне».

Сначала люди обращались ко Христу, называя Его «Равви», что означает «Учитель», а его последователи назывались «учениками». Он и пришёл прежде всего как посланный Богом Учитель, чтобы научить людей познавать Его. Но Христос-Учитель — это лишь одна из сторон облика Христа-Мессии. (Греческое слово «Христос» есть перевод еврейского «Мессия», что значит «Помазанник Божий».)

Протопресвитер Фома Хопко - Основы православия

М.: Эксмо, 2011. — 384 с. — (Православная библиотека)

ISBN 978-5-699-43430-5

Протопресвитер Фома Хопко - Основы православия - Содержание

Часть I. ВЕРОУЧЕНИЕ

Глава 1. ИСТОЧНИКИ ХРИСТИАНСКОГО УЧЕНИЯ

Глава 2. СИМВОЛ ВЕРЫ Часть II. БОГОСЛУЖЕНИЕ Глава 1. ХРАМ

Глава 2. ТАИНСТВА

Глава 3. СУТОЧНЫЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Глава 4. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

Глава 5. ГОДОВОЙ КРУГ БОГОСЛУЖЕНИЯ Часть III. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ Глава 1. ВВЕДЕНИЕ

Глава 2. ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА

Глава 3. ДОБРОДЕТЕЛИ

Глава 4. ЛЮБОВЬ

Глава 5. МОЛИТВА, ПОЩЕНИЕ, МИЛОСТЫНЯ

Глава 6. ПРИРОДА ПОЛОВ, БРАК, СЕМЬЯ

Глава 7. БОЛЕЗНЬ, СТРАДАНИЕ, СМЕРТЬ

Протопресвитер Фома Хопко - Основы православия - Богослужение

Когда Церковь, что буквально означает «собрание», собирается вместе как народ Божий для богослужения, это называется литургией. Слово «литургия» означает «совместное дело или действие группы людей, совершаемое для пользы всех». Таким образом, Божественная Литургия христианской Церкви есть совместное действие Бога и Его людей.

Ветхозаветная литургия состояла из богослужения в Иерусалимском храме по Закону Моисееву вместе с праздниками, постами, частными молитвами и службами, совершаемыми израильтянами в своих домах и синагогах. Слово «синагога» значит «дом собрания»; синагоги не являлись храмами, потому что по Закону мог быть только один Храм, в Иерусалиме, где богослужение совершалось священниками. А в синагогах израильтяне собирались для молитвы, изучения писаний, проповеди и размышления над Словом Божьим.

Христианская Церковь не отказалась от литургии Ветхого Завета, но поместила её в новую, вечную перспективу. Ветхозаветные молитвы, писания и псалмы она видит в свете Христовом. Жертва Тела и Крови Христовой заменила жертвоприношения в ветхозаветном храме, и «день Господень» — Воскресенье — заместил собой еврейскую субботу. Еврейские праздники также приобрели новое значение: например, главный праздник — Пасха стал праздником смерти и воскресения Христова; праздник Пятидесятницы стал праздником нисхождения Святого Духа, исполняющего Собой ветхозаветный закон... Таким образом весь христианский литургический год построен по ветхозаветному образцу.

Вырастая из ветхозаветной литургии, Церковь развивала особые христианские формы своих таинств — крещение во Имя Святой Троицы, миропомазание, причащение, венчание, покаяние, соборование и рукоположение священства. Кроме того, с течением времени сформировалась неистощимая сокровищница собственно христианских молитв и благословений и христианских праздников в воспоминание новозаветных событий и подвигов святых.

Так в церковном богослужении соединяются в единое целое Священное Писание и Священное Предание, и так — через молитву и богослужение — люди «научаются Богом», как и было предсказано пророком Исайей о том времени, когда придёт Мессия (Ин. 6.45).

И дополняют собой живой литургический опыт сами тексты служб — песнопения, благословения, молитвы и обряды, — служа достоверным письменным источником вероучения. По мнению Церкви, они не содержат ошибок или искажений веры. Хотя, конечно, возможно, что некоторые исторические сведения, содержащиеся там, могут быть неточными или лишь символическими, но, тем не менее, Церковь твёрдо верит, что их богословский и духовный смысл подлинен и истинен.