Автобиографический очерк Михаила Ивановича Хорева «Жизнь борьбы и побед» — это одно из самых ярких свидетельств верности Богу в эпоху государственного атеизма в СССР. Будучи одним из лидеров Совета церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ), автор описывает не просто свою жизнь, а целую эпоху противостояния «нелегальной» церкви и мощного государственного аппарата.

Повествование строится вокруг ключевых этапов жизни Хорева: от раннего обращения к Богу до многолетнего служения в условиях подполья. Значительная часть книги посвящена годам, проведенным в тюрьмах и лагерях (всего автор перенес три ареста). Хорев подробно описывает быт заключенных-христиан, допросы и попытки властей сломить сопротивление верующих, подчеркивая, что даже в самых мрачных камерах он ощущал Божье присутствие, превращающее «борьбу» в духовную «победу».

Книга ценна своими деталями о деятельности издательства «Христианин» и организации работы гонимого братства. Автор не героизирует себя, а воздает славу Богу, показывая, как слабость человеческая восполняется божественной силой. «Жизнь борьбы и побед» остается важным историческим документом и духовным назиданием, призывающим современных христиан к твердости в вере и готовности жертвовать ради Евангелия.

М. И. Хорев - Жизнь борьбы и побед - Автобиографический очерк

СПб.: «Ваката», 2023 —394 с.

ISBN 978-5-6047421-0-5

М. И. Хорев - Жизнь борьбы и побед – Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

Глава 1. НЕЗАБЫВАЕМОЕ ДЕТСТВО

Мои родители

Раннее детство

Правде учат с детства

Необычная просьба

Встреча у престола

Без папы

В блокадном Ленинграде

Эвакуация

На чужбине

Глава 2. СВЕТЛАЯ ПОРА ЮНОСТИ

Страж моей души

Покаяние

«Не расскажет ручей говорливый...»

Тайные служения

Площадь «Пяти углов»

Глава 3. ТЕРНИСТЫЙ, НО РАДОСТНЫЙ ПУТЬ

Необычный брак

Шаги веры

Неизгладимые следы

«Что посеет человек, то и пожнёт»

«Верующие не умирают»

Мудрый наставник

«Благословляйте гонителей ваших»

Истинный пастырь

С кем занимается Бог

Глава 4. ПЕРВЫЕ УЗЫ

Арест

Первый допрос

Услышанная молитва

Суд в Москве

Букет цветов

Золотой

Встреча в семье

Глава 5. ВТОРОЙ СРОК

Новая разлука

Следствие

Четырнадцать дней поста

Суд

Савелий

Откровенный шантаж

Мудрость или предательство?

Глава 6. В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ УЗАМИ

Труд в братстве

Где стригут Самсонов?

Мария-книгоноша

Библия — чудо Божьей милости!

Вызов к следователю

Глава 7. ТРЕТИЙ СРОК

И снова узы

Выдержки из сборника «Пишу вам, дети...»

Защита — в Боге

Свердловская тюрьма

Следы отца

«Я каждый день умираю»

«Молотильные колёса»

Встречи на пересылках

Омская колония N2 3

Трёхнедельный пост

Письмо в ЦК КПСС Л. И. Брежневу

Письмо детям накануне поста

За всё нужно платить

Чудны судьбы Его!

Пасхальный день

Компромиссы не нужны

Долина смертной тени

Да будет воля Твоя!

«Пресс-хата»

Уголовники или политики?

Без выхода — на новый срок

Глава 8. ЧЕТВЁРТЫЙ СРОК

Многие опасности

Улан-удинская тюрьма

Южлаг

День злой

Одна упряжка

Неожиданные перемены

Бог верен

ПРИЛОЖЕНИЕ

Воспоминания об отце Иван Михайлович Хорев

Лилия Степановна Хорева

Краткие записи судебного процесса

Стих-посвящение М. И. Хореву

ОГЛАВЛЕНИЕ