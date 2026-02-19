Хорев - Жизнь борьбы и побед

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Автобиографический очерк Михаила Ивановича Хорева «Жизнь борьбы и побед» — это одно из самых ярких свидетельств верности Богу в эпоху государственного атеизма в СССР. Будучи одним из лидеров Совета церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ), автор описывает не просто свою жизнь, а целую эпоху противостояния «нелегальной» церкви и мощного государственного аппарата.

Повествование строится вокруг ключевых этапов жизни Хорева: от раннего обращения к Богу до многолетнего служения в условиях подполья. Значительная часть книги посвящена годам, проведенным в тюрьмах и лагерях (всего автор перенес три ареста). Хорев подробно описывает быт заключенных-христиан, допросы и попытки властей сломить сопротивление верующих, подчеркивая, что даже в самых мрачных камерах он ощущал Божье присутствие, превращающее «борьбу» в духовную «победу».

Книга ценна своими деталями о деятельности издательства «Христианин» и организации работы гонимого братства. Автор не героизирует себя, а воздает славу Богу, показывая, как слабость человеческая восполняется божественной силой. «Жизнь борьбы и побед» остается важным историческим документом и духовным назиданием, призывающим современных христиан к твердости в вере и готовности жертвовать ради Евангелия.

М. И. Хорев - Жизнь борьбы и побед - Автобиографический очерк

СПб.: «Ваката», 2023 —394 с.

ISBN 978-5-6047421-0-5

М. И. Хорев - Жизнь борьбы и побед – Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

Глава 1. НЕЗАБЫВАЕМОЕ ДЕТСТВО

  • Мои родители

  • Раннее детство

  • Правде учат с детства

  • Необычная просьба

  • Встреча у престола

  • Без папы

  • В блокадном Ленинграде

  • Эвакуация

  • На чужбине

Глава 2. СВЕТЛАЯ ПОРА ЮНОСТИ

  • Страж моей души

  • Покаяние

  • «Не расскажет ручей говорливый...»

  • Тайные служения

  • Площадь «Пяти углов»

Глава 3. ТЕРНИСТЫЙ, НО РАДОСТНЫЙ ПУТЬ

  • Необычный брак

  • Шаги веры

  • Неизгладимые следы

  • «Что посеет человек, то и пожнёт»

  • «Верующие не умирают»

  • Мудрый наставник

  • «Благословляйте гонителей ваших»

  • Истинный пастырь

  • С кем занимается Бог

Глава 4. ПЕРВЫЕ УЗЫ

  • Арест

  • Первый допрос

  • Услышанная молитва

  • Суд в Москве

  • Букет цветов

  • Золотой

  • Встреча в семье

Глава 5. ВТОРОЙ СРОК

  • Новая разлука

  • Следствие

  • Четырнадцать дней поста

  • Суд

  • Савелий

  • Откровенный шантаж

  • Мудрость или предательство?

Глава 6. В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ УЗАМИ

  • Труд в братстве

  • Где стригут Самсонов?

  • Мария-книгоноша

  • Библия — чудо Божьей милости!

  • Вызов к следователю

Глава 7. ТРЕТИЙ СРОК

  • И снова узы

  • Выдержки из сборника «Пишу вам, дети...»

  • Защита — в Боге

  • Свердловская тюрьма

  • Следы отца

  • «Я каждый день умираю»

  • «Молотильные колёса»

  • Встречи на пересылках

  • Омская колония N2 3

  • Трёхнедельный пост

  • Письмо в ЦК КПСС Л. И. Брежневу

  • Письмо детям накануне поста

  • За всё нужно платить

  • Чудны судьбы Его!

  • Пасхальный день

  • Компромиссы не нужны

  • Долина смертной тени

  • Да будет воля Твоя!

  • «Пресс-хата»

  • Уголовники или политики?

  • Без выхода — на новый срок

Глава 8. ЧЕТВЁРТЫЙ СРОК

  • Многие опасности

  • Улан-удинская тюрьма

  • Южлаг

  • День злой

  • Одна упряжка

  • Неожиданные перемены

  • Бог верен

ПРИЛОЖЕНИЕ

  • Воспоминания об отце Иван Михайлович Хорев

  • Лилия Степановна Хорева

  • Краткие записи судебного процесса

  • Стих-посвящение М. И. Хореву

ОГЛАВЛЕНИЕ

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

